ГШ ВС Украины: Средствами РЭБ пресечён полёт БПЛА над военным складом

12 ноября возле одного из военных арсеналов в Кировоградской области средствами радиоэлектронной борьбы был зафиксирован сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата. Средствами РЭБ предупреждён пролёт БПЛА над военным объектом.

Украинский Генштаб заявил о том, что над одним из арсеналов министерства обороны был замечен беспилотный летательный аппарат. Заявлено, что речь идёт об арсенале, расположенном на территории Кировоградской области. В Генштабе ВСУ заявили, что военнослужащие «зафиксировали сигналы, посылаемые беспилотником». После этого были применены средства радиоэлектронной борьбы.Из материала пресс-службы ведомства:Об инциденте было сообщено в Службу безопасности Украины, а также руководству Нацполицией.Напомним, что ранее на Украине заявляли о том, что взрывы и пожары на военных складах в различных регионах страны начинались после «шума пролетавшего беспилотника». По всей видимости, это тот самый «неуловимый беспилотник», на который очень удобно списать хищения сотен тысяч тонн боеприпасов с последующим уничтожением на складах того, что осталось.Несколько дней назад миссия ОБСЕ на Донбассе заявила о пропаже своего беспилотного летательного аппарата. В Оперативном командовании ДНР отметили, что представителям СММ ОБСЕ следует искать исчезнувший при выполнении наблюдательной миссии БПЛА на тех территориях, которые сегодня подконтрольны ВСУ.