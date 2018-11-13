СМИ: В Минэнерго опровергли главную версию о причинах затопления ПД-50

Мы проверяли эту информацию. Никаких перебоев с подачей энергии в Росляково не было.

Ситуация с подтоплением плавучего дока ПД-50 в Мурманской области становится ещё более запутанной после заявления для прессы первого заместителя министра энергетики России Алексея Текслера. В коротком интервью деловой газете «Взгляд» чиновник делает заявление, которое фактически опровергает все ранее опубликованные материалы о затоплении плавдока якобы в связи с перебоями электроэнергии на предприятии.Напомним, что изначально было заявлено следующее: непогода, разыгравшаяся в день аварии в Мурманской области, привела к многочисленным обрывам линий электропередач. На 82-м судоремонтном заводе то ли отключения электроснабжения, то ли скачок напряжения привели к отказу в работе насосов. Вода мгновенно начала заполнять внутренние объёмы плавучего дока, и тот частично оказался под водой. Наибольшая точка погружения ПД-50 составляет около 30 м."Взгляд" приводит заявление Алексея Текслера:В этой связи возникают вопросы относительно того, что именно послужило причиной частичного затопления одного из крупнейших плавдоков, если никаких проблем с электроснабжением на заводе не было. На нём проходил ремонтно-модернизационные работы авианесущий крейсер ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов».