Грозный гибрид для прорыва российской ПВО на европейском ТВД. «Томагавки» покажутся детской игрой

Если внимательно присмотреться, можно увидеть не только макет гибридной GLSDB, но и некоторые её ТТХ: помимо дальности поражения цели в 150 км, изделие позволяет атаковать объект под любым углом подлёта и с любого направления

Источники информации:

http://nevskii-bastion.ru/ea-18g-growler/

https://www.army-technology.com/projects/small-diameter-bomb-glsdb/

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300pmu1/c300pmu1.shtml

http://militaryrussia.ru/blog/topic-558.html



http://rbase.new-factoria.ru/news/bomba-dlya-mlrs