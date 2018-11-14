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В Совфеде ответили на обвинения в адрес РФ о вмешательстве в работу GPS

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В России прокомментировали финские и норвежские заявления о том, что Москва якобы вмешалась в работу навигационных систем GPS НАТО и партнёров во время проведения масштабных учений. Напомним, что обвинения были выдвинуты в адрес российских военнослужащих за то, что те якобы применили некие средства для срыва штатной работы GPS.




Представитель Совета Федерации России Франц Клинцевич прокомментировал обвинения, выдвинутые со стороны западных стран, участвовавших в крупнейших с 1991 года натовских маневрах «Trident Juncture-2018».

Из его заметки в Фейсбуке:
Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не утверждаю, что всё это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм.


Клинцевич подвёл итог о том, что всё представили как вину русских.

Примечательно, что даже в Пентагоне не смогли прокомментировать, о каких именно проблемах с сигналом GPS говорили в Норвегии.

Официальный представитель ведомства Эрик Пэхон заявил, что у него нет данных о том, что Россия «с Кольского полуострова вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем». По словам Пэхона, журналистам стоило бы уточнить информацию у представителей Минобороны Норвегии, так как тем, «возможно, что-то известно».
Использованы фотографии:
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