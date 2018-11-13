МО РФ ужесточает доступ к личным данным военных
Минобороны подготовило новое положение об обработке персональных данных военнослужащих. Документ планируется ввести в действие в следующем году, сообщают Известия.
Предполагается, что допуск к личным данным военнослужащих будет давать лично командир части. По должности доступ к таким данным будут иметь финансисты, кадровики, сотрудники службы защиты гостайны и некоторые другие.
Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных возложено на кадровые службы. Доступ к информации военных других частей и организаций военные чиновники смогут получать лишь на основании письменных запросов либо письменных соглашений об обмене данными.
Кроме того, будет запрещено хранить личные данные на жестком диске компьютера, подключенного к обычному интернету. Там, где пока нет «военного интернета» и специальной автоматизированной системы, обработка персональных данных будет проводиться на съемных носителях, например, флешках. Все они должны быть пронумерованы и иметь ту или иную категорию секретности.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, во времена министра Анатолия Сердюкова было выявлено несколько случаев, когда недобросовестные офицеры, не имевшие полномочий работать с персональными данными контрактников, доставали их и продавали «заинтересованным лицам». В результате полные данные бойцов появлялись в базах микрокредитных и коллекторских организаций, разнообразных рекламных контор и других подобных предприятий.
Это вопрос безопасности военнослужащих, сказал эксперт Александр Перенджиев. Он напомнил, что в период чеченских компаний и после них, фиксировались попытки радикалов получить персональные данные офицеров ВВС, разведки и спецназа. Кроме того, нельзя забывать, что за личными данными офицеров охотятся также иностранные спецслужбы, добавил он.
Предполагается, что допуск к личным данным военнослужащих будет давать лично командир части. По должности доступ к таким данным будут иметь финансисты, кадровики, сотрудники службы защиты гостайны и некоторые другие.
Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных возложено на кадровые службы. Доступ к информации военных других частей и организаций военные чиновники смогут получать лишь на основании письменных запросов либо письменных соглашений об обмене данными.
Кроме того, будет запрещено хранить личные данные на жестком диске компьютера, подключенного к обычному интернету. Там, где пока нет «военного интернета» и специальной автоматизированной системы, обработка персональных данных будет проводиться на съемных носителях, например, флешках. Все они должны быть пронумерованы и иметь ту или иную категорию секретности.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, во времена министра Анатолия Сердюкова было выявлено несколько случаев, когда недобросовестные офицеры, не имевшие полномочий работать с персональными данными контрактников, доставали их и продавали «заинтересованным лицам». В результате полные данные бойцов появлялись в базах микрокредитных и коллекторских организаций, разнообразных рекламных контор и других подобных предприятий.
Это вопрос безопасности военнослужащих, сказал эксперт Александр Перенджиев. Он напомнил, что в период чеченских компаний и после них, фиксировались попытки радикалов получить персональные данные офицеров ВВС, разведки и спецназа. Кроме того, нельзя забывать, что за личными данными офицеров охотятся также иностранные спецслужбы, добавил он.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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