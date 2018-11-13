Очередной налёт коалиции: в Дейр-эз-Зоре убиты и ранены десятки человек
Более 60 мирных жителей поселения Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор погибли либо получили ранения в результате ряда авиаударов западной коалиции во главе с США, передает сирийское агентство SANA.
По данным агентства авиаудары под предлогом борьбы с терроризмом наносились по жилым кварталам. Среди погибших и раненых большое количество женщин и детей. Агрессия «международной коалиции» против сирийского народа продолжается, констатирует издание.
Неделей ранее коалиция применила в провинции боеприпасы с белым фосфором, запрещенным международными конвенциями. Аналогичные удары по населенным пунктам Дейр-эз-Зора наносились также 13 и 29 октября.
Правительство Сирии неоднократно призывало ООН принять меры к прекращению варварских бомбардировок, однако каких-либо изменений в действиях коалиции не произошло. В октябре представитель Пентагона заявил, что не станет рассказывать о боеприпасах, применяемых в Сирии. При этом он заверил журналистов, что все они «соответствуют международным нормам».
Агентство отмечает также, что удары западной коалиции по Дейр-эз-Зору привели к появлению сотен беженцев, большинство из которых стали бездомными в результате разрушения их жилищ.
Напомним, США и их союзники проводят операцию в Сирии с 2014 года. Причем действуют в суверенном государстве незаконно, без разрешения сирийских властей.
Начиненные белым фосфором боеприпасы считаются оружием массового поражения и запрещены протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
По данным агентства авиаудары под предлогом борьбы с терроризмом наносились по жилым кварталам. Среди погибших и раненых большое количество женщин и детей. Агрессия «международной коалиции» против сирийского народа продолжается, констатирует издание.
Неделей ранее коалиция применила в провинции боеприпасы с белым фосфором, запрещенным международными конвенциями. Аналогичные удары по населенным пунктам Дейр-эз-Зора наносились также 13 и 29 октября.
Правительство Сирии неоднократно призывало ООН принять меры к прекращению варварских бомбардировок, однако каких-либо изменений в действиях коалиции не произошло. В октябре представитель Пентагона заявил, что не станет рассказывать о боеприпасах, применяемых в Сирии. При этом он заверил журналистов, что все они «соответствуют международным нормам».
Агентство отмечает также, что удары западной коалиции по Дейр-эз-Зору привели к появлению сотен беженцев, большинство из которых стали бездомными в результате разрушения их жилищ.
Напомним, США и их союзники проводят операцию в Сирии с 2014 года. Причем действуют в суверенном государстве незаконно, без разрешения сирийских властей.
Начиненные белым фосфором боеприпасы считаются оружием массового поражения и запрещены протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
- Использованы фотографии:
- НТВ, https://www.ntv.ru
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