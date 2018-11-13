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Военные из Словении замерзли на манёврах в Норвегии

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Словенские военнослужащие, принимавшие участие в масштабном учении НАТО «Единый трезубец -2018» (Trident Juncture 2018) в Норвегии, подали жалобы на несоответствие униформы погодным условиям, сообщает РИА Новости.

Военные из Словении замерзли на манёврах в Норвегии



Министр обороны Словении Карл Эрьявец не стал комментировать сообщение, однако пообещал журналистам организовать «обстоятельное расследование» жалоб военнослужащих.

Ранее командир словенского подразделения, задействованного в маневрах, подполковник Урош Тринко сообщил представителям прессы о многочисленных жалобах подчиненных на обмундирование, особенно на обувь, которые не защищают от норвежского холода вкупе с высокой влажностью. Всего в составе моторизованного подразделения находилось 232 человека.

В военном ведомстве признали проблему, однако отметили, что никто из участников учения ни обморожений, ни серьезных травм не получил.

Температура в Фоллдале, где проходила активная часть маневров, колебалась от минус 23 до плюс 7 градусов, при этом ни одному из словенских военнослужащих медицинская помощь не потребовалась, говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве также отметили, что стоимость одной пары форменных ботинок, выдаваемых военным, составляет 80 евро.

Напомним, международные маневры Trident Juncture 2018, охватившее практически всю Скандинавию и Исландию, прошли с 25 октября по 7 ноября. В них было задействовано около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны.
Использованы фотографии:
https://uriadnik.livejournal.com
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