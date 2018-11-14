Система SWIFT: как быстро потерять авторитет

На прошлой неделе стало известно, что по требованию американцев международная система передачи платёжных сообщений SWIFT (Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) отключила от обслуживания иранские банки. Фактически это означает, что финансово-кредитные организации Ирана убрали из мирового экономического пространства. Теперь они не смогут выводить клиентские платежи за пределы страны, равно как и принимать деньги от зарубежных контрагентов.Ситуация не новая. Иран уже отключали от коммуникаций SWIFT в 2012 году. Тогда это было сделано в рамках санкций, введённых по решению Совета Безопасности ООН против Тегерана из-за его ядерной программы. Компания, контролирующая систему передачи международных платёжек, серьёзно сопротивлялась.Она не хотела создавать прецедент отключения финансовых институтов отдельных стран. Но ещё больше не хотела нести финансовые потери. На иранские банки приходилось более двух миллионов платёжных сообщений по 17,66 евроцента каждое. Сумма получалась приличная.Помня о ней, руководители SWIFT настаивали, что компания не несёт ответственности за содержание передаваемых ею сообщений банков – участников системы. Ссылались на общий объём взаиморасчётов. Он превышал 6 трлн. долларов в день. SWIFT обслуживала порядка 10 тысяч банков в 200 странах мира, фактически забрав на себя 80-90% глобальных платежей.Казалось, компания устоит перед давлением американцев, настаивавших на отключении Ирана от платёжных коммуникаций. Всё-таки SWIFT – это глобальный проект. Он оформлен по бельгийскому законодательству как кооперативное общество, принадлежащее всем участникам системы.Кроме того, компания находится в европейской юрисдикции, базируется в Брюсселе, до которого из-за океана надо ещё дотянуться. Однако дотянулись. Под давлением американцев Евросоюз настоял на отключении иранских банков от глобальной телекоммуникации. Окончательное решение по этому вопросу, ссылаясь на нормы и обязательства в ЕС, приняло правительство Бельгии. Так был создан нежелательный прецедент.Он повторился в марте 2017 года уже против северокорейских банков. К тому времени Иран пошёл на уступки по ядерным исследованиям, и большую часть санкции против него отменили, а иранским банкам вернули глобальную телекоммуникационную связь. Место Тегерана занял Пхеньян.Совет Безопасности ООН осудил его за очередное испытание баллистической ракеты и принял санкции, ограничивающие поставки в КНДР меди, никеля, серебра и цинка и вывоз из Северной Кореи угля, чугуна и железной руды. Про SWIFT на заседании Совбеза не упоминали.Однако власти Бельгии сами решили подключиться к санкциям ООН и заставили коммуникационную компанию отключить северокорейские банки от глобальных взаиморасчётов. На этот раз SWIFT не сопротивлялась и покорно выполнила требование своего правительства.Точно также она поступила и в новом случае с Ираном. Агентство Reuters распространило официальное заявление руководителя SWIFT Готфрида Лейбрандта о том, что компания «в интересах сохранения стабильности работы механизма глобальных финансов» отключает от системы межбанковской связи иранские банки, входящие в санкционный список США. Так SWIFT стала кнутом Вашингтона для усмирения непокорных.Случилось всё просто и буднично. Правда, европейские политики, как известно, выступили за сохранение «ядерной сделки» с Ираном и воспротивились давлению американцев. Ещё в августе Еврокомиссия приняла превентивные меры в виде «закона о блокировке», прямо запрещающего соблюдать санкционные требования США на территории Евросоюза.Как видим, SWIFT легко их нарушила. Угрозы Соединённых Штатов оказались весомее европейских установлений и строгостей. Это не стало большой неожиданностью. К ней готовились. В том же августе европейцы договорились о создании Специальной структуры (special purpose vehicle, SPV).Первым о ней рассказал глава МИД Германии Хайко Маас. SPV отчасти копировала систему SWIFT, но больше походила на посредника в экспортно-импортных операциях с Ираном, позволяющего обойти американские санкции. Любопытно, что европейцы не стали для транзакций с Ираном использовать свою платёжную систему SEPA (Single Euro Payments Area).SEPA появилась в кризис 2008 года. Она закрыла доступ к внутренним платежам в зоне евро, обособив их от глобальных рисков. Видимо, взаиморасчёты с Ираном попадали в такую группу риска, которая могла больно ударить по финансовым отношениям внутри Евросоюза, потому и придумали SPV.Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини цели новой структуры пояснила так: «Государства-члены ЕС создадут юридическое лицо для облегчения законных финансовых операций с Ираном, и это позволит европейским компаниям продолжать торговлю с Ираном», несмотря на оппозицию США.Присоединиться к SPV захотела и Россия. Об этом в начале октября заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Впрочем, уже к концу месяца стало ясно, что план создания SPV с треском провалился. Ни одна из стран Евросоюза не согласилась разместить Специальную структуру в своей юрисдикции.Всех насторожило предупреждение госсекретаря США Майка Помпео, что появление SPV для обхода американских санкций будет «одним из самых контрпродуктивных решений, какие только можно вообразить с точки зрения глобальной и региональной безопасности».Европейцы нервно притихли, хотя и осознали всю тяжесть давления США на глобальный торговый рынок. Общее мнение выразил в заявлении американскому агентству Bloomberg исполнительный директор Немецкой федерации машиностроительной промышленности (VDMA) Тило Бродтман. Он высказал опасение, что из-за решения SWIFT могут пострадать около 3200 фирм, заключивших международные сделки, в том числе с Россией.Про Россию Бродтман сказал не для красного словца. В условиях нарастающего вала санкций его беспокоит невесёлая перспектива международных межбанковских взаиморасчётов. «Сегодня Иран, завтра Россия, а в дальнейшем Китай?» – задаётся вопросом глава VDMA.В России эту опасность тоже понимают. К ней начали готовиться ещё в 2014 году. Уже тогда при планировании секторальных санкций из-за Украины на Западе заговорили о возможном отключении России от SWIFT, но вовремя спохватились. Всё-таки наши экономики сильно взаимозависимы, и от такой запретительной акции пострадали бы тысячи иностранных компаний, работающих сегодня на российском рынке.Меж тем угроза прозвучала. В Москве к ней отнеслись серьёзно и занялись созданием своей телекоммуникационной системы банковских взаиморасчётов (альтернативы SWIFT), получившей название Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Её поэтапное внедрение началось в конце 2016 года.Нынешней весной СПФС уже оформилась настолько, что полностью закрыла проблемы внутренних расчётов. В российском Центробанке теперь заговорили о подключении к нашей системе банков из государств Евразийского экономического союза, ближнего зарубежья. В перспективе с помощью СПФС можно обслуживать расчёты со странами-членами БРИКС, Ираном, Турцией и т.д.Эксперты говорят, что технически система к этому готова. Но переход её в статус международной требует политических усилий и взаимопонимания партнёров. Чем быстрее власти пройдут этот этап, тем меньше потерь понесёт российская экономика от возможных санкций, реализованных через SWIFT.Надо учитывать, что Россия – страна, во многом ориентированная на экспорт. В прошлом году, например, наш внешнеторговый оборот составил 584 млрд. долларов – без малого 37% ВВП. Хотя опыт Ирана показал: иностранные рестрикции можно преодолеть через бартерные расчёты и помощь посредников, в краткосрочном периоде только налаженные банковские взаиморасчёты уберегут страну от серьёзных финансовых потерь.Свою чашу придётся испить и компании SWIFT. Безропотное следование требованиям американцев уже принесло ей ощутимые имиджевые потери и даже определённое снижение веса на глобальном финансовом рынке. В мире теперь множатся локальные системы межбанковских расчетов, которые уже теснят монополию SWIFT.