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Западные СМИ: НАТО подталкивает Европу к готовности её дорог к большой войне

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В американском издании Defense News вышел материал Себастьяна Шпренгера с весьма красноречивым названием. В Берлинском офисе СМИ говорится о том, что натовские функционеры уже перестали скрывать, что заставляют Европу готовиться к большой войне. Статья озаглавлена как «НАТО подталкивает Европу к тому, чтобы её транспортные сети были готовы к войне».

Западные СМИ: НАТО подталкивает Европу к готовности её дорог к большой войне



Отмечено, что лидеры Североатлантического военного блока рассматривают бюджет ЕС как возможный источник средств на инфраструктурные проекты, касающиеся военной составляющей, а не только гражданского их применения.

Теперь, как отмечается в материале, НАТО и ЕС ищут пути по расширению сотрудничества, «не задевая зоны влияния друг друга». Однако параллельная деятельность военного и военно-технического характера (судя по всему, намёк и на известное предложение Эммануэля Макрона о создании евроармии), как отмечает автор статьи, чревата политической напряжённостью.

Кстати, пример тому – новые слова критики в адрес Макрона со стороны Дональда Трампа, возвратившегося из Парижа в Вашингтон. И сколько бы ни трогал Макрон Трампа во время личной встречи за руки и колени, поддержки французский президент от американского коллеги не получил. Помимо всего прочего получил ещё и «нагоняй» за то, что ставит под сомнение «способность НАТО защитить Европу».

Defense News тем временем приводит заявление помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда:
В Евросоюзе ведётся текущая дискуссия по бюджету. И мы посмотрим, что из этого выйдет. Обсуждение касается сумма в 1 млрд евро ежегодных отчислений на улучшение инфраструктуры. Я думаю, что постановка такого вопроса важна. Это было бы полезным вкладом ЕС.


В материале американского ресурса добавляется, что для лидеров НАТО одной из серьёзнейших проблем являются вопросы пригодности европейской транспортной сети к условиям конфронтации с Россией.

Из статьи:
Лоскутное одеяло расходящихся подходов и технических стандартов усложняет быстрое перемещение танков и другой военной техники через границы стран Евросоюза.


Гранд отмечает, что НАТО «не стремится влиять на политику ЕС, но альянс готов давать простые советы по военной логистике».
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