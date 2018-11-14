В Ленинградской области поисковики обнаружили минное поле

Военные саперы вывезли два десятка снарядов с неучтенного минного поля в Ломоносовском районе Ленинградской области. О том, что участок леса возле у трассы А-121 фактически все еще заминирован, в соответствующие инстанции сообщили бойцы поискового отряда «Красная Горка».С первого раза военные с задачей по разминированию не справились. Слишком чувствительные металлодетекторы, а территория напичкана металлом разных эпох, от той войны до «свежака».Как вообще были обнаружены мины, расскажет командир поискового отряда «Красная Горка» Андрей Викторович Сизов.— Да, нашли минное поле 1941 года. На форт «Красная Горка» пришел приказ заминировать танкоопасное направление со стороны реки Воронка. Мин в наличии не было, но на складах лежали устаревшие снаряды калибра 100, 120 и 152-мм, еще с Первой мировой войны. Их и решено было использовать для минирования.Для предотвращения вдавливания в грунт были изготовлены деревянные стаканы с широким дном. На установку минных заграждений были отправлены старший лейтенант и 5 краснофлотцев из числа личного состава форта.Снаряды оборудовали донными взрывателями нажимного типа.По правилам на минное поле составляется паспорт, чем и был занят офицер. В этот момент поле было почти закончено. Матрос проходил мимо и нес на плече готовый к установке снаряд. Неожиданно он споткнулся и упал. Прогремел взрыв, и команда саперов погибла.Паспорт и карта минирования составлены не были. Враг до этого рубежа так и не дошел. После войны все известные минные поля были разминированы, а про это, неучтенное, забыли на 77 лет.Вот такая история, в достоверности которой нет ни малейших сомнений. Дело в том, что «Красная Горка» — это не только форт и исторический памятник, но и военно-историческое общество, и поисковый отряд, носящие то же имя.Военно-историческое общество "Форт Красная Горка" занимается сохранением памятника. Руководитель Сенотрусов Александр Иванович.На форту представлены образцы артиллерии времен первой и второй мировых войн. Есть музей в котором бесплатно проводятся экскурсии для всех неравнодушных к истории. Восстановление и реставрация проводятся руками волонтеров.Есть, как уже было сказано выше, свой поисковый отряд. Усилиями отряда обследуются территории вблизи форта на предмет пополнения экспозиции музея. В одной из таких экспедиций отрядом были найдены остатки самолетов Ил-2.Два самолета столкнулись в воздухе 13.02.1944 года из-за ошибки одного из пилотов. Самолеты упали и сгорели. Летчики были похоронены в поселке Гора Валдай. Впоследствии из прах был перенесен на мемориал в деревню Шепелево, на мемориал "Балтийцам".Во время работ были обнаружены неразорвавшиеся бомбы и реактивные снаряды. О находке сообщили властям.От местных жителей стало известно, что в лесу недалеко от места поисковых работ один из жителей видел торчащие из земли снаряды. По приезде на место стало ясно, что это то самое забытое минное поле.Снаряды установлены в пять рядов в шахматном порядке, все взрыватели на местах. Руками убрав листву на небольшом участке, мы насчитали более 15 снарядов, а приборы показали, что их намного больше.До трассы всего около 10 метров, и такое соседство явно может привести к трагедии в случае падения дерева или съезда машины в кювет. Известили полицию и МЧС. На следующий день на место приехали все положенные службы.В итоге военные саперы собрали и вывезли из леса то, что было найдено поисковиками.Уже после того как военные уехали, в лес снова вошли поисковики со своими гражданскими приборами. Менее чувствительные, чем приборы военных, металлоискатели поисковиков прекрасно справляются с ролью миноискателей.ПО «Красная Горка» намерен полностью осмотреть весь лес на предмет обнаружения мин и после этого снова вызвать саперов.По прошествии 77 лет, скорее всего, мины-снаряды не представляют опасности. Тем не менее, вызывает удивление тот факт, что военные просто переложили свою работу вместе с ответственностью на плечи добровольцев из отряда «Красная Горка».