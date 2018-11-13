Военные из Словении замерзли на манёврах в Норвегии
Словенские военнослужащие, принимавшие участие в масштабном учении НАТО «Единый трезубец -2018» (Trident Juncture 2018) в Норвегии, подали жалобы на несоответствие униформы погодным условиям, сообщает РИА Новости.
Министр обороны Словении Карл Эрьявец не стал комментировать сообщение, однако пообещал журналистам организовать «обстоятельное расследование» жалоб военнослужащих.
Ранее командир словенского подразделения, задействованного в маневрах, подполковник Урош Тринко сообщил представителям прессы о многочисленных жалобах подчиненных на обмундирование, особенно на обувь, которые не защищают от норвежского холода вкупе с высокой влажностью. Всего в составе моторизованного подразделения находилось 232 человека.
В военном ведомстве признали проблему, однако отметили, что никто из участников учения ни обморожений, ни серьезных травм не получил.
Температура в Фоллдале, где проходила активная часть маневров, колебалась от минус 23 до плюс 7 градусов, при этом ни одному из словенских военнослужащих медицинская помощь не потребовалась, говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также отметили, что стоимость одной пары форменных ботинок, выдаваемых военным, составляет 80 евро.
Напомним, международные маневры Trident Juncture 2018, охватившее практически всю Скандинавию и Исландию, прошли с 25 октября по 7 ноября. В них было задействовано около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны.
Министр обороны Словении Карл Эрьявец не стал комментировать сообщение, однако пообещал журналистам организовать «обстоятельное расследование» жалоб военнослужащих.
Ранее командир словенского подразделения, задействованного в маневрах, подполковник Урош Тринко сообщил представителям прессы о многочисленных жалобах подчиненных на обмундирование, особенно на обувь, которые не защищают от норвежского холода вкупе с высокой влажностью. Всего в составе моторизованного подразделения находилось 232 человека.
В военном ведомстве признали проблему, однако отметили, что никто из участников учения ни обморожений, ни серьезных травм не получил.
Температура в Фоллдале, где проходила активная часть маневров, колебалась от минус 23 до плюс 7 градусов, при этом ни одному из словенских военнослужащих медицинская помощь не потребовалась, говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также отметили, что стоимость одной пары форменных ботинок, выдаваемых военным, составляет 80 евро.
Напомним, международные маневры Trident Juncture 2018, охватившее практически всю Скандинавию и Исландию, прошли с 25 октября по 7 ноября. В них было задействовано около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны.
- Использованы фотографии:
- https://uriadnik.livejournal.com
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