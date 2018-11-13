Западные СМИ: НАТО подталкивает Европу к готовности её дорог к большой войне

В Евросоюзе ведётся текущая дискуссия по бюджету. И мы посмотрим, что из этого выйдет. Обсуждение касается сумма в 1 млрд евро ежегодных отчислений на улучшение инфраструктуры. Я думаю, что постановка такого вопроса важна. Это было бы полезным вкладом ЕС.

Лоскутное одеяло расходящихся подходов и технических стандартов усложняет быстрое перемещение танков и другой военной техники через границы стран Евросоюза.