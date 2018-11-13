МО РФ обеспечит арктическую группировку «незамерзающей кровью»
До конца 2020 года в РФ будут разработаны технологии, позволяющие проводить переливание крови в полевых условиях даже при сверхнизких температурах, сообщают Известия со ссылкой на Минобороны.
По данным военного ведомства, общая стоимость проекта, включая исследования по созданию растворов, средств хранения и доставки, а также технологию их применения на догоспитальном этапе, составляет около 100 млн. рублей.
Как отмечает газета, если плазма, главная «ценность» которой – белки, хранится при температуре не выше -25Сº, то эритроциты – переносчики кислорода по организму – обычно хранятся при +2,6Сº. Поэтому в случае их заморозки с последующим резким размораживанием, у клеток лопаются мембраны.
По словам начальника Управления организации службы крови ФМБА РФ Ольги Эйхлер, для хранения эритроцитов при низких температурах используются растворы с криопротекторами, которые не позволят клеткам разрушаться. Такие материалы уже созданы. А вот технологию разморозки жидкости при низких температурах ученым еще предстоит разработать.
Она добавила, что для работы в полевых условиях понадобится специальное оборудование, которое позволит оперативно размораживать материал, не причиняя ему вреда.
В свою очередь доктор медицинских наук Сергей Царенко отметил, что главной проблемой при переливании крови в полевых условиях является недолгий срок хранения таких компонентов, как эритроциты и тромбоциты. Но их вполне можно заменить искусственным материалом.
Еще в 1980 годах в Советском Союзе велись разработки искусственных заменителей на основе перфторуглеродов – носителей гемоглобина. Однако позднее все работы были прекращены, рассказал он. Однако не исключено, что ученые используют прежние наработки при создании технологии переливания крови в экстремальных условиях.
По данным военного ведомства, общая стоимость проекта, включая исследования по созданию растворов, средств хранения и доставки, а также технологию их применения на догоспитальном этапе, составляет около 100 млн. рублей.
Как отмечает газета, если плазма, главная «ценность» которой – белки, хранится при температуре не выше -25Сº, то эритроциты – переносчики кислорода по организму – обычно хранятся при +2,6Сº. Поэтому в случае их заморозки с последующим резким размораживанием, у клеток лопаются мембраны.
По словам начальника Управления организации службы крови ФМБА РФ Ольги Эйхлер, для хранения эритроцитов при низких температурах используются растворы с криопротекторами, которые не позволят клеткам разрушаться. Такие материалы уже созданы. А вот технологию разморозки жидкости при низких температурах ученым еще предстоит разработать.
Она добавила, что для работы в полевых условиях понадобится специальное оборудование, которое позволит оперативно размораживать материал, не причиняя ему вреда.
В свою очередь доктор медицинских наук Сергей Царенко отметил, что главной проблемой при переливании крови в полевых условиях является недолгий срок хранения таких компонентов, как эритроциты и тромбоциты. Но их вполне можно заменить искусственным материалом.
Еще в 1980 годах в Советском Союзе велись разработки искусственных заменителей на основе перфторуглеродов – носителей гемоглобина. Однако позднее все работы были прекращены, рассказал он. Однако не исключено, что ученые используют прежние наработки при создании технологии переливания крови в экстремальных условиях.
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