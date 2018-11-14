Когда рухнет доллар? Подождите полгода!

2018 года стал первым, когда аналитики, а вслед за ними и политики стали всерьёз рассуждать не только о необходимости, но и о реальных возможностях «отказа от доллара». Не полного, что само по себе может быть слишком опасно, но хотя бы частичного. И главное, что теперь уже почти по всему миру как аксиома воспринимается негативная оценка «долларового монополизма». Это со всей очевидностью свидетельствует о том, что назрела необходимость обеспечить не только отдельным странам, но и бизнесу какую-то альтернативу, возможность не класть все яйца в одну корзину. Корзину, давно переполненную долларами.При этом рассматриваются самые разные варианты, и помимо готовности более активно и даже агрессивно использовать собственные валюты, многие не против сделать, к примеру, ставку на золото. И всё же главным и действительно реальным конкурентом доллара справедливо считается евро, и очевидно именно с этим и связаны все кульбиты экономической политики нынешней администрации США. Понятно, что встать на защиту доллара всеми возможными средствами, вплоть до прямого применения силы, Трампа и Ко фактически вынуждает вековая зависимость Вашингтона от Федеральной резервной системы и её печатного станка.Однако и в самих Штатах многие сейчас обоснованно сомневаются в том, что им действительно стоит так уж крепко держаться за доллар. Более того, всё больше специалистов предлагают извлечь все возможные выгоды от антидолларовой политики оппонентов. Характерно, что есть и аналитики, которые с немалыми на то основаниями утверждают, что ФРС в определённой мере уже успела сама опробовать игру против доллара.Началось всё в конце нынешней весны, когда, вопреки ожиданиям, многие банки, входящие в ФРС, даже не подумали заняться скупкой лишних долларов, точнее – сотен миллионов, даже миллиардов долларов. Эти «лишние» миллиарды появились в мировом обороте после того, как их стали по разным каналами сбрасывать такие страны, как Россия, Китай, Индия, Турция и ряд других, а также некоторые европейские финансовые структуры. Сброс шёл как в виде переформатирования резервов, которое, кстати весьма активно пиарилось, так и через слегка завуалированные взаимные расчёты. Но и в том, и в другом случае, шла лишь постепенная замена долларовых активов на любые другие, причём в не самых значительных объёмах.О какой-либо согласованности таких действий не было и речи, никакому Джорджу Соросу и в голову не пришло бы в начале лета 2018 года устроить что-то вроде долларового обвала или паники. К тому же, почувствовав жареное, сами американцы тоже вдруг занялись сбросом долларов, но уже напрямую, предложив многим покупателям, которым раньше в этом было отказано, самые льготные условия кредитования или же перевода разнообразных активов в долларовую форму.И вот тут уже всё вполне могло обернуться чем-то вроде долларового краха. Во всяком случае, против евро доллар проиграл за считанные дни уже не десятые доли процента, а проценты. В России, как и во всё мире, курсы двух мировых валют, разошлись как рога троллейбуса – 14 июня евро ушёл к отметке 74,14 руб, доллар – 63,12 руб. Их соотношение составляло в какой-то момент 1,1745, почти как в самые лучшие для евро времена после выхода из глобального кризиса, хотя до этого кросс-курс колебался вокруг отметок 1,14-1,15. Впрочем, не стоит забывать, что 2017 год завершался на немыслимом когда-то уровне – 1,26 доллара за евро, но спуск с него, хоть и был очень быстрым, оказался удивительно спокойным.Однако дальше последовал почти синхронный рост евро и доллара, многие биржевики даже заговорил о том, что доллар попросту сел на колесо евро. К примеру, в России валюты за лето потеснили рубль почти на 10 процентов – до 81, 39 и 69,97 руб по курсу Центробанка. В то же время соотношение доллара и евро между собой изменилось совсем незначительно – до 1,1632. Обратите внимание, что почти столько же было уже в июле, всего через месяц после «игр спекулянтов». И уже к концу лета естественной реакцией самих же спекулянтов на американскую щедрость стал обратный выкуп долларов, вследствие чего все опасения за доллар улетучились. А весь ажиотаж спал.Именно это и позволило доллару, который совсем недавно затянул евро в совместное снижение по отношению ко всем остальным валютам, затем уже в одиночку вернуться в так называемый восходящий тренд. Он к тому же оказался довольно долгосрочным. С начала сентября по вторую декаду ноября доллар сумел прибавить даже больше, чем потерял за время спекулятивной игры – против евро он сейчас стоит на отметке 1,124. Этот уровень многими признаётся как пиковый, обеспечивающий доллару неуязвимость на случай новых спекулятивных игр. При этом рублёвый курс доллара сейчас достиг 67,68 руб против 76,07 руб у евро.Однако аналитики, которых в первые дни ноября опрашивало агентством Bloomberg, считают, что ещё рано делать ставку как на продолжение роста американской валюты, так и на её обвал. Хотя по мнению большинства, в нисходящий тренд доллар всё же вернётся, но не ранее 2019 года. Этому в любом случае будет способствовать ожидаемое снижение темпов роста американской экономики, которая практически исчерпала весь потенциал, приобретённый за счёт санкций и торговых войн.В пользу доллара могут сыграть только данные с рынка труда, где вообще, несмотря на торможение экономики, ожидается пик активности, а также очередные «игры» ФРС. Кроме того, доллар вполне может воспользоваться и тупиком, в который уже, кажется, зашли европейцы вместе с англичанами в торге по Brexit.При этом у держателей долларовых активов нет серьёзных оснований опасаться и обратного эффекта от антииранских санкций. Существенного роста цен на нефть не будет, даже если Иран будет вынужден полностью прекратить экспорт. У стран ОПЕК есть все возможности «не заметить потерю бойца», к тому же выясняется, что весь расчёт был сделан на пропагандистский эффект. Китай и Россия, а также и ещё ряд стран в любом случае от сотрудничества с Исламской Республикой не откажутся, а работа европейцев по налаживанию антисанкционных каналов торговли будет продолжаться с ещё большим эффектом.