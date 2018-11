C-300 против Standard Missile. Кого назначили победителем

Статья «Russia's Naval S-300 vs. America's Standard Missile (SM): Which Is Better?»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-naval-s-300-vs-americas-standard-missile-sm-which-better-35772

Современные боевые корабли обязательно оснащаются зенитными системами тех или иных классов и типов. В зависимости от задач корабля, применяются артиллерийские или ракетные системы. При этом крупные надводные корабли, призванные защищать от атак с воздуха целые ордера, получают зенитные ракетные комплексы большой дальности. На вооружении ведущих стран состоят подобные системы, отличающиеся высокими характеристиками и совершенством. Издание The National Interest изучило современные корабельные ЗРК с самыми высокими характеристиками и попробовало определить, какой из них лучше.11 ноября в рубриках The Buzz и Security издание опубликовало новую статью постоянного автора издания Чарли Гао под названием «Russia's Naval S-300 vs. America's Standard Missile (SM): Which Is Better?» – «Российский комплекс С-300 против американского SM: что лучше?» Название статьи сопровождалось интригующим подзаголовком: «И победителем становится…»Начиная свою статью, Ч. Гао напоминает, что одним из главных элементов оснащения боевого корабля являются средства противовоздушной обороны. Самолет с противокорабельными ракетами или иными управляемыми боеприпасами является смертельной угрозой для корабля, и потому последний нуждается в средствах защиты. При этом корабль является одной из самых удобных платформ для размещения зенитных ракетных комплексов, в том числе отличающихся высокими характеристиками. Так, корабль отличается от сухопутных платформ менее строгими ограничениями по габаритам и весу устанавливаемых систем.Основным элементом противовоздушной обороны современного боевого корабля, как напоминает автор, является зенитная управляемая ракета (ЗУР). Основные ЗУР военно-морских сил Соединенных Штатов принадлежат к семейству Standard Missile / SM («Стандартная ракета»). Разные изделия этого семейства несут службу с шестидесятых годов прошлого века. Компания Raytheon, выпускающая современные модификации SM, крайне положительно отзывается о своей продукции. Свою ракету она именует «мировым лидером в области ПВО флота». Standard Missile разных модификаций запускались с кораблей при помощи поворотных направляющих либо с использованием универсальных вертикальных пусковых установок.Основным средством ПВО в военно-морском флоте России является ЗУР, разработанная на основе элементов сухопутного комплекса С-300, изначально использовавшегося войсками противовоздушной обороны. Корабельный комплекс С-300Ф развивался параллельно с наземными С-300. Автора интересует, как российская корабельная ракета большой дальности показывает себя в сравнении с американским аналогом. В частности, он спрашивает, какой подход к созданию вооружений имеет преимущества. Имеют ли ракеты SM преимущества, связанные с тем, что они изначально создавались для флота? Какие положительные качества дает комплексу С-300Ф возможность сопровождения нескольких целей, полученная от сухопутных предшественников?Ч. Гао предлагает начать сравнение ракет со способов размещения на кораблях-носителях. Основными носителями американских «Стандартных ракет» являются корабли проектов Ticonderoga и Arleigh Burke из состава военно-морских сил США. Корабли этих проектов оснащаются универсальной вертикальной пусковой установкой типа Mk 41. Изделия SM соответствуют концепции модульного вооружения. Таким образом, корабль может получить необходимое количество ракет разных типов. Боекомплект ракет SM может быть увеличен за счет сокращения количества других вооружений. С точки зрения состава боекомплекта, установка Mk 41 является массивом ячеек, в каждой из которых может находиться нужное оружие . Стрельба осуществляется в произвольном порядке.Зенитный комплекс С-300Ф тоже использует вертикальный старт ракет. Это связано с тем, что сухопутные комплексы С-300 выполняют запуск ракет из вертикально установленных контейнеров. В отличие от американского комплекса, советский / российский использует для хранения боекомплекта револьверную установку с вертикально ориентированным вращающимся барабаном. Запуск производится только из одной ячейки барабана, находящейся под соответствующим лючком. Перед следующим пуском барабан должен повернуться вокруг своей оси и подставить под лючок новую ракету.Ч. Гао указывает на разницу двух способов размещения ракет и связанные с нею особенности применения и характеристики. Использование барабана с ракетами приводит к некоторому снижению скорострельности в сравнении с вертикальной пусковой установкой. Кроме того, корабли с С-300Ф не имеют той же универсальности, что носители Mk 41 и SM. В их случае пространство, занимаемое зенитными ракетами и другими средствами комплекса, не может быть отдано под вооружение иного назначения.Автор отмечает, что новейшие российские корабли получают универсальные вертикальные пусковые установки, пригодные в том числе для использования зенитных ракет разных типов. Тем не менее, ЗУР тяжелого класса из состава семейства С-300 по-прежнему применяются только вместе с барабанными установками. По данным The National Interest, корабельная версия сухопутного ЗРК С-400 должна сохранить эту особенность конструкции.Переходя от пусковых установок к самим ракетам, Ч. Гао указывает на еще одну любопытную особенность американского вооружения. Он полагает, что у ракетных комплексов США есть преимущества, связанные с тем, что серия SM разрабатывается в течение длительного времени. Накоплен серьезный опыт, позволяющий улучшать оружие.В то же время, российские комплексы имеют преимущества в виде принципов их разработки. Корабельные зенитные ракеты линейки «С» в значительной мере унифицированы с сухопутными системами схожего назначения. В результате этого появляется возможность одновременной модернизации наземных и корабельных комплексов, направленной, к примеру, на увеличение дальности.Используя имеющиеся ракеты SM-2 Block IV, корабли военно-морских сил Соединенных Штатов могут атаковать самолеты противника на дальностях до 240 км. Такие возможности новая ракета получила благодаря длительной, но успешной разработке перспективного двигателя Mk 72. Именно это изделие дает ракете высокие летно-технические характеристики и обеспечивает решение задач на значительных дальностях. Ракета SM-2 Block IV была принята на вооружение в 2004 году.Ответом на американскую ЗУР автор считает российское изделие 48Н6ДМ. Эта ракета изначально была разработана для сухопутного комплекса С-400. В 2015 году ее доработали для использования на модернизированном тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 1144. Дальность стрельбы ракетой 48Н6ДМ достигает 250 км.Тем не менее, как пишет Ч. Гао, к моменту появления российской ракеты 48Н6ДМ американский флот уже четыре года эксплуатировал новейшее изделие SM-6. Точные характеристики этой ракеты корабельного базирования пока не публиковались. Известно лишь то, что она оснащается активной радиолокационной головкой самонаведения, обеспечивающей преимущества перед иным вооружением. Наличие АРГСН в сочетании со способностью военно-морских сил вести боевые действия с использованием сетецентрических систем дает ракете особые возможности. Согласно некоторым оценкам, дальность стрельбы новой ракетой SM-6, за счет ее характерных преимуществ, может быть доведена до 370 км.Чарли Гао считает, что американские зенитные ракеты большой дальности корабельного базирования развивались быстрее российских, в результате чего превосходят их с точки зрения дальности стрельбы и основных возможностей. Причины этого просты. ВМС США инициировали разработку ракетного вооружения семейства Standard Missile с повышенными характеристиками в связи с желанием получить комплексы, имеющие серьезное преимущество перед потенциальными угрозами. Семейство ракет SM предназначалось для флота и не входит в единые программы унификации вооружений армии, однако этот факт не мешает его эксплуатации и дальнейшему развитию.В случае с российскими комплексами серии «С» имела место максимально возможная унификация корабельных и сухопутных систем. Последние, в отличие от американских SM, не имели стимулов к быстрому развитию и резкому росту характеристик, что привело к известному отставанию от них. В итоге С-300Ф отличается от современных SM меньшей дальностью стрельбы, однако, по-видимому, командование считает такое отставание допустимым. По мнению Ч. Гао, это связано с тем, что стратегия российского военно-морского флота имеет оборонительный характер. Этот факт сокращает потребность в ракетах большой дальности и позволяет продолжать использовать имеющиеся.Данные, приведенные в недавней статье издания The National Interest, выглядят не слишком оптимистично с точки зрения российского военно-морского флота и его боевых возможностей. Из материала за авторством Ч. Гао следует, что ВМС США имеют более совершенные корабельные ЗУР с увеличенной дальностью, и потому отличаются большим потенциалом в контексте противовоздушной обороны. Также критике подверглись определенные конструкторские решения. При этом, однако, приводится и объяснение причин такой ситуации.Одновременно с этим имеют место некоторые ошибки, искажающие реальную картину. Так, утверждается, что ракета SM-2 Block IV благодаря новой силовой установке способна поражать цели на дальностях до 240 км. Тем не менее, в открытых источниках указываются более скромные характеристики. Дальность этой ракеты достигает лишь 180 км. Радиус действия в 240 км удалось получить только в последующем проекте SM-6. Дальнейший рост дальности запланирован, но точные сведения о выполнении таких планов пока отсутствуют.Иными словами, зарубежный автор, стремясь показать превосходство, в целом, неплохих ракет семейства Standard Missile, завысил их реальные параметры. В случае с изделиями ЗРК С-300Ф использовались лишь табличные данные сравнительно старых ракет, хотя и упоминалась современная 48Н6ДМ.Впрочем, в одной из тем приходится соглашаться с Ч. Гао. Он указывает на несовершенство револьверной пусковой установки с вертикальным барабаном. Действительно, подобная система серьезно проигрывает вертикальной установке с отдельными ячейками. При одинаковом боекомплекте модуль установки Mk 41 в сравнении с револьверной системой С-300Ф имеет примерно в 1,5 раза меньший объем.Разработка новых пусковых установок более эффективной конструкции началась еще во времена СССР, но по ряду причин была завершена со значительным опозданием. Внедрение таких систем тоже затянулось. В результате комплексы С-300Ф получило ограниченное количество кораблей, часть которых к тому же не может продолжать службу, как минимум, до проведения ремонта.Автор The National Interest указывает, что американское командование планировало обеспечить превосходство над потенциальными угрозами, и это привело к активному развитию корабельных ЗУР. Российские планы выглядели иначе, в результате чего С-300Ф по своим характеристикам отстает от семейства SM. Нетрудно заметить, что развитие российских ЗРК для флота продолжается, хотя и осуществляется не так, как можно было бы ожидать. На базе сухопутных систем С-300 ранее были созданы комплексы С-300Ф и С-300ФМ. Новый С-400 «поделился» с флотским ЗРК некоторыми ракетами, но не стал основой для полноценного комплекса. Перспективная система С-500, ожидаемая в ближайшем будущем, по разным оценкам, вновь сможет стать базой для корабельного зенитного комплекса, который должен будет показывать высокие характеристики.В итоге складывается картина, похожая на своеобразную гонку вооружений в области флотских зенитных систем. По ряду известных причин, в недавнем прошлом в лидеры вырвались США с ракетами серии Standard Missile. Однако в будущем, после появления нового комплекса, лидером в этой области сможет стать Россия. Естественно, это будет поводом для новых публикаций в зарубежной прессе.