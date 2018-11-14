В Пентагоне рассказали о планах на поставки лазерного оружия в войска
Заместитель министра обороны США по исследованиям Майкл Гриффин заявил о том, что в течение ближайших нескольких лет ожидается поставка армии США вооружений, основанных на принципах использования высокоэнергетического пучка. Речь идёт о лазерном оружии. Отмечается, что такое оружие в первую очередь будет поставлено для нужд совершенствования противоракетной обороны, в том числе космической.
Ранее в США были проведены испытания боевых лазерных установок на флоте.
Министерство обороны США планирует увеличить финансирование программы, направленной на создание лазерного оружия высокой мощности.
По словам Гриффина, необходимо добиться мегаваттной мощности, чтобы оружие было по-настоящему эффективным. Такое заявление чиновник Пентагона сделал в Центре стратегических и международных исследований.
Представитель руководства Пентагона отметил, что работы ведутся и в направлении создания лазерного оружия меньшей мощности. Майкл Гриффин сообщил, что такое оружие может быть крайне эффективным при «разрушении роёв беспилотников». Примечательно, что программа по созданию контролируемого роя беспилотников для прорыва систем ПВО-ПРО разрабатывается самими же Соединёнными Штатами.
В ходе своего выступления замглавы Пентагона также заявил, что одной из задач является внедрение специальных датчиков на околоземной орбите, которые могли бы следить за пусками гиперзвуковых ракет.
Для справки: Пентагон обещает опубликовать доклад о развитии своей системы противоракетной обороны в начале декабря.
Ранее в США были проведены испытания боевых лазерных установок на флоте.
Министерство обороны США планирует увеличить финансирование программы, направленной на создание лазерного оружия высокой мощности.
По словам Гриффина, необходимо добиться мегаваттной мощности, чтобы оружие было по-настоящему эффективным. Такое заявление чиновник Пентагона сделал в Центре стратегических и международных исследований.
Представитель руководства Пентагона отметил, что работы ведутся и в направлении создания лазерного оружия меньшей мощности. Майкл Гриффин сообщил, что такое оружие может быть крайне эффективным при «разрушении роёв беспилотников». Примечательно, что программа по созданию контролируемого роя беспилотников для прорыва систем ПВО-ПРО разрабатывается самими же Соединёнными Штатами.
В ходе своего выступления замглавы Пентагона также заявил, что одной из задач является внедрение специальных датчиков на околоземной орбите, которые могли бы следить за пусками гиперзвуковых ракет.
Для справки: Пентагон обещает опубликовать доклад о развитии своей системы противоракетной обороны в начале декабря.
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