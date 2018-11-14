Эксперт предложил способ нейтрализации ракетной угрозы США
Для нейтрализации угрозы, которая может возникнуть при размещении в Европе американских баллистических ракет средней дальности (РСД), России необходимо развивать мобильную компоненту в структуре Стратегических ядерных сил (СЯС), приводит газета ВПК мнение заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова.
Сивков уверен, что применение РСД и крылатых ракет малоэффективно против мобильных ракетных комплексов, поэтому предложил ряд мер по улучшению мобильности всей российской системы СЯС.
Среди предложенных им мер – введение постоянного патрулирования воздушного пространства стратегическими бомбардировщиками и создание более разветвленной сети «аэродромов подскока» на базе гражданских аэропортов; в случае роста напряженности отправить на боевое патрулирование все пригодные для этого подлодки; подготовка на военное время обновленной маршрутной сети для мобильных стратегических комплексов «Тополь-М» и «Ярс», поскольку в настоящее время, согласно договору СНВ, маршруты таких систем строго регламентированы; наращивание сил ПРО и средств РЭБ в районах базирования пусковых установок для более эффективной их защиты.
Кроме того, Сивков считает необходимым реализовать идею воссоздания железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК), что значительно повысит мобильность стратегических ракет. Кроме того, в этих целях можно использовать развитую речную сеть России, размещая пусковые установки на подходящих для этого судах.
Еще одна мера – увеличение флота самолетов ДРЛО, количество которых на сегодняшний день недостаточно, считает эксперт.
И наконец, в целях повышения устойчивости системы управления СЯС необходимо улучшить ее мобильную составляющую. Для этого целесообразно нарастить ее своеобразным мобильным «Периметром» (комплексом автоматического управления ответным ядерным ударом) с расширенными функциями, пояснил Сивков. По его словам, это могут быть как автомобильные, так и железнодорожные, воздушные и корабельные пункты управления.
Эксперт добавил, что всё перечисленное, конечно, будет дорого стоить, однако затраты на симметричный ответ всё же будут намного меньше, чем на зеркальный.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о возможном выходе из Договора о РСМД, поскольку российская сторона его не соблюдает. Он заявил также, что в ближайшие годы Вашингтон займется совершенствованием ядерных вооружений.
Сивков уверен, что применение РСД и крылатых ракет малоэффективно против мобильных ракетных комплексов, поэтому предложил ряд мер по улучшению мобильности всей российской системы СЯС.
Среди предложенных им мер – введение постоянного патрулирования воздушного пространства стратегическими бомбардировщиками и создание более разветвленной сети «аэродромов подскока» на базе гражданских аэропортов; в случае роста напряженности отправить на боевое патрулирование все пригодные для этого подлодки; подготовка на военное время обновленной маршрутной сети для мобильных стратегических комплексов «Тополь-М» и «Ярс», поскольку в настоящее время, согласно договору СНВ, маршруты таких систем строго регламентированы; наращивание сил ПРО и средств РЭБ в районах базирования пусковых установок для более эффективной их защиты.
Кроме того, Сивков считает необходимым реализовать идею воссоздания железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК), что значительно повысит мобильность стратегических ракет. Кроме того, в этих целях можно использовать развитую речную сеть России, размещая пусковые установки на подходящих для этого судах.
Еще одна мера – увеличение флота самолетов ДРЛО, количество которых на сегодняшний день недостаточно, считает эксперт.
И наконец, в целях повышения устойчивости системы управления СЯС необходимо улучшить ее мобильную составляющую. Для этого целесообразно нарастить ее своеобразным мобильным «Периметром» (комплексом автоматического управления ответным ядерным ударом) с расширенными функциями, пояснил Сивков. По его словам, это могут быть как автомобильные, так и железнодорожные, воздушные и корабельные пункты управления.
Эксперт добавил, что всё перечисленное, конечно, будет дорого стоить, однако затраты на симметричный ответ всё же будут намного меньше, чем на зеркальный.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о возможном выходе из Договора о РСМД, поскольку российская сторона его не соблюдает. Он заявил также, что в ближайшие годы Вашингтон займется совершенствованием ядерных вооружений.
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