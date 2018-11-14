Госдеп пообещал награду за информацию о руководстве ХАМАС и «Хезболлах»
Администрация США объявила награду в размере $5 млн. за информацию о местонахождении зампредседателя политбюро палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури, а также высокопоставленных военачальников ливанского движения «Хезболлах» Хайтама Али Табатаи и Халиля Юсуфа Махмуда Харба, передает РИА Новости заявление Госдепа США.
Указанное вознаграждение в $5 млн. обещано выплатить за информацию о любом из разыскиваемых.
По данным американских спецслужб, аль-Арури руководил боевыми действиями военизированного крыла ХАМАС на Западном побережье реки Иордан и причастен к нескольким «терактам, похищениям и угонам».
Али Табатаи командовал подразделениями «Хезболлах» в Сирии и Йемене, что «способствовало дестабилизации ситуации» в регионе, говорится в сообщении.
Что касается Махмуда Харба, те его вина, в первую очередь, определяется занимаемой им должностью – советник лидера ливанского движения «Хезболлах», которое в США отнесено к террористических организациям. Кроме того, согласно информации Госдепа, Харб руководил операциями движения на палестинской территории и в нескольких странах Ближнего Востока.
При этом в ведомстве уверены, что обе организации получают вооружение, финансирование и подготовку из Ирана, находящегося в списке государств-спонсоров терроризма.
И ХАМАС, и «Хезболлах» в 2001 году внесены Госдепом в список мировых террористических группировок.
Ранее за связь с шиитской организацией «Хезболлах» США внесли в санкционный список 5 граждан Ливана и Ирака, а также группировку «Бригада моджахедов» из сектора Газа.
Указанное вознаграждение в $5 млн. обещано выплатить за информацию о любом из разыскиваемых.
По данным американских спецслужб, аль-Арури руководил боевыми действиями военизированного крыла ХАМАС на Западном побережье реки Иордан и причастен к нескольким «терактам, похищениям и угонам».
Али Табатаи командовал подразделениями «Хезболлах» в Сирии и Йемене, что «способствовало дестабилизации ситуации» в регионе, говорится в сообщении.
Что касается Махмуда Харба, те его вина, в первую очередь, определяется занимаемой им должностью – советник лидера ливанского движения «Хезболлах», которое в США отнесено к террористических организациям. Кроме того, согласно информации Госдепа, Харб руководил операциями движения на палестинской территории и в нескольких странах Ближнего Востока.
При этом в ведомстве уверены, что обе организации получают вооружение, финансирование и подготовку из Ирана, находящегося в списке государств-спонсоров терроризма.
И ХАМАС, и «Хезболлах» в 2001 году внесены Госдепом в список мировых террористических группировок.
Ранее за связь с шиитской организацией «Хезболлах» США внесли в санкционный список 5 граждан Ливана и Ирака, а также группировку «Бригада моджахедов» из сектора Газа.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter