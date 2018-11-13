Модель российского космического аппарата с ядерным двигателем

Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — ядерными установками нового класса, для работы которых не нужны солнечный свет и солнечные батареи.

В госкорпорации Роскосмос представили материалы о перспективах развития средств исследования космоса. На официальной странице Роскосмоса в Фейсбуке представлена модель перспективного космического аппарата с отличительной особенностью. Особенность состоит в том, что силовой установкой такого аппарата выступает ядерный реактор на его борту.Средства на реализацию проекта выделены. И, если верить более ранним публикациям, то до конца уже этого года опытный экземпляр двигателя (ЯСУ) космического аппарата уже должен быть готов.Сам ролик с презентацией модели космического корабля с ядерной силовой установкой приурочен к 85-летнему юбилею Центра им. академика Келдыша.Из презентационного материала:Специалистам приходится решать сложнейшую задачу по охлаждению ядерного реактора на быстрых нейтронах. Отмечается, что речь идёт о газоохлаждаемой системе. Теплоносителем в такой установке выступает особая гелий-ксеноновая смесь. Важным параметром такой смеси является теплопроводность, напрямую зависящая от температуры и концентрации в смеси гелия.Новейший российский аппарат, согласно планам, должен использоваться в дальнем космосе. Сборкой самого космического корабля займётся РКК «Энергия».