Западные СМИ: НАТО подталкивает Европу к готовности её дорог к большой войне
В американском издании Defense News вышел материал Себастьяна Шпренгера с весьма красноречивым названием. В Берлинском офисе СМИ говорится о том, что натовские функционеры уже перестали скрывать, что заставляют Европу готовиться к большой войне. Статья озаглавлена как «НАТО подталкивает Европу к тому, чтобы её транспортные сети были готовы к войне».
Отмечено, что лидеры Североатлантического военного блока рассматривают бюджет ЕС как возможный источник средств на инфраструктурные проекты, касающиеся военной составляющей, а не только гражданского их применения.
Теперь, как отмечается в материале, НАТО и ЕС ищут пути по расширению сотрудничества, «не задевая зоны влияния друг друга». Однако параллельная деятельность военного и военно-технического характера (судя по всему, намёк и на известное предложение Эммануэля Макрона о создании евроармии), как отмечает автор статьи, чревата политической напряжённостью.
Кстати, пример тому – новые слова критики в адрес Макрона со стороны Дональда Трампа, возвратившегося из Парижа в Вашингтон. И сколько бы ни трогал Макрон Трампа во время личной встречи за руки и колени, поддержки французский президент от американского коллеги не получил. Помимо всего прочего получил ещё и «нагоняй» за то, что ставит под сомнение «способность НАТО защитить Европу».
Defense News тем временем приводит заявление помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда:
В материале американского ресурса добавляется, что для лидеров НАТО одной из серьёзнейших проблем являются вопросы пригодности европейской транспортной сети к условиям конфронтации с Россией.
Из статьи:
Гранд отмечает, что НАТО «не стремится влиять на политику ЕС, но альянс готов давать простые советы по военной логистике».
Отмечено, что лидеры Североатлантического военного блока рассматривают бюджет ЕС как возможный источник средств на инфраструктурные проекты, касающиеся военной составляющей, а не только гражданского их применения.
Теперь, как отмечается в материале, НАТО и ЕС ищут пути по расширению сотрудничества, «не задевая зоны влияния друг друга». Однако параллельная деятельность военного и военно-технического характера (судя по всему, намёк и на известное предложение Эммануэля Макрона о создании евроармии), как отмечает автор статьи, чревата политической напряжённостью.
Кстати, пример тому – новые слова критики в адрес Макрона со стороны Дональда Трампа, возвратившегося из Парижа в Вашингтон. И сколько бы ни трогал Макрон Трампа во время личной встречи за руки и колени, поддержки французский президент от американского коллеги не получил. Помимо всего прочего получил ещё и «нагоняй» за то, что ставит под сомнение «способность НАТО защитить Европу».
Defense News тем временем приводит заявление помощника генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиля Гранда:
В Евросоюзе ведётся текущая дискуссия по бюджету. И мы посмотрим, что из этого выйдет. Обсуждение касается сумма в 1 млрд евро ежегодных отчислений на улучшение инфраструктуры. Я думаю, что постановка такого вопроса важна. Это было бы полезным вкладом ЕС.
В материале американского ресурса добавляется, что для лидеров НАТО одной из серьёзнейших проблем являются вопросы пригодности европейской транспортной сети к условиям конфронтации с Россией.
Из статьи:
Лоскутное одеяло расходящихся подходов и технических стандартов усложняет быстрое перемещение танков и другой военной техники через границы стран Евросоюза.
Гранд отмечает, что НАТО «не стремится влиять на политику ЕС, но альянс готов давать простые советы по военной логистике».
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