Европейская армия. Побег из казармы НАТО и крушение стратегии США
Встреча американского и французского лидеров в Париже, на первый взгляд, не только не прояснила ситуацию с общеевропейской армии, но и, пожалуй, добавили интриги в данный вопрос.
Напомним, что за несколько дней до этой встречи глава Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создания ВС ЕС, способных защитить Европу от России, Китая и США.
Это выступление вызвало предсказуемую реакцию Дональда Трампа, разразившегося с борта президентского лайнера, летящего во Францию, гневным твитом, в котором заявил, что находит оскорбительными слова Макрона, и предложил европейцам оплатить «свою долю» в бюджете НАТО, прежде чем говорить о создании своей армии.
Впрочем, несмотря на такую прелюдию, сама встреча президентов, судя по сообщениям СМИ, прошла спокойно. Так, согласно сообщению Рейтер, Трамп сказал Макрону: «Я думаю, мы ближе, чем это кажется».
В свою очередь, французский лидер продемонстрировал полное согласие с Трампом в вопросах европейской безопасности.
«Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу», — заявил Макрон.
Французский президент подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.
«Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо», — отметил Макрон.
В свете этих заявлений можно было бы сделать предположение, что Макрон, говоря об ВС Европы, просто не совсем точно выразился, и в ходе беседы недоразумение было устранено. Что речь шла всего лишь о дополнении к существующим структурам НАТО, в котором, скажем, можно было бы задействовать те европейские страны, что не входят в альянс – Швецию, Финляндию, Австрию, и с помощью которого, в полном соответствии с требованиями Трампа, самостоятельно укрепить безопасность Европы.
Однако все последующие события такую версию не подтверждают. Президент США на всех мероприятиях был довольно мрачен, и как заметили западные СМИ, подчеркнуто дистанцировался от европейских коллег и просветлел, только пожимая руку Путину.
В свою очередь Макрон допустил несколько явных выпадов в адрес американского лидера.
«Патриотизм — полная противоположность национализма, национализм — это предательство патриотизма. Тот, кто говорит: „Наши интересы превыше всего, независимо от того, что происходит с остальными“, стирает самое ценное, что может иметь нация, что делает ее великой и, что самое важное, ее моральные ценности», — сказал Макрон, добавив, что мир ослаблен «возвращением старых демонов».
Der Spiegel указывает, что президент Франции таким образом ответил на слоган предвыборной кампании Дональда Трампа «Америка прежде всего», а также на его замечания о том, что он — националист. CNN также подчеркивает, что слова Макрона «невозможно рассматривать иначе, как упрек Трампу».
А в интервью CNN французских президент Макрон заявил: «Я не хочу, чтобы европейские страны увеличивали свой оборонный бюджет для покупки оружия у США или у кого-то другого. Я думаю, что если уж нам увеличивать бюджет, то для создания автономии, чтобы мы превратились в подлинную суверенную силу».
И это заявление куда серьезнее «булавочных уколов» вроде противопоставления патриотизма и национализма, поскольку посягает на «святая святых» американской внешней политики, для которой обеспечение устойчивых заказов ВПК (наряду с нефтегазовым комплексом) – один из важнейших приоритетов.
К этому можно присовокупить, что Владимир Путин и посол России во Франции высказались с отчетливым одобрением инициативы Макрона, что является косвенным свидетельством того, что она направлена явно не против России. Российский президент отметил, что идея о создании европейской армии не только разумна, но и является позитивным шагом к созданию многополярного мира.
«Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», — сказал Владимир Путин.
Отметим, что такое заявление, помимо всего прочего, указывает на отсутствие каких бы то ни было агрессивных намерений Москвы в отношении ЕС. Что не является секретом ни для Макрона, ни для других европейских лидеров.
А, собственно говоря, зачем Европе вообще своя армия? Неужели и вправду для защиты суверенитета ЕС от США?
В некотором смысле – да, но не стоит воспринимать это буквально, как инструмент защиты от американской военной агрессии. Которой, скорее всего, и не последует.
Этот проект может развиваться следующим образом: европейская армия может первоначально стать именно дополнением к НАТО. Постепенно ее роль на континенте будет расти, и очень скоро НАТО превратится в некоторое подобие центра, координирующего действия ВС США и армии ЕС. Таким образом, можно осуществить превращение НАТО из учебного лагеря корпуса морской пехоты, где Америка выступает в роли свирепого орущего сержанта, в клуб по интересам, где интеллигентные люди ведут неспешную светскую беседу.
Европейцы прекрасно понимают, что НАТО служит прежде всего интересам США, а не Европы, и им надоело таскать каштаны из огня для Вашингтона. Особенно сейчас, когда Трамп полностью потерял чувство меры, стремясь максимально использовать свое лидирующее положение в альянсе.
В уже упомянутом интервью CNN Макрон отметил: «Когда я узнал несколько недель назад, что Трамп заявил о выходе из серьезного договора о вооружениях, подписанного во времена европейского ракетного кризиса 80-х, я спросил себя, кто тогда станет первой жертвой? Европа и ее безопасность». ЕС не видит необходимости подвергать себя риску, участвуя в крайне опасных американских играх, и поэтому стремится дистанцироваться от него, прежде всего в военном плане. Который, Вашингтон, кстати, использует и для экономического диктата, подобно тому командиру, который заставляет солдат трудиться на своей даче.
Общеевропейский формат армии позволит ей быть достаточно мощной, при том, что затраты на ее содержание будут распределятся среди стран ЕС.
Примечательно, что хорватское издание Advance высказало предположение, что единая военная структура Европейского союза может быть в дальнейшем использована для борьбы с сепаратистами и евроскептиками.
«Новая армия Европейского союза превратится во внутренний европейский фактор. Не секрет, что эта идея витает в Европе так же давно, как и идея о трансформации Европейского Союза в одно более компактное образование — нечто, что иногда называют Объединенными Европейскими Штатами, по образцу США. Да, сегодня идея ОЕШ, конечно, кажется трудно реализуемой, в особенности в связи с тем, что евроскептики занимают все более прочные позиции во многих странах Европы. Однако все может измениться уже через несколько лет. Учитывая эту вероятность, нетрудно себе представить, что когда-нибудь армия Европейского союза превратится в «фактор гарантии» суверенитета и территориальной целостности какой-нибудь новой сильной федерации. Иными словами, в будущем та или иная «союзная страна» дважды подумает, прежде чем встать на путь сепаратизма, который сегодня некоторые «всего лишь члены ЕС» так лелеют, поскольку будет существовать военная угроза», — предполагает Advance, вероятно, вспоминая участие войск Организации Варшавского договора в подавлении «Пражской весны» в 1968 году.
В любом случае, очевидно, что декларированная Макроном идея вовсе не является ситуативной и его собственной. Об этом говорит в том числе и то, что Меркель также поддержала идею создать общую европейскую армию. Такая армия, уверена Меркель, показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война.
Кроме того канцлер Германии выступила с предложением создать европейский Совет безопасности.
«Я предложила ввести европейский Совет безопасности, члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения», — приводит слова Меркель РИА «Новости».
Канцлер отметила, что «только сплоченная Европа может быть достаточно сильна, чтобы быть услышанной на мировой арене», а «взять свою судьбу в собственные руки ЕС необходимо, чтобы выжить как сообщество».
В том случае, если идея европейской армии будет реализована, можно будет говорить о крахе американской стратегии, предполагающей нанесение ударов по врагу на дальних подступах. И утрате США контроля над европейским континентом.
А тот факт, что идея продвигается лидерами двух ведущих стран ЕС и поддержана президентом Еврокомиссии, говорит о том, что шансы на ее реализацию есть.
Напомним, что за несколько дней до этой встречи глава Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости создания ВС ЕС, способных защитить Европу от России, Китая и США.
Это выступление вызвало предсказуемую реакцию Дональда Трампа, разразившегося с борта президентского лайнера, летящего во Францию, гневным твитом, в котором заявил, что находит оскорбительными слова Макрона, и предложил европейцам оплатить «свою долю» в бюджете НАТО, прежде чем говорить о создании своей армии.
Впрочем, несмотря на такую прелюдию, сама встреча президентов, судя по сообщениям СМИ, прошла спокойно. Так, согласно сообщению Рейтер, Трамп сказал Макрону: «Я думаю, мы ближе, чем это кажется».
В свою очередь, французский лидер продемонстрировал полное согласие с Трампом в вопросах европейской безопасности.
«Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу», — заявил Макрон.
Французский президент подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.
«Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо», — отметил Макрон.
В свете этих заявлений можно было бы сделать предположение, что Макрон, говоря об ВС Европы, просто не совсем точно выразился, и в ходе беседы недоразумение было устранено. Что речь шла всего лишь о дополнении к существующим структурам НАТО, в котором, скажем, можно было бы задействовать те европейские страны, что не входят в альянс – Швецию, Финляндию, Австрию, и с помощью которого, в полном соответствии с требованиями Трампа, самостоятельно укрепить безопасность Европы.
Однако все последующие события такую версию не подтверждают. Президент США на всех мероприятиях был довольно мрачен, и как заметили западные СМИ, подчеркнуто дистанцировался от европейских коллег и просветлел, только пожимая руку Путину.
В свою очередь Макрон допустил несколько явных выпадов в адрес американского лидера.
«Патриотизм — полная противоположность национализма, национализм — это предательство патриотизма. Тот, кто говорит: „Наши интересы превыше всего, независимо от того, что происходит с остальными“, стирает самое ценное, что может иметь нация, что делает ее великой и, что самое важное, ее моральные ценности», — сказал Макрон, добавив, что мир ослаблен «возвращением старых демонов».
Der Spiegel указывает, что президент Франции таким образом ответил на слоган предвыборной кампании Дональда Трампа «Америка прежде всего», а также на его замечания о том, что он — националист. CNN также подчеркивает, что слова Макрона «невозможно рассматривать иначе, как упрек Трампу».
А в интервью CNN французских президент Макрон заявил: «Я не хочу, чтобы европейские страны увеличивали свой оборонный бюджет для покупки оружия у США или у кого-то другого. Я думаю, что если уж нам увеличивать бюджет, то для создания автономии, чтобы мы превратились в подлинную суверенную силу».
И это заявление куда серьезнее «булавочных уколов» вроде противопоставления патриотизма и национализма, поскольку посягает на «святая святых» американской внешней политики, для которой обеспечение устойчивых заказов ВПК (наряду с нефтегазовым комплексом) – один из важнейших приоритетов.
К этому можно присовокупить, что Владимир Путин и посол России во Франции высказались с отчетливым одобрением инициативы Макрона, что является косвенным свидетельством того, что она направлена явно не против России. Российский президент отметил, что идея о создании европейской армии не только разумна, но и является позитивным шагом к созданию многополярного мира.
«Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», — сказал Владимир Путин.
Отметим, что такое заявление, помимо всего прочего, указывает на отсутствие каких бы то ни было агрессивных намерений Москвы в отношении ЕС. Что не является секретом ни для Макрона, ни для других европейских лидеров.
А, собственно говоря, зачем Европе вообще своя армия? Неужели и вправду для защиты суверенитета ЕС от США?
В некотором смысле – да, но не стоит воспринимать это буквально, как инструмент защиты от американской военной агрессии. Которой, скорее всего, и не последует.
Этот проект может развиваться следующим образом: европейская армия может первоначально стать именно дополнением к НАТО. Постепенно ее роль на континенте будет расти, и очень скоро НАТО превратится в некоторое подобие центра, координирующего действия ВС США и армии ЕС. Таким образом, можно осуществить превращение НАТО из учебного лагеря корпуса морской пехоты, где Америка выступает в роли свирепого орущего сержанта, в клуб по интересам, где интеллигентные люди ведут неспешную светскую беседу.
Европейцы прекрасно понимают, что НАТО служит прежде всего интересам США, а не Европы, и им надоело таскать каштаны из огня для Вашингтона. Особенно сейчас, когда Трамп полностью потерял чувство меры, стремясь максимально использовать свое лидирующее положение в альянсе.
В уже упомянутом интервью CNN Макрон отметил: «Когда я узнал несколько недель назад, что Трамп заявил о выходе из серьезного договора о вооружениях, подписанного во времена европейского ракетного кризиса 80-х, я спросил себя, кто тогда станет первой жертвой? Европа и ее безопасность». ЕС не видит необходимости подвергать себя риску, участвуя в крайне опасных американских играх, и поэтому стремится дистанцироваться от него, прежде всего в военном плане. Который, Вашингтон, кстати, использует и для экономического диктата, подобно тому командиру, который заставляет солдат трудиться на своей даче.
Общеевропейский формат армии позволит ей быть достаточно мощной, при том, что затраты на ее содержание будут распределятся среди стран ЕС.
Примечательно, что хорватское издание Advance высказало предположение, что единая военная структура Европейского союза может быть в дальнейшем использована для борьбы с сепаратистами и евроскептиками.
«Новая армия Европейского союза превратится во внутренний европейский фактор. Не секрет, что эта идея витает в Европе так же давно, как и идея о трансформации Европейского Союза в одно более компактное образование — нечто, что иногда называют Объединенными Европейскими Штатами, по образцу США. Да, сегодня идея ОЕШ, конечно, кажется трудно реализуемой, в особенности в связи с тем, что евроскептики занимают все более прочные позиции во многих странах Европы. Однако все может измениться уже через несколько лет. Учитывая эту вероятность, нетрудно себе представить, что когда-нибудь армия Европейского союза превратится в «фактор гарантии» суверенитета и территориальной целостности какой-нибудь новой сильной федерации. Иными словами, в будущем та или иная «союзная страна» дважды подумает, прежде чем встать на путь сепаратизма, который сегодня некоторые «всего лишь члены ЕС» так лелеют, поскольку будет существовать военная угроза», — предполагает Advance, вероятно, вспоминая участие войск Организации Варшавского договора в подавлении «Пражской весны» в 1968 году.
В любом случае, очевидно, что декларированная Макроном идея вовсе не является ситуативной и его собственной. Об этом говорит в том числе и то, что Меркель также поддержала идею создать общую европейскую армию. Такая армия, уверена Меркель, показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война.
Кроме того канцлер Германии выступила с предложением создать европейский Совет безопасности.
«Я предложила ввести европейский Совет безопасности, члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения», — приводит слова Меркель РИА «Новости».
Канцлер отметила, что «только сплоченная Европа может быть достаточно сильна, чтобы быть услышанной на мировой арене», а «взять свою судьбу в собственные руки ЕС необходимо, чтобы выжить как сообщество».
В том случае, если идея европейской армии будет реализована, можно будет говорить о крахе американской стратегии, предполагающей нанесение ударов по врагу на дальних подступах. И утрате США контроля над европейским континентом.
А тот факт, что идея продвигается лидерами двух ведущих стран ЕС и поддержана президентом Еврокомиссии, говорит о том, что шансы на ее реализацию есть.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter