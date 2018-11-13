Осовец. Героическая история нашла отражение на современном экране

11 ноября этого года исполнилось 100 лет с того момента, как закончилась Первая мировая война. В этот день компания Wargaming представила посвящённый столь значимому историческому событию короткометражный фильм «Атака мертвецов: Осовец».В основу фильма были положены реальные факты. Он повествует о малоизвестном, но значимом эпизоде времён Первой мировой войны - обороне русской крепости Осовец, ставшей одним из примеров и символов героизма русских солдат. Контратаку полуживых русских бойцов, обративших в бегство германские пехотные полки, окрестили «атакой мертвецов».Авторы фильма постарались в мельчайших подробностях воссоздать картину трагических событий, происходивших в тот момент, используя при этом самые передовые технологии съёмки и монтажа.В частности, опыт производства видеоигр позволил создателям фильма применить уникальный формат, имеющий широкие возможности.Своим проектом авторы хотели донести до зрителей весь ужас любой войны, а также мысль о её недопустимости в современном реальном мире.