Данные МО РФ об оценке ущерба на "Адмирале Кузнецове"

В главном военном ведомстве сообщают о том, как продвигается ремонт крупнейшего боевого корабля ВМФ РФ – авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» - после затопления плавдока ПД-50. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко поведал СМИ о том, что специальная комиссия оценила ущерб, нанесённый «Адмиралу Кузнецову» при аварии с плавучим доком на 82-м судоремонтном заводе.Оценка ущерба осуществлялась на 35-м судоремонтном заводе, куда был переведён авианесущий крейсер для продолжения ремонтно-модернизационных работ. Криворучко фактически подтвердил заявление, ранее сделанное в Объединённой судостроительной корпорации. По его словам, вносимые в план-график уточнения не повлияют на сроки завершения всех тех работ, которые были предусмотрены контрактом.Комиссия подтвердила получение боевым кораблём повреждений части его палубы и корпуса. Все эти повреждения связаны с падением башенных кранов, которые были установлены на ПД-50.Нужно отметить, что при аварии в ночь на 30 октября четыре человека пострадали от переохлаждения – оказались в воде. Один человек до сих пор числится пропавшим без вести.Ранее в прессе появлялась информация о том, что от подъёма полузатопленного ПД-50 могут отказаться. Отмечалось, что стоимость всей операции может в итоге оказаться сопоставимой с приобретением нового плавучего дока. Одна из главных сложностей состоит в том, что плавдок находится на краю морской ямы глубиной до 100 м. Любая попытка его выровнять может привести к сползанию в эту яму плавдока вместе с подъёмным оборудованием.