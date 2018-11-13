ОПЕК: В России установлен рекорд по добыче нефти
Как известно, правительство после весеннего повышения цен на топливо и напряженной обстановкой осенью, подписало соглашение с крупнейшими российскими нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на уровне начала июня до конца 2018 года.
Причиной напряженной ситуации на топливном рынке стало повышение цен на нефтепродукты на мировом рынке. Цены в России привязаны к экспортной цене за вычетом пошлин и затрат на транспорт (экспортному нетбэку), рост которой произошел из-за слабого рубля и высоких цен на нефть.
2 ноября экспортный нетбэк на бензин упал ниже биржевых цен в России, из-за чего внутренний рынок стал премиальным.
Для каждого региона была определена индикативная оптовая цена. Поставки бензина и дизельного топлива должны будут увеличиться не менее чем на 3% относительно 2017 года, а нефтяные компании будут обязаны обеспечить необходимое количество топлива для независимых российских АЗС.
В январе 2019 года нефтяным компаниям позволят повысить цены на топливо не более, чем на 1,7%, а после - не более, чем на уровень инфляции. Минэнерго и ФАС будут наблюдать за ситуацией на рынке, и если хотя бы одна из нефтяных компаний нарушит условия соглашения, правительство повысит экспортные пошлины на нефтепродукты, сделав их заградительными.
Также ФАС и Федеральная налоговая служба должны будут проверить владельцев независимых АЗС и обратить особое внимание, если цены будут превышены более чем на 4% относительно установленного уровня.
Аналитик Reuters Максим Назаров сообщил, что рост цен на бензин на мировом рынке стал значительно отставать от роста цен на нефть. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за повышения спроса на дизельное топливо и мазут.
Нефтяным компаниям выгодно сохранять переработку нефти на высоком уровне, чтобы выпускать дизельное топливо и мазут, также им приходится производить больше бензина, несмотря на то, что спрос на него не растет, из-за чего цена на бензин падает, а за ней сокращается разница между ценой на нефть и ценой на нефтепродукты (крэк-спред).
Ожидается, что ситуация с низкими ценами на бензин за рубежом вскоре изменится, так как заводы не смогут работать при таких низких крэк-спредах.
На российском же топливном рынке напряжённость, вероятно, спадет только при соотношении нефти 60 долларов за баррель и курсе 61 рубль за доллар или падении доллара до 53 рублей за единицу при сегодняшних ценах на нефть, - по крайней мере, так ранее оценивал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.
По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, для остановки падения цен, добывающим нефть странам, необходимо снизить добычу на 1 миллион баррелей в сутки с учетом роста мировых запасов нефти.
И на таком фоне вышел ноябрьский доклад ОПЕК, в котором говорится, что Россия установила рекорд по добыче "чёрного золота". В среднем объёмы добычи в РФ составляют 11,6 млн баррелей нефти в сутки. Стоит ли гордиться этим рекордом? - отдельный вопрос.
Причиной напряженной ситуации на топливном рынке стало повышение цен на нефтепродукты на мировом рынке. Цены в России привязаны к экспортной цене за вычетом пошлин и затрат на транспорт (экспортному нетбэку), рост которой произошел из-за слабого рубля и высоких цен на нефть.
2 ноября экспортный нетбэк на бензин упал ниже биржевых цен в России, из-за чего внутренний рынок стал премиальным.
Для каждого региона была определена индикативная оптовая цена. Поставки бензина и дизельного топлива должны будут увеличиться не менее чем на 3% относительно 2017 года, а нефтяные компании будут обязаны обеспечить необходимое количество топлива для независимых российских АЗС.
В январе 2019 года нефтяным компаниям позволят повысить цены на топливо не более, чем на 1,7%, а после - не более, чем на уровень инфляции. Минэнерго и ФАС будут наблюдать за ситуацией на рынке, и если хотя бы одна из нефтяных компаний нарушит условия соглашения, правительство повысит экспортные пошлины на нефтепродукты, сделав их заградительными.
Также ФАС и Федеральная налоговая служба должны будут проверить владельцев независимых АЗС и обратить особое внимание, если цены будут превышены более чем на 4% относительно установленного уровня.
Аналитик Reuters Максим Назаров сообщил, что рост цен на бензин на мировом рынке стал значительно отставать от роста цен на нефть. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за повышения спроса на дизельное топливо и мазут.
Нефтяным компаниям выгодно сохранять переработку нефти на высоком уровне, чтобы выпускать дизельное топливо и мазут, также им приходится производить больше бензина, несмотря на то, что спрос на него не растет, из-за чего цена на бензин падает, а за ней сокращается разница между ценой на нефть и ценой на нефтепродукты (крэк-спред).
Ожидается, что ситуация с низкими ценами на бензин за рубежом вскоре изменится, так как заводы не смогут работать при таких низких крэк-спредах.
На российском же топливном рынке напряжённость, вероятно, спадет только при соотношении нефти 60 долларов за баррель и курсе 61 рубль за доллар или падении доллара до 53 рублей за единицу при сегодняшних ценах на нефть, - по крайней мере, так ранее оценивал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.
По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, для остановки падения цен, добывающим нефть странам, необходимо снизить добычу на 1 миллион баррелей в сутки с учетом роста мировых запасов нефти.
И на таком фоне вышел ноябрьский доклад ОПЕК, в котором говорится, что Россия установила рекорд по добыче "чёрного золота". В среднем объёмы добычи в РФ составляют 11,6 млн баррелей нефти в сутки. Стоит ли гордиться этим рекордом? - отдельный вопрос.
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