Цитата дня: О НАТО на Азовском море, Нетаньяху и "старике Путине"

Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера — требования удалить какие-то посты, раздражающие старика Путина.

Россия воспримет такие учения как провокацию. Но у НАТО же нет намерений провоцировать Россию. Потому пока у нас нет планов на проведение учений в Азовском море вместе с НАТО.

Я не хочу конфронтации, но сейчас не время для переговоров.

Представляем новостную рубрику «Цитата дня», в которой планируем публиковать наиболее яркие и обращающие на себя внимания цитаты политиков, военных и общественных деятелей из разных стран мира.В сегодняшнем выпуске ставим на третье место заявление оппозиционера Алексея Навального, который «вдруг» столкнулся с тем, что ему запретили выезжать за пределы страны. Видимо, для Навального это стало полной неожиданностью, потому что выезжал он даже во время нахождения под следствием. Теперь «оппозиционный гуру» размышляет о причинах:«Старик Путин» в курсе?На втором месте - цитата постоянного представителя Украины при Североатлантическом альянсе Вадима Пристайко. По словам Пристайко, Украина и НАТО пока не планируют проводить военные учения в Азовском море. Отлегло...Вадим Пристайко:По словам г-на Пристайко, Украина пока сосредоточится на укреплении безопасности своего побережья.При этом Пристайко не уточнил, какие вообще корабли НАТО, по его мнению, могли бы войти в Азовское море «для проведения учений». А главное: на каком основании.И – первое место. Здесь цитата израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который, напомним, ранее был вынужден прервать визит в Париже в связи с очередным витком эскалации палестино-израильского конфликта. Нетаньяху заявил, что Израиль прекращает контакты с посланником ООН и представителем Египта, которые выступали в качестве посредников по палестино-израильскому урегулированию. А это слова Нетаньяху после того, как сообщение о прекращении контактов было озвучено:А когда это время наступит?Читатели могут предложить свои варианты свежих цитат от известных личностей в сегодняшний рейтинг.