Истребитель пятого поколения Shenyang FC-31. Инициативная разработка для флота и экспорта
Как и другие ведущие страны мира, Китай разрабатывает свои варианты истребителей нового пятого поколения. В последние годы китайская промышленность создала сразу несколько перспективных машин такого рода. К настоящему времени один из самолетов был принят на вооружение и поставлен в серию, тогда как другие проекты пока далеки от подобного финала. К примеру, перспективный легкий истребитель Shenyang FC-31, впервые показанный несколько лет назад, до сих пор не дошел до службы в войсках, и его судьба на протяжении длительного времени оставалась неопределенной.
Напомним, о существовании очередного китайского проекта истребителя пятого поколения стало известно еще в 2011 году, когда в свободном доступе оказалась фотография неизвестного летательного аппарата с обозначением «F-60». Позже любители авиации сфотографировали изделие, которое могло быть прототипом будущего самолета. Вскоре появились данные о возможном названии проекта. Источники утверждали, что самолет для китайских ВВС получит название J-31, а экспортная версия будет обозначаться как F-60.
В самом конце октября 2012 года первый опытный образец впервые поднялся в воздух. Всего через несколько дней после этого макет самолета показали на очередной выставке AirShow China в Чжухае. Стало известно, что проект разрабатывается конструкторами Shenyang Aircraft Corporation и носит название FC-31. Машину отнесли к истребителям пятого поколения, и она должна была решать широкий круг боевых задач по уничтожению воздушных и наземных целей. Представители компании-разработчика утверждали, что проект создается в инициативном порядке – без прямого заказа со стороны министерства обороны Китая.
Характерный внешний вид опытного образца и выставочной модели стал поводом для подозрений, высказывавшихся в различных зарубежных публикациях. Иностранные специалисты, изучая экстерьер FC-31, приходили к выводам о заимствовании зарубежного опыта. Источником идей и решений могли стать современные американские истребители F-22 и F-35. Внешний вид китайской машины объединял основные их черты; при этом он не копировал существующую технику полностью.
Позже макет и полноценный образец самолета несколько раз демонстрировались на выставках в Китае и за рубежом. Официальные заявления и аналитика постоянно дополняли имеющийся объем доступных данных о самолете и его перспективах. В частности, с определенного времени утверждалось, что инициативный проект SAC все же получил государственную поддержку. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая заинтересовались этим самолетом, но не были готовы в полной мере оплачивать работы и оказывать иное содействие. Такой статус сохранялся, как минимум, до конца 2016 года.
Первый опытный образец во время испытаний. Фото Chinatimes.com
В декабре 2016 года компания-разработчик начала летно-конструкторские испытания второго опытного FC-31. От первой машины он отличался иной конструкцией планера, переработанной авионикой и двигателями более новой модификации. Согласно разным оценкам, такие доработки должны были привести к росту основных характеристик. Впрочем, перспективы проекта от этого не изменились. Дальнейшая судьба истребителя по-прежнему вызывала беспокойство. Наличие целого ряда не менее интересных проектов могло привести к самым разным последствиям, в том числе негативным для FC-31.
Весной 2018 года в китайской прессе появились сообщения о возможном продолжении развития проекта FC-31 с целью решения новых задач. Утверждалось, что готовый самолет посчитали удачной платформой для создания перспективного палубного истребителя. Еще осенью 2017 года китайское военное ведомство открыло финансирование нового проекта. К моменту публикации таких новостей компания Shenyang успела начать проектирование. Палубный истребитель на тот момент обозначался как J-FX. Согласно китайским СМИ, опытный самолет нового типа поднимется в воздух в конце следующего года.
В основе проекта J-FX будет лежать конструкция существующего самолета FC-31. В то же время, необходимы определенные доработки. Самолет нуждается в складном крыле, усиленном шасси, тормозном гаке и т.д. Кроме того, в ходе перестройки готового истребителя планируется провести серьезную модернизацию бортового радиоэлектронного оборудования. Получившийся самолет в будущем сможет пополнить состав палубной авиации, а со временем и заменить имеющиеся машины четвертого поколения.
Выставочный макет истребителя, 2014 г. Фото Bmpd.livejournal.com
Буквально на днях появились новые сведения о проекте палубного истребителя на базе FC-31. Габариты самолета J-FX останутся на уровне базовой машины, но максимальный взлетный вес увеличат с нынешних 28 до 30 т. Боевой радиус «сухопутного» истребителя без подвесных баков, по известным данным, составляет 1250 км. Более крупный палубный самолет будет иметь баки увеличенной емкости, что увеличит радиус на 250 км. С точки зрения прочих характеристик и вооружения две машины не должны отличаться друг от друга.
Сообщается, что проект палубного истребителя получает поддержку министерства обороны и имеет все шансы дойти до принятия на вооружение. Также стали известны причины запуска проекта J-FX. Как оказалось, в основе нового заказа лежит не только закономерное желание командования развивать авиацию военно-морских сил, но и наличие проблем с другой техникой или невозможность ее адаптации к применению на авианосцах.
По сообщениям зарубежной прессы, в ходе эксплуатации серийного палубного истребителя Shenyang J-15, считающегося переработанной версией советского / российского Су-33, возникли заметные проблемы. Эта машина показывает хорошие летно-технические характеристики и боевые возможности. Однако взлетно-посадочные характеристики далеки от идеала. Утверждается, что управляемость J-15 недостаточна для безопасной посадки на палубу авианосца. Летчики со временем осваивают эту процедуру, но она не становится менее сложной и опасной. Кроме того, J-15 относится к четвертому поколению истребителей, что ограничивает его потенциал и будущее с точки зрения модернизации.
По всей видимости, китайское командование уже планирует развитие палубной авиации на значительный период, и в таких планах предусматривается эксплуатация совершенно новых самолетов. При всех своих положительных качествах, современный J-15 со временем устареет морально и потребует замены. В качестве последней теперь создается J-FX на базе опытного FC-31. Первый полет такой машины запланирован на конец следующего года. При успешном проведении всех необходимых работ и отсутствии серьезных затруднений, истребитель J-FX сможет поступить на вооружение в середине двадцатых годов.
Следует отметить, что основой для палубного истребителя станет FC-31, а не принятый на вооружение самолет Chengdu J-20. Имея серьезные технические преимущества перед FC-31, эта машина отличается большими размерами и массой, что сокращает ее потенциал в контексте палубной авиации. При этом боевые качества J-FX будут соответствовать ожиданиям.
Несколько дней назад корпорация SAC огласила свои планы в отношении базового проекта FC-31. Как оказалось, об этом самолете не забыли, и специалисты продолжают его разработку. Кроме того, макет истребителя был вновь показан на военно-технической выставке в Чжухае. Впрочем, компания-разработчик изменила предназначение нового самолета. Ранее машину в исходной конфигурации планировалось предлагать китайским ВВС и иностранным заказчикам, но теперь принято решение об отказе от работы с внутренним заказчиком. Самолеты FC-31 сухопутного базирования будут продвигаться на международном рынке. Теперь этот проект является исключительно экспортным.
***
Согласно доступным данным, перспективный китайский самолет Shenyang FC-31 представляет собой очередную попытку создания машины, соответствующей требованиям к истребителям пятого поколения. В результате этого самолет имеет характерный внешний вид и напоминает некоторые существующие образцы зарубежной разработки. Прежде всего, он похож на американскую технику, что в свое время стало поводом для подозрений и обвинений.
Второй прототип заходит на посадку
Самолет строится по нормальной аэродинамической схеме с интегральной компоновкой и высокорасположенным крылом. С целью сокращения радиолокационной заметности машина имеет характерные плавные обводы. Использовано трапециевидное крыло и двухкилевое хвостовое оперение. В связи с требованиями к малозаметности кили развалены наружу. Важной особенностью планера FC-31 является наличие внутренних грузоотсеков для перевозки вооружения. Ракеты и бомбы предлагается помещать в отдельные отсеки у днища фюзеляжа. Отсеки закрываются подвижными створками, что сокращает заметность машины для радиолокаторов. При этом самолет сохраняет возможность использования внешней подвески.
В хвостовой части фюзеляжа FC-31 устанавливается пара турбореактивных двигателей с форсажной камерой типа WS-13. Первый прототип оснастили двигателями модификации WS-13A, но на втором применялись более совершенные WS-13E. Форсажная тяга последних превышает 9000 кгс, что должно обеспечивать высокую тяговооруженность. Впрочем, последний параметр прямо зависит от взлетной массы, и в ряде ситуаций самолет может проигрывать по своим характеристикам другой современной технике.
Ранее утверждалось, что пара двигателей WS-13E способна разогнать самолет FC-31 до скоростей порядка 2200 км/ч. Согласно последним данным, максимальная скорость значительно ниже – лишь 1400 км/ч. Потолок – 16 км. Боевой радиус с запасом топлива только во внутренних баках заявлен на уровне 1250 км. При использовании подвесных баков этот параметр должен доходить до 1900-2000 км.
Фотомонтаж смешанной палубной авиагруппы с J-FX. Фото Mil.news.sina.com.cn
Под носовым обтекателем фюзеляжа предусматривается установка активной фазированной антенной решетки РЛС типа KLJ-7A китайской разработки. Эта станция будет отвечать за поиск и обнаружение целей. Кроме того, с ее помощью будет осуществляться наведение ракет некоторых типов. Дополнительным средством поиска и сопровождения целей станет оптико-локационная станция. Также в разных частях планера могут быть размещены дополнительные датчики разного назначения.
По данным зарубежной прессы, FC-31 сможет нести до 8 т вооружения, из которых 2 т будут располагаться во внутренних отсеках. Сообщается о наличии шести точек внешней подвески. Количество подвесных устройств внутри фюзеляжа неизвестно. По разным оценкам, истребитель сможет перевозить до 10-12 ракет «воздух-воздух» малых и средних размеров. При использовании бомб калибром 500 кг боекомплект может сократиться до 8 единиц. Список оружия, совместимого с истребителем, остается неизвестным. Вероятно, самолет сможет применять существующие и перспективные управляемые ракеты и бомбы подходящих размеров и калибров.
Длина опытных самолетов FC-31 менялась от 16,9 м до 17,8 м. Размах крыла – около 12 м, площадь – 40 кв.м. Максимальная взлетная масса истребителя сухопутной модификации достигнет 28 т. Перспективная палубная версия этой машины будет примерно на 2 т тяжелее. Ожидается, что рост массы не окажет негативного влияния на летно-технические характеристики. В целом, палубная модификация будет похожа на базовый образец, но получит некоторые новые узлы и агрегаты.
***
К настоящему времени в Shenyang Aircraft Corporation определили будущее перспективных проектов. Самолет наземного базирования FC-31 больше не предлагается ВВС НОАК и теперь является исключительно экспортным образцом. В таком качестве его демонстрируют на выставках и предлагают потенциальным покупателям. Впрочем, пока машина не нашла своих заказчиков. Какие-либо данные о переговорах по возможному контракту на данный момент отсутствуют, хотя и могут появиться в любой момент. Недавняя демонстрация макета истребителя на выставке AirShow China 2018, в ходе которой зарубежные военные могли познакомиться с китайским проектом, способна приблизить этот момент.
FC-31 (внизу) и другие истребители пятого поколения разных стран. Рисунок Mil.news.sina.com.cn
Для отечественного заказчика китайские авиастроители разрабатывают специализированную палубную модификацию исходного FC-31. Проектирование машины с рабочим названием J-FX стартовало едва ли не год назад, и к настоящему времени должно было дать определенные результаты. Еще через год опытный образец нового типа планируется поднять в воздух. Затем еще несколько лет уйдут на испытания и доводку, после чего морская авиация ВМС Китая сможет получить серийную технику. Естественно, при условии успешного завершения проекта.
История проекта Shenyang FC-31 на данный момент выглядит весьма интересно. Разработка перспективного истребителя пятого поколения началась на рубеже последних десятилетий, но велась в инициативном порядке, что сокращало его потенциал. После нескольких лет неопределенности проект все же нашел подходящую нишу. В исходном виде теперь он предлагается зарубежным заказчикам, а Китай может получить измененный самолет, приспособленный к работе на палубе авианосцев. Таким образом, работы по интереснейшему образцу зарубежной авиационной техники продолжаются, и вскоре должны последовать новые сообщения об их ходе.
По материалам сайтов:
https://mil.news.sina.com.cn/
https://chinatimes.com/
http://aviationweek.com/
https://armyrecognition.com/
http://janes.com/
https://tass.ru/
http://rg.ru/
Напомним, о существовании очередного китайского проекта истребителя пятого поколения стало известно еще в 2011 году, когда в свободном доступе оказалась фотография неизвестного летательного аппарата с обозначением «F-60». Позже любители авиации сфотографировали изделие, которое могло быть прототипом будущего самолета. Вскоре появились данные о возможном названии проекта. Источники утверждали, что самолет для китайских ВВС получит название J-31, а экспортная версия будет обозначаться как F-60.
В самом конце октября 2012 года первый опытный образец впервые поднялся в воздух. Всего через несколько дней после этого макет самолета показали на очередной выставке AirShow China в Чжухае. Стало известно, что проект разрабатывается конструкторами Shenyang Aircraft Corporation и носит название FC-31. Машину отнесли к истребителям пятого поколения, и она должна была решать широкий круг боевых задач по уничтожению воздушных и наземных целей. Представители компании-разработчика утверждали, что проект создается в инициативном порядке – без прямого заказа со стороны министерства обороны Китая.
Характерный внешний вид опытного образца и выставочной модели стал поводом для подозрений, высказывавшихся в различных зарубежных публикациях. Иностранные специалисты, изучая экстерьер FC-31, приходили к выводам о заимствовании зарубежного опыта. Источником идей и решений могли стать современные американские истребители F-22 и F-35. Внешний вид китайской машины объединял основные их черты; при этом он не копировал существующую технику полностью.
Позже макет и полноценный образец самолета несколько раз демонстрировались на выставках в Китае и за рубежом. Официальные заявления и аналитика постоянно дополняли имеющийся объем доступных данных о самолете и его перспективах. В частности, с определенного времени утверждалось, что инициативный проект SAC все же получил государственную поддержку. Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая заинтересовались этим самолетом, но не были готовы в полной мере оплачивать работы и оказывать иное содействие. Такой статус сохранялся, как минимум, до конца 2016 года.
Первый опытный образец во время испытаний. Фото Chinatimes.com
В декабре 2016 года компания-разработчик начала летно-конструкторские испытания второго опытного FC-31. От первой машины он отличался иной конструкцией планера, переработанной авионикой и двигателями более новой модификации. Согласно разным оценкам, такие доработки должны были привести к росту основных характеристик. Впрочем, перспективы проекта от этого не изменились. Дальнейшая судьба истребителя по-прежнему вызывала беспокойство. Наличие целого ряда не менее интересных проектов могло привести к самым разным последствиям, в том числе негативным для FC-31.
Весной 2018 года в китайской прессе появились сообщения о возможном продолжении развития проекта FC-31 с целью решения новых задач. Утверждалось, что готовый самолет посчитали удачной платформой для создания перспективного палубного истребителя. Еще осенью 2017 года китайское военное ведомство открыло финансирование нового проекта. К моменту публикации таких новостей компания Shenyang успела начать проектирование. Палубный истребитель на тот момент обозначался как J-FX. Согласно китайским СМИ, опытный самолет нового типа поднимется в воздух в конце следующего года.
В основе проекта J-FX будет лежать конструкция существующего самолета FC-31. В то же время, необходимы определенные доработки. Самолет нуждается в складном крыле, усиленном шасси, тормозном гаке и т.д. Кроме того, в ходе перестройки готового истребителя планируется провести серьезную модернизацию бортового радиоэлектронного оборудования. Получившийся самолет в будущем сможет пополнить состав палубной авиации, а со временем и заменить имеющиеся машины четвертого поколения.
Выставочный макет истребителя, 2014 г. Фото Bmpd.livejournal.com
Буквально на днях появились новые сведения о проекте палубного истребителя на базе FC-31. Габариты самолета J-FX останутся на уровне базовой машины, но максимальный взлетный вес увеличат с нынешних 28 до 30 т. Боевой радиус «сухопутного» истребителя без подвесных баков, по известным данным, составляет 1250 км. Более крупный палубный самолет будет иметь баки увеличенной емкости, что увеличит радиус на 250 км. С точки зрения прочих характеристик и вооружения две машины не должны отличаться друг от друга.
Сообщается, что проект палубного истребителя получает поддержку министерства обороны и имеет все шансы дойти до принятия на вооружение. Также стали известны причины запуска проекта J-FX. Как оказалось, в основе нового заказа лежит не только закономерное желание командования развивать авиацию военно-морских сил, но и наличие проблем с другой техникой или невозможность ее адаптации к применению на авианосцах.
По сообщениям зарубежной прессы, в ходе эксплуатации серийного палубного истребителя Shenyang J-15, считающегося переработанной версией советского / российского Су-33, возникли заметные проблемы. Эта машина показывает хорошие летно-технические характеристики и боевые возможности. Однако взлетно-посадочные характеристики далеки от идеала. Утверждается, что управляемость J-15 недостаточна для безопасной посадки на палубу авианосца. Летчики со временем осваивают эту процедуру, но она не становится менее сложной и опасной. Кроме того, J-15 относится к четвертому поколению истребителей, что ограничивает его потенциал и будущее с точки зрения модернизации.
По всей видимости, китайское командование уже планирует развитие палубной авиации на значительный период, и в таких планах предусматривается эксплуатация совершенно новых самолетов. При всех своих положительных качествах, современный J-15 со временем устареет морально и потребует замены. В качестве последней теперь создается J-FX на базе опытного FC-31. Первый полет такой машины запланирован на конец следующего года. При успешном проведении всех необходимых работ и отсутствии серьезных затруднений, истребитель J-FX сможет поступить на вооружение в середине двадцатых годов.
Следует отметить, что основой для палубного истребителя станет FC-31, а не принятый на вооружение самолет Chengdu J-20. Имея серьезные технические преимущества перед FC-31, эта машина отличается большими размерами и массой, что сокращает ее потенциал в контексте палубной авиации. При этом боевые качества J-FX будут соответствовать ожиданиям.
Несколько дней назад корпорация SAC огласила свои планы в отношении базового проекта FC-31. Как оказалось, об этом самолете не забыли, и специалисты продолжают его разработку. Кроме того, макет истребителя был вновь показан на военно-технической выставке в Чжухае. Впрочем, компания-разработчик изменила предназначение нового самолета. Ранее машину в исходной конфигурации планировалось предлагать китайским ВВС и иностранным заказчикам, но теперь принято решение об отказе от работы с внутренним заказчиком. Самолеты FC-31 сухопутного базирования будут продвигаться на международном рынке. Теперь этот проект является исключительно экспортным.
***
Согласно доступным данным, перспективный китайский самолет Shenyang FC-31 представляет собой очередную попытку создания машины, соответствующей требованиям к истребителям пятого поколения. В результате этого самолет имеет характерный внешний вид и напоминает некоторые существующие образцы зарубежной разработки. Прежде всего, он похож на американскую технику, что в свое время стало поводом для подозрений и обвинений.
Второй прототип заходит на посадку
Самолет строится по нормальной аэродинамической схеме с интегральной компоновкой и высокорасположенным крылом. С целью сокращения радиолокационной заметности машина имеет характерные плавные обводы. Использовано трапециевидное крыло и двухкилевое хвостовое оперение. В связи с требованиями к малозаметности кили развалены наружу. Важной особенностью планера FC-31 является наличие внутренних грузоотсеков для перевозки вооружения. Ракеты и бомбы предлагается помещать в отдельные отсеки у днища фюзеляжа. Отсеки закрываются подвижными створками, что сокращает заметность машины для радиолокаторов. При этом самолет сохраняет возможность использования внешней подвески.
В хвостовой части фюзеляжа FC-31 устанавливается пара турбореактивных двигателей с форсажной камерой типа WS-13. Первый прототип оснастили двигателями модификации WS-13A, но на втором применялись более совершенные WS-13E. Форсажная тяга последних превышает 9000 кгс, что должно обеспечивать высокую тяговооруженность. Впрочем, последний параметр прямо зависит от взлетной массы, и в ряде ситуаций самолет может проигрывать по своим характеристикам другой современной технике.
Ранее утверждалось, что пара двигателей WS-13E способна разогнать самолет FC-31 до скоростей порядка 2200 км/ч. Согласно последним данным, максимальная скорость значительно ниже – лишь 1400 км/ч. Потолок – 16 км. Боевой радиус с запасом топлива только во внутренних баках заявлен на уровне 1250 км. При использовании подвесных баков этот параметр должен доходить до 1900-2000 км.
Фотомонтаж смешанной палубной авиагруппы с J-FX. Фото Mil.news.sina.com.cn
Под носовым обтекателем фюзеляжа предусматривается установка активной фазированной антенной решетки РЛС типа KLJ-7A китайской разработки. Эта станция будет отвечать за поиск и обнаружение целей. Кроме того, с ее помощью будет осуществляться наведение ракет некоторых типов. Дополнительным средством поиска и сопровождения целей станет оптико-локационная станция. Также в разных частях планера могут быть размещены дополнительные датчики разного назначения.
По данным зарубежной прессы, FC-31 сможет нести до 8 т вооружения, из которых 2 т будут располагаться во внутренних отсеках. Сообщается о наличии шести точек внешней подвески. Количество подвесных устройств внутри фюзеляжа неизвестно. По разным оценкам, истребитель сможет перевозить до 10-12 ракет «воздух-воздух» малых и средних размеров. При использовании бомб калибром 500 кг боекомплект может сократиться до 8 единиц. Список оружия, совместимого с истребителем, остается неизвестным. Вероятно, самолет сможет применять существующие и перспективные управляемые ракеты и бомбы подходящих размеров и калибров.
Длина опытных самолетов FC-31 менялась от 16,9 м до 17,8 м. Размах крыла – около 12 м, площадь – 40 кв.м. Максимальная взлетная масса истребителя сухопутной модификации достигнет 28 т. Перспективная палубная версия этой машины будет примерно на 2 т тяжелее. Ожидается, что рост массы не окажет негативного влияния на летно-технические характеристики. В целом, палубная модификация будет похожа на базовый образец, но получит некоторые новые узлы и агрегаты.
***
К настоящему времени в Shenyang Aircraft Corporation определили будущее перспективных проектов. Самолет наземного базирования FC-31 больше не предлагается ВВС НОАК и теперь является исключительно экспортным образцом. В таком качестве его демонстрируют на выставках и предлагают потенциальным покупателям. Впрочем, пока машина не нашла своих заказчиков. Какие-либо данные о переговорах по возможному контракту на данный момент отсутствуют, хотя и могут появиться в любой момент. Недавняя демонстрация макета истребителя на выставке AirShow China 2018, в ходе которой зарубежные военные могли познакомиться с китайским проектом, способна приблизить этот момент.
FC-31 (внизу) и другие истребители пятого поколения разных стран. Рисунок Mil.news.sina.com.cn
Для отечественного заказчика китайские авиастроители разрабатывают специализированную палубную модификацию исходного FC-31. Проектирование машины с рабочим названием J-FX стартовало едва ли не год назад, и к настоящему времени должно было дать определенные результаты. Еще через год опытный образец нового типа планируется поднять в воздух. Затем еще несколько лет уйдут на испытания и доводку, после чего морская авиация ВМС Китая сможет получить серийную технику. Естественно, при условии успешного завершения проекта.
История проекта Shenyang FC-31 на данный момент выглядит весьма интересно. Разработка перспективного истребителя пятого поколения началась на рубеже последних десятилетий, но велась в инициативном порядке, что сокращало его потенциал. После нескольких лет неопределенности проект все же нашел подходящую нишу. В исходном виде теперь он предлагается зарубежным заказчикам, а Китай может получить измененный самолет, приспособленный к работе на палубе авианосцев. Таким образом, работы по интереснейшему образцу зарубежной авиационной техники продолжаются, и вскоре должны последовать новые сообщения об их ходе.
По материалам сайтов:
https://mil.news.sina.com.cn/
https://chinatimes.com/
http://aviationweek.com/
https://armyrecognition.com/
http://janes.com/
https://tass.ru/
http://rg.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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