Известный на Украине политик Тарас Черновол (бывший член фракции «Партии регионов» в Верховной раде) заявил о том, что Киев мог бы настраиваться на блицкриг. В интервью телеканалу ZIK Черновол, который ранее возглавлял штаб Виктора Януковича, сообщил, что «молниеносный рывок» украинской армии «должен завершиться на Красной площади». Речь о Москве.Такое заявление Тарас Черновол сделал, комментируя проведение выборов в народных республиках Донбасса. По словам политика, ВСУ не может занять только Донецк и только Луганск, так как «блицкриг нужно завершать не в Донецке, а на Красной площади в Москве».Своим заявлением о «блицкриге» этот украинский г-н однозначно даёт понять, с кем конкретно он себя ассоциирует. Жаль, что на украинском телеканале не нашлось никого, кто бы напомнил Черноволу историю, которая прекрасно знает, чем закончились потуги одного деятеля, так же собиравшегося «завершить блицкриг» на Красной площади.Далее Черновол немного отыграл назад и объявил, что к «такому» (то есть, к «блицкригу») Украина сегодня не готова, а потому «работает на политико-дипломатическом направлении, включая санкции».Нужно отметить, что политиков в Киеве буквально выворачивает наизнанку от проведённых в ЛДНР выборов. Украинские политические "элиты", видимо, полагали, что убийство Александра Захарченко приведёт к полному обезглавливанию региона. Но жители народных республик своей активностью показали, что киевским мечтам сбыться не суждено.