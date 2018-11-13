Российские МРК поддержат десантников артиллерийским огнём
Военное ведомство включило в программу боевой подготовки экипажей малых ракетных кораблей (МРК) новое упражнение, разработанное на основе сирийского опыта, сообщают Известия.
Упражнение заключается в стрельбе из артустановки АК-176 по легкобронированным объектам на берегу, в том числе по так называемым «джихад-мобилям», вооруженным, как правило, крупнокалиберными пулеметами либо несущим на себе смертоносный заряд.
Особенность упражнения в том, что огонь по целям необходимо вести на ходу при скорости 15-18 узлов.
Одноствольными артиллерийскими установками АК-176 (76,2 мм) оснащены МРК проекта 22800 «Каракурт», а также патрульные корабли проектов 22160 и 23550.
Установка предназначена для борьбы с морскими и воздушными целями. Скорострельность орудия – до 120 выстр./мин. Однако такой тем применяется редко, обычно огонь ведется короткими очередями. В каждом боеприпасе около 400 грамм взрывчатого вещества. Этого количества достаточно, что гарантированно поразить легкобронированную цель.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, калибр 76,2 мм легко уничтожает постройку либо автомобиль, но стрельба по движущимся целям – задача весьма непростая, требующая подготовки и навыка.
Он отметил, что традиционное предназначение МРК – борьба с надводными кораблями, но возможности их артиллерии позволяют также проводить небольшие рейды и поддержку десанта. При этом корветы достаточно маневренны, чтобы уклониться от ответного огня с берега.
В последнее время подавление береговых целей артиллерией флота всё активнее отрабатывается на учениях российского флота. Хорошо зарекомендовали себя для этих целей пушки калибром 100 мм. Ими вооружены МРК проекта «Буян-М» и фрегаты проекта 11356.
Упражнение заключается в стрельбе из артустановки АК-176 по легкобронированным объектам на берегу, в том числе по так называемым «джихад-мобилям», вооруженным, как правило, крупнокалиберными пулеметами либо несущим на себе смертоносный заряд.
Особенность упражнения в том, что огонь по целям необходимо вести на ходу при скорости 15-18 узлов.
Одноствольными артиллерийскими установками АК-176 (76,2 мм) оснащены МРК проекта 22800 «Каракурт», а также патрульные корабли проектов 22160 и 23550.
Установка предназначена для борьбы с морскими и воздушными целями. Скорострельность орудия – до 120 выстр./мин. Однако такой тем применяется редко, обычно огонь ведется короткими очередями. В каждом боеприпасе около 400 грамм взрывчатого вещества. Этого количества достаточно, что гарантированно поразить легкобронированную цель.
По словам эксперта Дмитрия Болтенкова, калибр 76,2 мм легко уничтожает постройку либо автомобиль, но стрельба по движущимся целям – задача весьма непростая, требующая подготовки и навыка.
Он отметил, что традиционное предназначение МРК – борьба с надводными кораблями, но возможности их артиллерии позволяют также проводить небольшие рейды и поддержку десанта. При этом корветы достаточно маневренны, чтобы уклониться от ответного огня с берега.
В последнее время подавление береговых целей артиллерией флота всё активнее отрабатывается на учениях российского флота. Хорошо зарекомендовали себя для этих целей пушки калибром 100 мм. Ими вооружены МРК проекта «Буян-М» и фрегаты проекта 11356.
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- Судостроительное предприятие "Пелла"
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