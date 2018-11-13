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Минобороны разрабатывает тактику противодействия БЛА

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В российском военном ведомстве на основе сирийского опыта разрабатывают тактику отражения групповых атак беспилотников на военные базы, сообщает газета Известия.




Впервые элементы такой тактики были опробованы в октябре в ходе учения Черноморского флота у берегов Крыма. Подразделения БЛА имитировали групповые налеты на объекты флота, черноморцы учились отражать нападение.

Командование положительно оценило опыт и приняло решение продолжать совершенствование боевой подготовки в этом направлении. Согласно информации военных, со следующего года этот элемент будет добавляться во все крупные учения.

При обороне объектов были задействованы разнородные силы – средства ПВО, РЭБ, корабли и авиация. Во время таких тренировок командиры соединений учатся своевременно оценивать обстановку и в режиме реального времени координировать боевую работу подчиненных им сил и средств.

По словам эксперта Дмитрия Корнева, по сути, отрабатывается технология войн будущего, которые предполагают наличие единого межвидового информационного пространства.

Напомним, впервые тактика массовой атаки дронов на российские войска была применена в Сирии в районе баз Хмеймим и Тартус. Как сообщала пресс-служба Минобороны, большая часть аппаратов была уничтожена штатными средствами ПВО, остальные перехвачены средствами РЭБ. С января текущего года подобные атаки повторялись несколько раз. Все они оказались безуспешными.
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