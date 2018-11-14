Подушка как глушитель: проверка на опыте
Любители боевиков не раз становились свидетелями сцен, в которых киллеры, выполняя «заказ», пользовались подушкой как глушителем, превращающим звук выстрела в лёгкий хлопок.
Авторы видео решили проверить, может ли подушка заглушить звук выхода пули из канала ствола на самом деле, что остановит в итоге саму пулю?
Для этого эксперимента они взяли несколько спортивных моделей оружия, предназначенных в основном для соревнований.
Первое - Glock 17L Combat Master – оружие Glock компании Taran Tactical Innovations, версию которого применял в фильме «Джон Уик» исполнитель главной роли Киану Ривз.
Вторая модель, которая участвует в испытании, Canik TP9 SFx. Это оружие является премиум версией оригинального ТP9, которое предусматривает установку коллиматорного прицела.
Третий вид оружия, представленный в видео в качестве испытуемого - пистолет Sti Dvc Tactical, отличающийся простотой всех деталей и органов управления, удобством в обращении и функциональностью.
Чем закончится эксперимент? Все результаты представлены на видео:
Авторы видео решили проверить, может ли подушка заглушить звук выхода пули из канала ствола на самом деле, что остановит в итоге саму пулю?
Для этого эксперимента они взяли несколько спортивных моделей оружия, предназначенных в основном для соревнований.
Первое - Glock 17L Combat Master – оружие Glock компании Taran Tactical Innovations, версию которого применял в фильме «Джон Уик» исполнитель главной роли Киану Ривз.
Вторая модель, которая участвует в испытании, Canik TP9 SFx. Это оружие является премиум версией оригинального ТP9, которое предусматривает установку коллиматорного прицела.
Третий вид оружия, представленный в видео в качестве испытуемого - пистолет Sti Dvc Tactical, отличающийся простотой всех деталей и органов управления, удобством в обращении и функциональностью.
Чем закончится эксперимент? Все результаты представлены на видео:
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