Меняющийся облик, или Эволюционный спурт лёгких универсальных автомобилей

Военные легкие универсальные автомобили заметно изменились за последнее десятилетие. Рассмотрим плюсы и минусы традиционных военных и серийных гражданских моделей.Военный легкий универсальный автомобиль или, в военном контексте, просто легкий универсальный автомобиль (ЛУА) - термин, используемый для категории машин самого легкого класса. Как правило, это платформы конфигурации 4x4, небронированные, с коротким передним и задним свесом, чаще всего пассажировместимостью 4 человека, которые традиционно предназначались только для повседневной эксплуатации и выполнения общих вспомогательных задач. Впрочем, за прошедшее десятилетие сегмент ЛУА претерпел значительные эволюционные изменения и продолжает развиваться.Причины этого эволюционного спурта определяются усиливающейся тенденцией перехода к асимметричным боевым действиям. В асимметричном пространстве задачи ЛУА нельзя сравнивать напрямую с их задачами в более традиционных военных сценариях, но всё же здесь можно найти много общего, существует множество задач для класса автомобилей, которые вмещают 2-9 пассажиров или имеют достаточный объем для размещения основного оборудования оперативного управления или других систем.Но главное изменение в сегменте небронированных ЛУА состоит в том, что незащищенные платформы редко подходят для асимметричного пространства. Как следствие, непригодность небронированных машин к асимметричным задачам изменила взгляды на их использование в более традиционной войне. В итоге в обоих сценариях теперь для выполнения большинства задач универсальным автомобилям необходима защита более высокого уровня. Как следствие, исключается большинство моделей, которые раньше можно было отнести к категории ЛУА.Парки традиционных небронированных ЛУА в настоящее время дополняются легкозащищенными платформами, которые порой выступают в качестве необходимого средства для ведения текущих операций, а порой - частичной замены. Чем более экспедиционный характер носит доктрина любого отдельно взятого эксплуатанта, тем больше должна быть доля защищенных машин и меньше незащищенных.Закупочная стоимость небронированного ЛУА - по крайней мере, тех, что обычно можно увидеть в вооруженных силах первого или второго эшелона - составляет в среднем порядка 70 тысяч долларов. Бронированный аналог с минимально приемлемым уровнем защиты (STANAG Уровень 2) будет стоить от 350 тысяч до миллиона долларов. Для бронированных платформ также повысятся затраты полного срока эксплуатации. Таким образом, в лучшем случае бронированный ЛУА стоит в пять раз дороже небронированного и поэтому с финансовой точки зрения замена парков становится затратным мероприятием.Впрочем, одним из решений может стать покупка готовых гражданских внедорожников и грузовых автомобилей малой грузоподъёмности (пикапов) с последующим принятием на снабжение для выполнения универсальных задач. Это может фрагментировать парк и спровоцировать повышение эксплуатационных расходов, но в некоторых случаях оптовые цены могут быть ниже 30 тысяч долларов и поэтому подобный вариант становится привлекательным, если во главу угла ставится краткосрочная экономия.Уже немало лет в качестве дополнения к ЛУА многие армии успешно эксплуатируют - зачастую в форме краткосрочного лизинга - относительно небольшое количество гражданских пикапов/внедорожников в основном для обеспечения нужд домашних гарнизонов, задач военизированных и миротворческих структур. Некоторые из менее оснащенных вооруженных сил и многие нерегулярные формирования по всему миру по причинам стоимости и закупки эксплуатируют подобные типы машин в задачах, которые более мощные армии могли бы посчитать тактическими.Для вооруженных сип первого и второго эшелона военные ЛУА традиционно делятся на две общих категории: специализированные военные платформы и коммерческие платформы, адаптированные под военные задачи.Интересно, что список военных ЛУА короток. В него входят EQ2050 от Dong Feng и его модификации. Sherpa Light от Renault, Ajban от NIMR, VAMTAC от URO и HMMWV от AM General (платформа создавшая категорию). Также стоит отметить легкий автомобиль Marrua бразильской компании Agrale массой 3500 кг, который можно сравнить с Jeep.Все платформы, бронированные в соответствии с по меньшей мере вторым уровнем защищенности стандарта НАТО STANAG 4569, представляют интерес для вооруженных сил, развитых в тактическом плане. Тенденция их развития ясно прослеживается на примере автомобиля NIMR. Когда около 10 лет назад началось его производство, заказы первоначально делились примерно поровну между бронированными и небронированными конфигурациями, но на данный момент 90 процентов всех выпускаемых машин бронированы. Примечательно, что в данной категории максимальная полная масса в настоящее время остановилась на отметке почти 11000 кг (в случае Sherpa Light).Список коммерческих решений, адаптированных военными под ЛУА, гораздо длиннее, хотя в Европе и Северной Америке становится короче. Утилитарные элементы, которые традиционно делали некоторые коммерческие проекты привлекательным для военных пользователей, быстро «размываются» по нескольким причинам: изменения в законодательстве, удешевление процессов производства и смена предпочтений потребителей. Типичные коммерческие платформы в этой категории Jeep Wrangler, Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.Оригинальный Willys Jeep был военным изделием, но с 1945 года стали доступны и гражданские варианты Jeep (модель CJ). Вариант Jeep CJ выпускался следующие 40 лет и последующие варианты платформы стали основой многочисленных военных джипов, включая М38/М38А1, М606, М701, Kia KM410/420, Mahindra CL/MM и Mitsubishi серии J.Jeep стал частью компании Chrysler (в настоящее время Fiat Chrysler LLC) в 1987 году, в этом же году бренд Wrangler был представлен моделью YJ. Компания Chrysler, за исключением египетского совместного предприятия, созданного в 1977 году, и «мелкоузловой сборки» в Израиле, проявляла минимальный интерес к военному части бизнеса. Небольшие количества коммерческих Wrangler закупались для некоторых военных и сопутствующих задач, но до тех пор, пока в 2008 году не стал доступен Jeep J8, вызвавший у военных неподдельный интерес.Базирующийся на коммерческой модели Wrangler JK, но с повышенной мощностью и соответствующий военным спецификациям, вариант J8 занимает промежуточное положение, когда гражданский дизайн формирует основу военного дизайна/доработки. С целью сбыта автомобиля J8 компания Chrysler определила двух основных дилеров: британскую Jankel и гибралтарскую Africa Automotive Distribution Services. Производство Wrangler JK в этом году завершается, но было подтверждено, что вскоре появится также военизированная модель JL.С 1960 по 1970 год компания Land Rover изготавливала две военизированных платформы: Lightweight и Forward Control 101. Впрочем, реально военным бестселлером стала гражданская модель «Land Rover». За 67 лет производства, начавшегося в 1948 году, она модернизировалась не один раз, достигнув пика своей популярности в варианте Land Rover Defender. Производство этой марки было остановлено в январе 2016 года.Официально производство Defender завершено в ожидании изменений в нормах ЕС по выхлопным газам, но источник в отрасли назвал другие причины, в том числе в качестве основной - трудозатратный и дорогостоящий процесс изготовления Defender. Новый Defender был обещан владельцем бренда Land Rover, индийской компанией Tata Motors, но это может быть автомобиль менее привлекательный для военных, так как по данным некоторых источников, он будет иметь несущий кузов (не рамное шасси), что более подходит для ежедневной гражданской эксплуатации.Компания Mercedes-Benz решила продолжить маркетинг своей 39-летней модели G-Class несмотря на то, что процесс ее изготовления еще более трудоемкий, чем процесс изготовления Defender.Предпочитаемый военными утилитарный автомобиль серии 461 G-Class остается в производстве. Визуально похожая гражданская модель 463 G-Class заменяется тем, что Mercedes-Benz называет «модель с обновленным внешним видом», хотя новый вариант 463 сохранил всего пять общих деталей с предыдущим 463. Впрочем, в компании Mercedes-Benz считают, что одна из сильных сторон изделий G-Class - старого 461, нового 463 и даже Light Armoured Patrol Vehicle 5.4 на базе G-Class - состоит в том, что все они будут собираться на одной производственной линии.Автомобиль Jeep Wrangler со временем по внешнему виду и конструкции становился, пожалуй, все более гражданским, тогда как Defender и G-Class остаются гораздо ближе к своим утилитарным корням, как внутри, так и снаружи. На подобных машинах относительно просто реализовать больше «военно-ориентированных» доработок, например, электрическая совместимость 24 вольта, приспособленность для радиосвязи, маскировочное освещение, пригодность к зимним условиям и прохождение глубоких бродов.Другие гражданские платформы, ранее принятые на снабжение вооруженными силами в качестве ЛУА, более не производятся, включая румынскую серию ARO, польскую DZT Honker, индийскую Maruti Gypsy, Pinzgauer и испанскую Santana PS-10.Также стоит упомянуть российский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости УАЗ 469 и его производные, например, китайский BJ212 от Beijing Automobile Works и другие модели. Производство УАЗ 469, предназначенного для вооруженных сил Варшавского договора, было начато в 1972 году 10 лет после разработки. Поставки модернизированных вариантов в российскую армию продолжались до 2011 года. Производство было остановлено ненадолго в 2014-2015 году, но гражданские варианты снова доступны на рынке.Китайский автомобиль BJ212 и его последующие варианты, по сообщениям, были скопированы с УАЗ 469, хотя новейшие китайские платформы а-ля «Jeep», BJ2022 и BJ80, разработанные совместным предприятием Daimler Chrysler и BJC, смогли оторваться от «русских корней». Например, модель BJ80 построена на базе платформы предыдущего поколения Jeep Cherokee, но ее корпус напоминает корпус G-Class.В сегменте ЛУА также имеется выбор платформ военного образца, которые базируются на серийных гражданских платформах. В качестве примеров можно привести легкий тактический автомобиль первого поколения ALTV от компании АСМАТ, японский «Хаммер-подобный» автомобиль Kohkidohsha и автомобиль Light Tactical Vehicle (LTV) корейской компании Kia.ALTV первого поколения базируется на платформе Nissan D40, которая также является базой для моделей Nissan Navara/Frontier второго поколения. Одно- или двухрядная кабина от Nissan плюс упрочненное шасси с усиленной ходовой частью были сохранены и добавлены специально сконструированные плоский капот и грузовая зона. Японский Kohkidohsha и корейский Kia LTV отличаются корпусами военного типа, но, по всей видимости, базируются на шасси и ходовой внедорожников Toyota Mega Cruiser и Kia Mohave.Автомобиль IVECO 40.15, базирующийся на фургоне первого поколения IVECO Daily, поступил в производство в середине 80-х годов под обозначением 40.10. Несмотря на скромную грузоподъемность 1500 кг и полную массу 4300 кг, первоначально модель 40.10 была отнесена к классу легких грузовиков и помещена между легкими автомобилями класса Land Rover и на то время стандартными четырех- или пятитонными универсальными грузовиками 4x4.Производство модели 40.15 продолжается, но компания IVECO намерена найти ей замену. В 2016 году она начала производство модели М70.20 WM, использовав кабину и некоторые элементы ходовой части от фургона шестого поколения Daily, но установив всё это на специально разработанную раму лестничного типа. При полезной грузоподъемности до 4000 кг модель М70.20 WM скорее является легким грузовиком, чем ЛУА.Имеется широкий выбор внедорожников и пикапов конфигурации 4x4, которые подходят для использования в военных целях. Впрочем, некоторые из высококлассных люксовых моделей или новый класс «кроссоверов», у которых зачастую отсутствует полный привод, вряд ли смогут удовлетворить потребности военных.Все типичные пикапы, как правило, имеют рамное шасси, в то время как большая часть внедорожников отличается несущим кузовом. Несущий кузов имеет меньшую прочность и срок службы, в связи с чем большинство внедорожников подходят только для выполнения базовых или менее ответственных задач.В общем и целом, американские внедорожники и пикапы крупнее своих европейских аналогов, хотя в большинстве случаев фактические внутреннее пространство или грузоподъемность не пропорциональны общей массе и размерам. Североамериканские машины всех трех основных марок, Fiat Chrysler, Ford и General Motors, можно нередко можно увидеть на военной службе вооруженных сил многих стран мира, но в большинстве случаев эти машины не подменили собой задачи ЛУА и не выполняют их напрямую.Вне сферы американского влияния находятся автомобили Land Cruiser и Hilux компании Toyota; это две модели, как правило, используются для военных, военизированных или подобных задач. Но недавние закупки вооруженными силами машин из этого класса показали, что самой популярной платформой является Ford Ranger.Цена - это ключевой фактор, определяющий закупки внедорожников и пикапов для легких универсальных задач. Даже без учета скидки за количество стоимость автомобилей Mitsubishi L200/Triton или Toyota Hilux в гражданском исполнении при выходе с конвейера может составить привлекательные 30 тысяч долларов. Они могут выполнять различные рутинные задачи, заменяя значительно более эффективные типы ЛУА, возможности которых порой бывают избыточны.Когда потребности начинают определять круг задач, которые автомобиль должен выполнять, то проблемы соответствия для внедорожников или пикапов выходят на первый план. Точная же подгонка под потребности решается с помощью модернизаций и доработок. Но они слишком пагубны для любой автоматизированной линии, поэтому все модификации должны проводиться не головным производителем конечной продукции, а, как правило, дилером или агентом. Также редко можно видеть заявку производителя с коммерческой платформой на военные требования, так как потенциальный доход от военного изделия будет небольшим по сравнению с более простыми и более объемными продажами гражданских изделий.Базовые доработки, например, камуфляжную окраску, стойки для оружия и защитные решетки, относительно легко выполнить. Но дальше уже придется вложиться и заплатить немалые деньги (начиная от 20 тысяч долларов) за усиление конструкции и повышение полной массы до желательных 3500 кг и более, установку крепежных устройств и буксирных крюков военного стандарта, доработку электросистемы под 24 вольта и большую выработку электроэнергии, добавление маскировочного освещения и возможно за установку комплекта для преодоления водных препятствий большей глубины или замену пластиковых бамперов чем-то более прочным.Минимальные изменения у Mercedes-Benz G-Glass и Land Rover в последние несколько десятилетий в основном определялись законодательством, в то время как Toyota, Mitsubishi и все сравнимые платформы (с заметным исключением Land Cruiser 70 Series) в значительной степени менялись в угоду внешнему виду, упрощению производства и потребностям клиентов. Пассажирское отделение, например, было относительно коробкообразным и тесным у первых внедорожников и пикапов и могло осложнять солдатам в полном обмундировании посадку и высадку, но позднее стало более обтекаемым.Что касается срока службы и долговечности, то автомобилестроители все чаще проектируют свои изделия под желаемый срок службы, создавая, по сути, машины разового использования. Последние данные говорят о том, что средний возраст автотранспортных средств в «развитых» вооруженных силах оценивается примерно в 11 лет. Там где внедорожники и пикапы были приняты на снабжение вооруженными силами, сравнимыми по оснащенности с армиями НАТО, срок службы обычно составляет 5-10 лет, что несколько меньше, чем ранее ожидалось для более универсальных платформ.Даже если базовый внедорожник или пикап был серьезно доработан и модернизирован с целью соответствия требованиям эксплуатации, его полезность может оказаться под вопросом и что-то подобное Jeep J8, Mercedes-Benz G-Class 461 или даже AM General HMMWV потенциально становится более экономически выгодным вариантом (многие из этих машин во многих вооруженных силах зачастую старше своего водителя).Для G-Class отпускная цена военного варианта W461 может быть близка к 85 тысячам долларов, но утилитарный, по существу ручной сборки автомобиль G-Class с ручными стеклоподъемниками и минималистичным интерьером выходит с завода стандартно со стальными бамперами, крепежным элементами стандарта НАТО, буксирными крюками, маскировочным светом, электросистемой на 24 вольта, комплектами для работы в зимних условиях и преодоления брода стандарта НАТО. Полная масса составляет 3560 кг, но может быть повышена до 5400 кг; существует три варианта колесной базы и даже конфигурация 6x6 (по запросу).Военные роли для ЛУА и пикапов должны быть тщательно отобраны. Программа американской армии по коммерческому универсально-грузовому автомобилю CUCV (Commercial Utility Cargo Vehicle) в этом смысле представляет собой поучительную историю. Армия искала коммерческий автомобиль для эксплуатации в благоприятных условиях, где более дорогие тактические машины, например, HMMWV, были бы, скорее всего, избыточны. Была выбрана модель General Motors К и почти 71 тысяча машин (включая продажи за рубеж) была в конечном счете поставлена.Впрочем, взятая, по сути, без доработок серийная платформа CUCV не смогла выдержать тяжелых условий военной службы. В итоге она была заменена бронеавтомобилем HMMWV, который изначально должна была дополнить.Вооруженные силы многих стран, включая Францию, Индию, Нидерланды, Новую Зеландию и Сингапур, делая в последние годы закупки готовых коммерческих внедорожников и пикапов, надеются не повторить ошибки подобной CUCV.Нидерланды находятся в процессе замены своего парка ЛУА, состоящего в основном из модели G-Class. В декабре 2013 года министерство обороны подписало контракт с Роn Holdings BV на 1667 пикапов Volkswagen Amarok, поставки которых были завершены в 2016 году. Автомобили были куплены в основном для эксплуатации внутри страны и любое глобальное развертывание будет ограничено операциями гуманитарного типа, поэтому нет потребности в защите или в двигателе, способном работать на «грязных» высокосернистых или керосиновых топливах военных стандартов.Модификации для военных целей были минимальными и ограничились покраской в матовый зеленый цвет, стальными ступицами с шинами повышенной проходимости, маскировочным освещением, местами креплениями для военных радиостанций и стоек для оружия и крепежными кольцами для переброски воздушным и морским транспортом.Машины имеют ожидаемый срок службы 10 лет; контрактом предусматривается значительный объем обслуживания (компания Роn отвечает за все обслуживание) и технической поддержки. Сервис и поддержка будут осуществляться на всей территории страны в назначенных компанией Volkswagen представительствах. Прогнозируемый пробег новых автомобилей за весь срок эксплуатации оценен в 200000 км, а те, что будут пробегать более 20000 км в год, будут заменяться автомобилями с меньшим пробегом.Каждому автомобилю определено гарантированное максимальное время простоя в год (исключая случайные повреждения), за превышение которого будут назначаться штрафы (в какой форме непонятно). С течением времени парк автомобилей Amarok будет дополняться доработанными машинами, выделяемыми по мере необходимости. Например, в 2016-2017 годы голландское министерство обороны получило еще 350 автомобилей Amarok в рамках предложения о внесении изменений в конструкцию; была усилена подвеска, чтобы немного повысить полезную грузоподъемность.Для того чтобы заменить оставшиеся автомобили G-Class, Нидерланды недавно начали переговоры по требованию 12 kN в сегменте легких автомобилей. Необходимо более 900 машин и, хотя желательна единая платформа, для менее жесткого требования по автомобилю военной полиции/обеспечения безопасности аэродромов может быть выделена отдельная платформа.Важной особенностью требования 12 kN, которая может ограничить число предложений, является потребность в 220 комплектах навесной брони с уровнем защиты 2 для вариантов с жестким и мягким верхом и пикапов; в этом случае полная масса может составить порядка 8000 кг. Отдельный контракт будет заключен по обслуживанию машин. Им определен минимальный начальный срок обслуживания 10 лет и два пятилетних опциона, что дает прогнозируемый срок службы, по меньшей мере, 20 лет.Французское Управление оборонного имущества приняло немного другой подход к замене парка ЛУА, который в настоящее время состоит в основном из моделей Peugeot P4. В 2002-2012 годы этот парк был обновлен за счет покупки порядка 2100 машин Land Rover Defender. Автомобиль Р4 представляет собой, по сути, изготовленную во Франции модель G-Class с французским двигателем и коробкой передач. Поставки этих машин начались в 1983 году.Замена парка автомобилей Р4 реализуется преимущественно в рамках программы VLTP (Vehicule Leger de Transport Polyvalent), начатой в 2012 году. В 2015 году по программе VLTT (Vehicules Legers Tactique Tout-Terrain) с целью частичной замены автомобилей Р4 был размещен заказ на 1000 пикапов Ford Ranger для эксплуатации на территории страны.В апреле 2016 года было решено передвинуть программу VLTP на 2019 год и после подачи заявок в декабре 2016 года заказ на изготовление VLTP-NP (Non Protege - незащищенный) был выдан компании Renault Trucks Defense (RTD). По контракту компания АСМАТ (часть RTD) поставит 3700 грузовиков VLTP-NP в течение четырех лет. Начальный заказ на 1000 машин будет исполнен к середине 2019 года. Первые же 96 машин были поставлены в январе этого года. Контрактом также предусматривается «обслуживание в течение всего срока эксплуатации». Пакет технической поддержки гарантирует в течение 14 лет уровень эксплуатационной готовности 95% на территории всей Франции. Модификация и техническая поддержка составляет 60% стоимости контракта, а это порядка 966 миллионов долларов.VLTP-NP является модификацией варианта Station Wagon легкого тактического автомобиля ALTV второго поколения, базовой платформой для которого является Ford Everest - ЛУА с рамным шасси, развившийся из нынешний модели Ford Ranger. Варианты пикапа автомобиля ATLV второго поколения базируются на Ford Ranger. Гражданский автомобиль Everest имеет полную массу 3100 кг и максимальную грузоподъемность около 750 кг.Модификации компанией АСМАТ базовой платформы Ford включают: стойки для оружия, защиту днища, стальные ступицы с шинами повышенной проходимости, усиленную подвеску, позволившую повысить полную массу до 3500 кг и грузоподъемность до 1000 кг, защитные решетки для передних и задних фар, багажник на крыше и усиленный задний бампер со встроенным, откидывающимся в сторону, креплением запасного колеса и держателем для канистр. Дополнительно доработанные варианты VLTP-NP Standard 2 поставляются с октября 2018 года. Они отличаются следующими доработками: места крепления для транспортировки по воздуху, места установки для военных радиостанций, система GPS, маскировочное освещение и комплект антивандальной защиты.Индийская армия численностью около 1,2 миллиона человек является второй по численности регулярной армией в мире. Хотя она и не относится к самым механизированным армиям, но в настоящее время имеет на снабжении порядка 45000 ЛУА, большая часть из них - это модели Maruti Gypsy или Mahindra MM.Автомобиль Maruti Gypsy составляет около 70% парка и базируется на модели Suzuki SJ70. Серийное производство Gypsy было завершено (хотя может быть позднее возобновлено) в 2017 году. Это самая распространенная гражданская модель конфигурации 4x4, эксплуатируемая индийскими вооруженными силами. Военные модели Mahindra MM составляют большую часть оставшейся части парка и ведут свое начало от лицензионных моделей Jeep CJ.В декабре 2011 года индийская армия выпустила долгожданный запрос предложений на новый легкий автомобиль конфигурации 4x4 класса 800 кг (Light Vehicle - GS Role) на замену 500-кг машин Mahindra MM и Maruti Gypsy. В декабре 2016 года было объявлено, что компания Tata получила контракт на эту машину, а начальный заказ на 3192 автомобиля был подтвержден в апреле 2017 года. Здесь модель Safari Storme обошла модель Mahindra Scorpio (оба ЛУА рамного типа). Заказ на более чем 500 пикапов с двумя рядами сидений Xenon компании Tata был размещен в декабре 2016 года, большая их часть поступила в пограничную службу. Модель Xenon выиграла в этом случае у модели Mahindra Bolero Camper.Сингапур получил 870 автомобилей повышенной проходимости Ford Everest для частичной замены парка автомобилей Land Rover, поставленных в 80-х годах, хотя, судя по сообщениям из сингапурской армии, эти кроссоверы не оправдали ожиданий.Новая Зеландия эксплуатирует в качестве легких военных автомобилей обеспечения модель Mitsubishi L200/Triton наряду с машинами Pinzgauer (включая защищенные конфигурации). Автомобили Pinzgauer поставлялись с 2006 года на смену устаревшим Land Rover. Автомобили L200/Triton были поставлены по пятилетнему контракту в базовых цветах в качестве замены парка устаревших автомобилей Nissan Navara. Поставки должны завершиться к концу 2018 года.Афганистан располагает самым большим парком кроссоверов и пикапов. С 2005 по 2012 год армия и полиция страны получили от США порядка 40000 машин Ford Ranger (известны там как LTV) в четырех основных вариантах. Автомобили LTV были приобретены через компанию Global Fleet Sales LLC, которая также занималась их доработкой. Доработка включает усиленную подвеску, комплект защиты при переворачивании, комплект для работы при низких температурах, дополнительный топливный бак и доработку под экстремально сложный рельеф.Новая динамика, обусловленная уникальными асимметричными угрозами, стоимостью бронирования и изменениями в готовых коммерческих платформах, заставила вооруженные силы большинства стран мира часть развивать своим парки ЛУА такими темпами, которых не было со времени ввода в эксплуатацию в 1941 году легендарного Willys Jeep.Традиционные небронированные легкие машины дополняются легкими защищенными платформами, но имеются финансовые ограничения по развертыванию полноценных парков защищенных ЛУА, да и во многих случаях защищенные легкие универсальные автомобили просто не нужны. Например, офицеру, направляющемуся проверить новобранцев на учебный полигон, не нужен дорогой бронированный автомобиль.