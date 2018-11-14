Израиль: ХАМАС стрелял по автобусу из ПТРК российского производства

Обстрел был намеренно направлен на убийство граждан Израиля.

Именно Иран является крупнейшим нелегальным поставщиком оружия боевому крылу ХАМАС.

Израильские официальные лица, комментируя события с поражением палестинской ракетой автобуса на территории Израиля, заявили о том, что боевое крыло ХАМАС использовало противотанковый ракетный комплекс. Причём ПТРК был «российского производства».Такое заявление сделал руководитель пресс-службы ЦАХАЛ Йонатан Конрикус (Jonathan Conricus). По его словам, предварительные данные расследования таковы, что стреляли с палестинской стороны из ПТРК «Корнет». Конрикус заявил, что при обстреле израильского автобуса ранение получил солдат израильской армии.Напомним, что изначально сообщалось о ранениях трёх гражданских лиц. Теперь в ЦАХАЛ говорят о том, что ХАМАС обстрелял «гражданский автобус с находившимися там солдатами».Конрикус:Далее был обсуждён вопрос о том, откуда у ХАМАС мог оказаться ПТРК «Корнет», если это действительно был он. Глава пресс-секретариата ЦАХАЛ заявили, что, по всей вероятности, противотанковый ракетный комплекс оказался в Газе после нелегальных поставок Ираном.Конрикус:Напомним, что ранее в Сирии на складах, ранее контролировавшихся террористами различных группировок, правительственные силы неоднократно обнаруживали оружие и боеприпасы американского и израильского производства.Накануне в Газе было объявлено о прекращении огня и готовности к перемирию с Израилем при посредничестве Египта. А в израильском правительстве ранее заявили, что отказываются от контактов с египетскими представителями и представителями ООН, выполнявших посреднические функции.