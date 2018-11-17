Бронепоезда. Как они воевали
Огромный пласт информации о боевой работе бронепоездов, который существует сегодня, как ни странно, скорее запутывает этот вопрос, чем дает ответы. Причиной данной ситуации является то, что большинством источников сведений были сами участники событий. Бойцы и командиры тех самых бронепоездов.
Нисколько не умаляя ценности такой информации, все-таки стоит признать, что участник событий, будь то солдат или офицер, имеет представление только о "своем" участке боя, о своих задачах, о своих ощущениях.
Для того чтобы собрать более или менее объективную картину, необходимо опросить как можно больше участников и, по возможности, с обеих сторон. Что невозможно сегодня. Архивные же документы, особенно начала войны, многие моменты просто не упоминают. Неразбериха была полная.
Да и материал, который мы предлагаем, подчеркиваем, не является научным трудом. Мы не делаем выводов. Не анализируем события, не выдвигаем новые теории. Мы просто говорим о том, что достаточно долгие годы было "не особо интересно" нашим историкам. Ещё об одной стороне войны.
Очень часто в различных источниках говорится о том, что отношение к бронепоездам в предвоенный период было неоднозначное. Признавая огневую мощь БП, подвижность и маневренность, достаточно серьезную бронезащиту, а так же возможность применения в качестве тягловой силы в случае необходимости, руководство РККА все-таки считало будущую войну войной моторов. Войной авиации и танков.
Это мнение во многом, по нашему мнению, правильное. Но достаточно спорное. Напомним материалы о создании в предвоенный период достаточно современных БП.
Достаточно негативную роль сыграли два фактора. Во-первых, непростительно большое сокращение количества БП после гражданской войны. В октябре 1920 года РККА имела 103 бронепоезда. А в начале Великой Отечественной всего 53(!). Из которых 34 относились к легкому классу.
Во-вторых, передача в конце 1923 года бронепоездов в ведение Главного артиллерийского управления не только не способствовало их совершенствованию, но и превратило саму суть БП в выполнение роли передвижных артиллерийских батарей. Руководство ГАУ открыто рассматривало бронепоезда именно как артиллерию на железнодорожных платформах.
Кстати, это ответ тем из наших читателей, которые дискутировали по поводу тяжелых железнодорожных орудий и их соответствия комплектации БП.
Из предыдущих материалов читатели знают принципы создания наиболее известных бронепоездов, их состав и предназначение. То есть, несмотря на трудности, в Красной Армии бронепоезда к началу войны не только сохранились, но и породили множество "потомков". Да и сами стали совсем другими. Не теми, что громили противника в Гражданскую...
По состоянию на 22 июня 1941 года Красная Армия имела 53 бронепоезда (из них 34 относились к классу легких), в составе которых было 53 бронепаровоза, 106 артиллерийских бронеплощадок, 28 бронеплощадок ПВО и более 160 бронеавтомобилей, приспособленных для движения по железной дороге. Имелось также 9 бронедрезин и несколько моторных броневагонов.
Кроме Красной Армии бронепоездами располагали и оперативные войска НКВД. Они имели 25 бронепаровозов, 32 артиллерийские бронеплощадки, 36 моторных броневагонов и 7 бронеавтомобилей.
Очень часто возникает вопрос именно о бронепоездах НКВД. И вопрос этот возник от достаточно поверхностного взгляда нашего образования, кинематографа и телевидения на само НКВД. У большинства населения сложилось твердое убеждение, что НКВД занималось только поиском врагов народа, шпионов, диверсантов и их уничтожением.
Ах, ну да, конечно, еще заградотряды, как же без них…
На самом деле одной из главных задач органов внутренних дел была защита объектов народного хозяйства от диверсий. Но для картинки на экране это не так красочно, как арест вредителя или шпиона. Или стрельба из пулемета в своих отступающих бойцов.
Железнодорожные узлы, станции, места заправки паровозов водой и углем, мосты, перегоны, склады были достаточно желанным объектом для диверсии. Представьте себе взорванный даже сейчас Транссиб. И это в век автомобильных фур, самолетов и прочих транспортных средств. А в довоенное время...
Таким образом, мы вышли на первый ответ на вопрос об использовании бронепоездов. Защита объектов железнодорожной сети. В мирное время от диверсий. В военное время и от наступающего противника, и от самолетов, и от всего того, что может появиться на железной дороге. Включая вражеские бронепоезда и другую бронетехнику. В особенности – танки противника.
Кроме этого, в период эвакуации достаточно часто встречались ситуации, когда на узловых станциях в силу различных причин оставались вагоны с важнейшими грузами. От денег из банков, архивных и музейных ценностей до запасных частей к самолетам и танкам и даже станков эвакуированных заводов.
Заниматься вывозом этих составов приходилось тоже БП. В одной из частей своего рассказа мы упоминали действия советского бронепоезда, который в одиночку на какое-то время не только отбил станцию, где стоял состав с необходимыми фронту запасными частями, но и обеспечил их вывоз на советскую территорию.
Ещё более прозаично выглядят задачи для бронепоездов РККА. Если говорить в общем смысле, то это даже не задачи, а задача. И звучала это задача просто: поддержка стрелковых и прочих частей, действующих в полосе железной дороги.
А вот конкретизировалась эта задача для каждого БП, если это были отдельные бронепоезда, или для 2-3 бронепоездов, если они были включены в дивизион. Так ленинградские и крымские бронепоезда выполняли сразу несколько задач.
Они были передвижными артиллерийскими батареями для борьбы с артиллерией противника. Кроме этого, защищали побережье от вражеских десантов. Они же были передвижными батареями ПВО, которые защищали небо Ленинграда или позиции морской пехоты в Крыму. Охрану собственных баз на станциях или узлах с них никто не снимал...
Бронепоезда, действующие по фронту, имели несколько иные задачи. В первые месяцы войны, когда в окружение попадали дивизиями и корпусами, именно бронепоезда бросали на прорыв кольца.
Огромные потери БП особенно в 1942 году обусловлены во многом именно этим. Более того, именно бронепоезда составляли арьергард отступающих войск.
Были случаи, когда БП выходили на бой с танковыми колоннами немцев. Понятно, что шансов вернуться у таких поездов не было. Танки изначально были гораздо маневреннее, а броня в 15-20 мм для танковых пушек не помеха.
Огромную роль сыграли бронепоезда в обороне железнодорожных узлов и станций. Здесь они превращались в достаточно серьезные силы ПВО. БП был желанной целью для немецких летчиков, а расчетам ПВО бронепоезда очень хотелось "завалить немца". И заваливали. Один из наших бронепоездов имел на своем счету 15 сбитых самолетов.
Но и использование бронепоездов как передвижных батарей никто не отменял. Поезда оказались достаточно эффективными в контрбатарейной борьбе. Причем, под контрбатарейной борьбой в этом случае надо понимать не только бои с вражескими полевым батареями, но и борьбу с бронепоездами противника.
Известный бой советского "Ильи Муромца" и немецкого "Адольфа Гитлера", в котором наш бронепоезд уничтожил немца, прекрасный пример такого противостояния. Оба бронепоезда в данном бою использовались именно как артиллерийские батареи.
Да и сам бой стал возможен именно из-за внезапного появления серьезной артиллерийской батареи на немецкой стороне. Ведь первыми уничтожением немецкой артиллерии занялись летчики. Однако, батарея не была обнаружена. И только потом, когда разведка нашла немецкий бронепоезд, в дело вступил "Илья Муромец".
Была у бронепоездов ещё одна, совершенно не героическая задача. Охрана железнодорожных эшелонов. Это могли быть эшелоны с ценностями, штабные эшелоны, даже санитарные поезда. Обычно для этой цели использовались легкие бронепоезда или ПВО. Поезд просто сопровождал состав в опасной зоне. В случае необходимости, принимал бой.
На обратном пути бронепоезд тоже выполнял боевую задачу по охране и обороне железной дороги. Не просто возвращался, а контролировал все подходы к путям, все переезды и прочие объекты.
Достаточно часто БП использовали для перевозки десанта. Так, уже известный нам по фото и предыдущим публикациям "Тульский рабочий" ("Туляк") был построен для выполнения задач по уничтожению вражеских десантов. Построен в обычном железнодорожном депо. Из подручных материалов, естественно.
Десант чаще всего перевозился на контрольных платформах и бронеплатформах. Именно отсюда фото солдат на бронепоезде, которые с решительными лицами смотрят вперед. Это не постановочные фото.
Десантники смотрели вперед не для красивой картинки на фото. От того, как быстро они заметят противника и как быстро покинут платформу, зачастую зависела их жизнь. Бронированные платформы для десанта — дело чудесное. Почти невозможное. А вот переброска личного состава наоборот, дело обычное. Деревянные борта платформы не очень надежная защита, даже блиндированные мешками с песком. Не от всего оружия могут защитить.
Более того, достаточно часто командир бепо получал стрелковые подразделения при ведении самостоятельных боевых действий. Десант временно был прикомандирован к экипажу бронепоезда. А сам бронепоезд превращался в достаточно укрепленный опорный пункт при обороне и хорошее артиллерийское подспорье в наступлении.
Были у бронепоездов действительно героические задачи. Задачи, в которые трудно поверить сегодня. Бронепоезда участвовали в наступлении в первом эшелоне нашей армии! Подчеркиваем, не во втором эшелоне, откуда поддерживали наступление, а в первом. На передке, как тогда говорили солдаты.
Представить это сегодня сложно. Правда, ещё сложнее представить силу духа экипажа этого БП. Слово "героизм", как нам кажется, не полностью отражает величие этих солдат и офицеров. Величие железнодорожников из состава бронепаровоза. Величие десантников на платформах...
Знаменитый ленинградский "Балтиец", построенный на средства рабочих Ленинград-электродепо в 1941 году, не только успешно воевал в осаде, но и в январе 1943 года в начале поддерживал наступающих пехотинцев огнем, а затем, во время решающего наступления советских войск, освобождающих северную столицу, "Балтиец" продвигался даже впереди наступающих! Бронепоезд, за которым двигаются наступающие войска...
Итогом "личной войны" советских бронепоездов стало уничтожение почти четырех сотен танков противника, около 350 орудий, 840 пулеметов, свыше 700 автомобилей, 160 мотоциклов, 115 сбитых самолетов, 2 вражеских бронепоезда.
Но и заплатили мы за эти победы дорого. В 1941-43 годах мы потеряли 65 бронепоездов.
Недооценить сегодня вклад бронепоездов и их экипажей очень просто и легко. Весь вопрос в том, что Победу ковали все, от пехотинца до командующего фронтом и верховного главнокомандующего. А потому в первую очередь своей целью мы ставим задачу как можно больше найти и рассказать о менее известных страницах в нашей истории. Боевая задача.
Следующий материал, продолжающий тему, будет об «Илье Муромце» и «Адольфе Гитлере».
Нисколько не умаляя ценности такой информации, все-таки стоит признать, что участник событий, будь то солдат или офицер, имеет представление только о "своем" участке боя, о своих задачах, о своих ощущениях.
Для того чтобы собрать более или менее объективную картину, необходимо опросить как можно больше участников и, по возможности, с обеих сторон. Что невозможно сегодня. Архивные же документы, особенно начала войны, многие моменты просто не упоминают. Неразбериха была полная.
Да и материал, который мы предлагаем, подчеркиваем, не является научным трудом. Мы не делаем выводов. Не анализируем события, не выдвигаем новые теории. Мы просто говорим о том, что достаточно долгие годы было "не особо интересно" нашим историкам. Ещё об одной стороне войны.
Очень часто в различных источниках говорится о том, что отношение к бронепоездам в предвоенный период было неоднозначное. Признавая огневую мощь БП, подвижность и маневренность, достаточно серьезную бронезащиту, а так же возможность применения в качестве тягловой силы в случае необходимости, руководство РККА все-таки считало будущую войну войной моторов. Войной авиации и танков.
Это мнение во многом, по нашему мнению, правильное. Но достаточно спорное. Напомним материалы о создании в предвоенный период достаточно современных БП.
Достаточно негативную роль сыграли два фактора. Во-первых, непростительно большое сокращение количества БП после гражданской войны. В октябре 1920 года РККА имела 103 бронепоезда. А в начале Великой Отечественной всего 53(!). Из которых 34 относились к легкому классу.
Во-вторых, передача в конце 1923 года бронепоездов в ведение Главного артиллерийского управления не только не способствовало их совершенствованию, но и превратило саму суть БП в выполнение роли передвижных артиллерийских батарей. Руководство ГАУ открыто рассматривало бронепоезда именно как артиллерию на железнодорожных платформах.
Кстати, это ответ тем из наших читателей, которые дискутировали по поводу тяжелых железнодорожных орудий и их соответствия комплектации БП.
Из предыдущих материалов читатели знают принципы создания наиболее известных бронепоездов, их состав и предназначение. То есть, несмотря на трудности, в Красной Армии бронепоезда к началу войны не только сохранились, но и породили множество "потомков". Да и сами стали совсем другими. Не теми, что громили противника в Гражданскую...
По состоянию на 22 июня 1941 года Красная Армия имела 53 бронепоезда (из них 34 относились к классу легких), в составе которых было 53 бронепаровоза, 106 артиллерийских бронеплощадок, 28 бронеплощадок ПВО и более 160 бронеавтомобилей, приспособленных для движения по железной дороге. Имелось также 9 бронедрезин и несколько моторных броневагонов.
Кроме Красной Армии бронепоездами располагали и оперативные войска НКВД. Они имели 25 бронепаровозов, 32 артиллерийские бронеплощадки, 36 моторных броневагонов и 7 бронеавтомобилей.
Очень часто возникает вопрос именно о бронепоездах НКВД. И вопрос этот возник от достаточно поверхностного взгляда нашего образования, кинематографа и телевидения на само НКВД. У большинства населения сложилось твердое убеждение, что НКВД занималось только поиском врагов народа, шпионов, диверсантов и их уничтожением.
Ах, ну да, конечно, еще заградотряды, как же без них…
На самом деле одной из главных задач органов внутренних дел была защита объектов народного хозяйства от диверсий. Но для картинки на экране это не так красочно, как арест вредителя или шпиона. Или стрельба из пулемета в своих отступающих бойцов.
Железнодорожные узлы, станции, места заправки паровозов водой и углем, мосты, перегоны, склады были достаточно желанным объектом для диверсии. Представьте себе взорванный даже сейчас Транссиб. И это в век автомобильных фур, самолетов и прочих транспортных средств. А в довоенное время...
Таким образом, мы вышли на первый ответ на вопрос об использовании бронепоездов. Защита объектов железнодорожной сети. В мирное время от диверсий. В военное время и от наступающего противника, и от самолетов, и от всего того, что может появиться на железной дороге. Включая вражеские бронепоезда и другую бронетехнику. В особенности – танки противника.
Кроме этого, в период эвакуации достаточно часто встречались ситуации, когда на узловых станциях в силу различных причин оставались вагоны с важнейшими грузами. От денег из банков, архивных и музейных ценностей до запасных частей к самолетам и танкам и даже станков эвакуированных заводов.
Заниматься вывозом этих составов приходилось тоже БП. В одной из частей своего рассказа мы упоминали действия советского бронепоезда, который в одиночку на какое-то время не только отбил станцию, где стоял состав с необходимыми фронту запасными частями, но и обеспечил их вывоз на советскую территорию.
Ещё более прозаично выглядят задачи для бронепоездов РККА. Если говорить в общем смысле, то это даже не задачи, а задача. И звучала это задача просто: поддержка стрелковых и прочих частей, действующих в полосе железной дороги.
А вот конкретизировалась эта задача для каждого БП, если это были отдельные бронепоезда, или для 2-3 бронепоездов, если они были включены в дивизион. Так ленинградские и крымские бронепоезда выполняли сразу несколько задач.
Они были передвижными артиллерийскими батареями для борьбы с артиллерией противника. Кроме этого, защищали побережье от вражеских десантов. Они же были передвижными батареями ПВО, которые защищали небо Ленинграда или позиции морской пехоты в Крыму. Охрану собственных баз на станциях или узлах с них никто не снимал...
Бронепоезда, действующие по фронту, имели несколько иные задачи. В первые месяцы войны, когда в окружение попадали дивизиями и корпусами, именно бронепоезда бросали на прорыв кольца.
Огромные потери БП особенно в 1942 году обусловлены во многом именно этим. Более того, именно бронепоезда составляли арьергард отступающих войск.
Были случаи, когда БП выходили на бой с танковыми колоннами немцев. Понятно, что шансов вернуться у таких поездов не было. Танки изначально были гораздо маневреннее, а броня в 15-20 мм для танковых пушек не помеха.
Огромную роль сыграли бронепоезда в обороне железнодорожных узлов и станций. Здесь они превращались в достаточно серьезные силы ПВО. БП был желанной целью для немецких летчиков, а расчетам ПВО бронепоезда очень хотелось "завалить немца". И заваливали. Один из наших бронепоездов имел на своем счету 15 сбитых самолетов.
Но и использование бронепоездов как передвижных батарей никто не отменял. Поезда оказались достаточно эффективными в контрбатарейной борьбе. Причем, под контрбатарейной борьбой в этом случае надо понимать не только бои с вражескими полевым батареями, но и борьбу с бронепоездами противника.
Известный бой советского "Ильи Муромца" и немецкого "Адольфа Гитлера", в котором наш бронепоезд уничтожил немца, прекрасный пример такого противостояния. Оба бронепоезда в данном бою использовались именно как артиллерийские батареи.
Да и сам бой стал возможен именно из-за внезапного появления серьезной артиллерийской батареи на немецкой стороне. Ведь первыми уничтожением немецкой артиллерии занялись летчики. Однако, батарея не была обнаружена. И только потом, когда разведка нашла немецкий бронепоезд, в дело вступил "Илья Муромец".
Была у бронепоездов ещё одна, совершенно не героическая задача. Охрана железнодорожных эшелонов. Это могли быть эшелоны с ценностями, штабные эшелоны, даже санитарные поезда. Обычно для этой цели использовались легкие бронепоезда или ПВО. Поезд просто сопровождал состав в опасной зоне. В случае необходимости, принимал бой.
На обратном пути бронепоезд тоже выполнял боевую задачу по охране и обороне железной дороги. Не просто возвращался, а контролировал все подходы к путям, все переезды и прочие объекты.
Достаточно часто БП использовали для перевозки десанта. Так, уже известный нам по фото и предыдущим публикациям "Тульский рабочий" ("Туляк") был построен для выполнения задач по уничтожению вражеских десантов. Построен в обычном железнодорожном депо. Из подручных материалов, естественно.
Десант чаще всего перевозился на контрольных платформах и бронеплатформах. Именно отсюда фото солдат на бронепоезде, которые с решительными лицами смотрят вперед. Это не постановочные фото.
Десантники смотрели вперед не для красивой картинки на фото. От того, как быстро они заметят противника и как быстро покинут платформу, зачастую зависела их жизнь. Бронированные платформы для десанта — дело чудесное. Почти невозможное. А вот переброска личного состава наоборот, дело обычное. Деревянные борта платформы не очень надежная защита, даже блиндированные мешками с песком. Не от всего оружия могут защитить.
Более того, достаточно часто командир бепо получал стрелковые подразделения при ведении самостоятельных боевых действий. Десант временно был прикомандирован к экипажу бронепоезда. А сам бронепоезд превращался в достаточно укрепленный опорный пункт при обороне и хорошее артиллерийское подспорье в наступлении.
Были у бронепоездов действительно героические задачи. Задачи, в которые трудно поверить сегодня. Бронепоезда участвовали в наступлении в первом эшелоне нашей армии! Подчеркиваем, не во втором эшелоне, откуда поддерживали наступление, а в первом. На передке, как тогда говорили солдаты.
Представить это сегодня сложно. Правда, ещё сложнее представить силу духа экипажа этого БП. Слово "героизм", как нам кажется, не полностью отражает величие этих солдат и офицеров. Величие железнодорожников из состава бронепаровоза. Величие десантников на платформах...
Знаменитый ленинградский "Балтиец", построенный на средства рабочих Ленинград-электродепо в 1941 году, не только успешно воевал в осаде, но и в январе 1943 года в начале поддерживал наступающих пехотинцев огнем, а затем, во время решающего наступления советских войск, освобождающих северную столицу, "Балтиец" продвигался даже впереди наступающих! Бронепоезд, за которым двигаются наступающие войска...
Итогом "личной войны" советских бронепоездов стало уничтожение почти четырех сотен танков противника, около 350 орудий, 840 пулеметов, свыше 700 автомобилей, 160 мотоциклов, 115 сбитых самолетов, 2 вражеских бронепоезда.
Но и заплатили мы за эти победы дорого. В 1941-43 годах мы потеряли 65 бронепоездов.
Недооценить сегодня вклад бронепоездов и их экипажей очень просто и легко. Весь вопрос в том, что Победу ковали все, от пехотинца до командующего фронтом и верховного главнокомандующего. А потому в первую очередь своей целью мы ставим задачу как можно больше найти и рассказать о менее известных страницах в нашей истории. Боевая задача.
Следующий материал, продолжающий тему, будет об «Илье Муромце» и «Адольфе Гитлере».
- Автор:
- Александр Ставер, Роман Скоморохов
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