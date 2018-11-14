Белорусские оружейники показали новый роботизированный комплекс

В Белоруссии создали новый наземный беспилотник. Готовую версию действующего прототипа, созданного "Белспецвнештехникой", еще в начале октября этого года показали на полигоне 174-й тренировочной базы ВВС и ПВО, сообщает издание Jane's.Представленная белорусскими оружейниками роботизированная система получила название "Берсерк". По заявлению разработчиков, машина может работать как под управлением оператора, так и самостоятельно, следуя запрограммированным маршрутам. Программируемый вариант предусматривает 24-х часовой режим действия, при котором робот самостоятельно двигается по маршруту, отслеживая и обнаруживая противника. Под управлением оператора робот способен работать на удалении до 5 км от пульта управления. "Берсерк" выполнен на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности со скоростью 5 км/час.На "Берсерке" установлены четыре прибора наблюдения, включающие в себя две камеры цветного изображения и два тепловизора для работы в различное время суток. С помощью системы видеонаблюдения робот способен идентифицировать человека на расстоянии 2 км, бронетехнику - 6 км, а вертолет - с 10 км.Беспилотник вооружен двумя четырехствольными авиационными пулеметами калибра 7,62-мм ГШГ-7,62, созданными в Тульском конструкторском бюро машиностроения в 1979 году. Заявленная дальность поражения составляет: воздушные цели (включая беспилотные), движущиеся со скоростью до 300 км/час - 5 км; живая сила противника - 1 км.