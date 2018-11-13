Получивший повреждение норвежский фрегат ушёл под воду
Несмотря на предпринятые спасателями усилия, норвежский фрегат «Хельге Ингстад», ранее столкнувшийся с танкером, практически полностью ушёл под воду, передает Интерфакс.
Согласно опубликованным в Сети фотографиям, у южного побережья Норвегии, куда поврежденный корабль смог дойти после столкновения с мальтийским танкером «Сола ТС», теперь на поверхности моря видна лишь часть верхней надстройки и антенны.
Напомним, столкновение произошло 8 ноября ранним утром. В тот момент корабль, оснащенный системой «Иджис», возвращался с морского этапа масштабных маневров НАТО Trident Juncture 2018.
После столкновения на скорости 17 узлов (танкер шёл на семи узлах) командир направил фрегат к берегу, рассчитывая посадить его на мель и спасти тем самым от затопления. Однако корабль, получивший пробоину длиной около десяти метров, стал быстро уходить под воду и около берега лёг на правый борт. Тем временем, появились предположения, что виной подтопления боевого корабля может быть в том числе и прилив.
Весь экипаж фрегата (127 человек) был эвакуирован, в том числе 8 моряков, пострадавших при столкновении. Спасатели предприняли попытки стабилизировать положение фрегата с помощью буксиров и откачки воды, но судя по фотографии, эти действия результатов не принесли.
Экипаж танкера не пострадал, судну причинен незначительный ущерб, утечки нефти не обнаружено. Во время столкновения на его борту находилось 62,5 тыс. тонн природного сырья. Сообщается, что экипаж танкера предупреждал фрегат, идущий наперерез его курсу.
Удар пришелся по правому борту фрегата. При этом норвежский центр управления движением судов утверждает, что перед самым столкновением несколько раз предупредил по радио экипаж военного корабля «об опасном сближении». Однако с фрегата отвечали, что «ситуация находится под контролем».
Стоимость затонувшего фрегата – около $650 млн. В настоящее время идет расследование причин столкновения.
Согласно опубликованным в Сети фотографиям, у южного побережья Норвегии, куда поврежденный корабль смог дойти после столкновения с мальтийским танкером «Сола ТС», теперь на поверхности моря видна лишь часть верхней надстройки и антенны.
Напомним, столкновение произошло 8 ноября ранним утром. В тот момент корабль, оснащенный системой «Иджис», возвращался с морского этапа масштабных маневров НАТО Trident Juncture 2018.
После столкновения на скорости 17 узлов (танкер шёл на семи узлах) командир направил фрегат к берегу, рассчитывая посадить его на мель и спасти тем самым от затопления. Однако корабль, получивший пробоину длиной около десяти метров, стал быстро уходить под воду и около берега лёг на правый борт. Тем временем, появились предположения, что виной подтопления боевого корабля может быть в том числе и прилив.
Весь экипаж фрегата (127 человек) был эвакуирован, в том числе 8 моряков, пострадавших при столкновении. Спасатели предприняли попытки стабилизировать положение фрегата с помощью буксиров и откачки воды, но судя по фотографии, эти действия результатов не принесли.
Экипаж танкера не пострадал, судну причинен незначительный ущерб, утечки нефти не обнаружено. Во время столкновения на его борту находилось 62,5 тыс. тонн природного сырья. Сообщается, что экипаж танкера предупреждал фрегат, идущий наперерез его курсу.
Удар пришелся по правому борту фрегата. При этом норвежский центр управления движением судов утверждает, что перед самым столкновением несколько раз предупредил по радио экипаж военного корабля «об опасном сближении». Однако с фрегата отвечали, что «ситуация находится под контролем».
Стоимость затонувшего фрегата – около $650 млн. В настоящее время идет расследование причин столкновения.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/danielw_rosala
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