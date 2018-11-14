В Ленинградской области поисковики обнаружили минное поле
Военные саперы вывезли два десятка снарядов с неучтенного минного поля в Ломоносовском районе Ленинградской области. О том, что участок леса возле у трассы А-121 фактически все еще заминирован, в соответствующие инстанции сообщили бойцы поискового отряда «Красная Горка».
С первого раза военные с задачей по разминированию не справились. Слишком чувствительные металлодетекторы, а территория напичкана металлом разных эпох, от той войны до «свежака».
Как вообще были обнаружены мины, расскажет командир поискового отряда «Красная Горка» Андрей Викторович Сизов.
— Да, нашли минное поле 1941 года. На форт «Красная Горка» пришел приказ заминировать танкоопасное направление со стороны реки Воронка. Мин в наличии не было, но на складах лежали устаревшие снаряды калибра 100, 120 и 152-мм, еще с Первой мировой войны. Их и решено было использовать для минирования.
Для предотвращения вдавливания в грунт были изготовлены деревянные стаканы с широким дном. На установку минных заграждений были отправлены старший лейтенант и 5 краснофлотцев из числа личного состава форта.
Снаряды оборудовали донными взрывателями нажимного типа.
По правилам на минное поле составляется паспорт, чем и был занят офицер. В этот момент поле было почти закончено. Матрос проходил мимо и нес на плече готовый к установке снаряд. Неожиданно он споткнулся и упал. Прогремел взрыв, и команда саперов погибла.
Паспорт и карта минирования составлены не были. Враг до этого рубежа так и не дошел. После войны все известные минные поля были разминированы, а про это, неучтенное, забыли на 77 лет.
Вот такая история, в достоверности которой нет ни малейших сомнений. Дело в том, что «Красная Горка» — это не только форт и исторический памятник, но и военно-историческое общество, и поисковый отряд, носящие то же имя.
Военно-историческое общество "Форт Красная Горка" занимается сохранением памятника. Руководитель Сенотрусов Александр Иванович.
На форту представлены образцы артиллерии времен первой и второй мировых войн. Есть музей в котором бесплатно проводятся экскурсии для всех неравнодушных к истории. Восстановление и реставрация проводятся руками волонтеров.
Есть, как уже было сказано выше, свой поисковый отряд. Усилиями отряда обследуются территории вблизи форта на предмет пополнения экспозиции музея. В одной из таких экспедиций отрядом были найдены остатки самолетов Ил-2.
Два самолета столкнулись в воздухе 13.02.1944 года из-за ошибки одного из пилотов. Самолеты упали и сгорели. Летчики были похоронены в поселке Гора Валдай. Впоследствии из прах был перенесен на мемориал в деревню Шепелево, на мемориал "Балтийцам".
Во время работ были обнаружены неразорвавшиеся бомбы и реактивные снаряды. О находке сообщили властям.
От местных жителей стало известно, что в лесу недалеко от места поисковых работ один из жителей видел торчащие из земли снаряды. По приезде на место стало ясно, что это то самое забытое минное поле.
Снаряды установлены в пять рядов в шахматном порядке, все взрыватели на местах. Руками убрав листву на небольшом участке, мы насчитали более 15 снарядов, а приборы показали, что их намного больше.
До трассы всего около 10 метров, и такое соседство явно может привести к трагедии в случае падения дерева или съезда машины в кювет. Известили полицию и МЧС. На следующий день на место приехали все положенные службы.
В итоге военные саперы собрали и вывезли из леса то, что было найдено поисковиками.
Уже после того как военные уехали, в лес снова вошли поисковики со своими гражданскими приборами. Менее чувствительные, чем приборы военных, металлоискатели поисковиков прекрасно справляются с ролью миноискателей.
ПО «Красная Горка» намерен полностью осмотреть весь лес на предмет обнаружения мин и после этого снова вызвать саперов.
По прошествии 77 лет, скорее всего, мины-снаряды не представляют опасности. Тем не менее, вызывает удивление тот факт, что военные просто переложили свою работу вместе с ответственностью на плечи добровольцев из отряда «Красная Горка».
С первого раза военные с задачей по разминированию не справились. Слишком чувствительные металлодетекторы, а территория напичкана металлом разных эпох, от той войны до «свежака».
Как вообще были обнаружены мины, расскажет командир поискового отряда «Красная Горка» Андрей Викторович Сизов.
— Да, нашли минное поле 1941 года. На форт «Красная Горка» пришел приказ заминировать танкоопасное направление со стороны реки Воронка. Мин в наличии не было, но на складах лежали устаревшие снаряды калибра 100, 120 и 152-мм, еще с Первой мировой войны. Их и решено было использовать для минирования.
Для предотвращения вдавливания в грунт были изготовлены деревянные стаканы с широким дном. На установку минных заграждений были отправлены старший лейтенант и 5 краснофлотцев из числа личного состава форта.
Снаряды оборудовали донными взрывателями нажимного типа.
По правилам на минное поле составляется паспорт, чем и был занят офицер. В этот момент поле было почти закончено. Матрос проходил мимо и нес на плече готовый к установке снаряд. Неожиданно он споткнулся и упал. Прогремел взрыв, и команда саперов погибла.
Паспорт и карта минирования составлены не были. Враг до этого рубежа так и не дошел. После войны все известные минные поля были разминированы, а про это, неучтенное, забыли на 77 лет.
Вот такая история, в достоверности которой нет ни малейших сомнений. Дело в том, что «Красная Горка» — это не только форт и исторический памятник, но и военно-историческое общество, и поисковый отряд, носящие то же имя.
Военно-историческое общество "Форт Красная Горка" занимается сохранением памятника. Руководитель Сенотрусов Александр Иванович.
На форту представлены образцы артиллерии времен первой и второй мировых войн. Есть музей в котором бесплатно проводятся экскурсии для всех неравнодушных к истории. Восстановление и реставрация проводятся руками волонтеров.
Есть, как уже было сказано выше, свой поисковый отряд. Усилиями отряда обследуются территории вблизи форта на предмет пополнения экспозиции музея. В одной из таких экспедиций отрядом были найдены остатки самолетов Ил-2.
Два самолета столкнулись в воздухе 13.02.1944 года из-за ошибки одного из пилотов. Самолеты упали и сгорели. Летчики были похоронены в поселке Гора Валдай. Впоследствии из прах был перенесен на мемориал в деревню Шепелево, на мемориал "Балтийцам".
Во время работ были обнаружены неразорвавшиеся бомбы и реактивные снаряды. О находке сообщили властям.
От местных жителей стало известно, что в лесу недалеко от места поисковых работ один из жителей видел торчащие из земли снаряды. По приезде на место стало ясно, что это то самое забытое минное поле.
Снаряды установлены в пять рядов в шахматном порядке, все взрыватели на местах. Руками убрав листву на небольшом участке, мы насчитали более 15 снарядов, а приборы показали, что их намного больше.
До трассы всего около 10 метров, и такое соседство явно может привести к трагедии в случае падения дерева или съезда машины в кювет. Известили полицию и МЧС. На следующий день на место приехали все положенные службы.
В итоге военные саперы собрали и вывезли из леса то, что было найдено поисковиками.
Уже после того как военные уехали, в лес снова вошли поисковики со своими гражданскими приборами. Менее чувствительные, чем приборы военных, металлоискатели поисковиков прекрасно справляются с ролью миноискателей.
ПО «Красная Горка» намерен полностью осмотреть весь лес на предмет обнаружения мин и после этого снова вызвать саперов.
По прошествии 77 лет, скорее всего, мины-снаряды не представляют опасности. Тем не менее, вызывает удивление тот факт, что военные просто переложили свою работу вместе с ответственностью на плечи добровольцев из отряда «Красная Горка».
- Автор:
- Роман Скоморохов
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