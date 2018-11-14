США высказались против создания объединенной армии Европы

Соединенные Штаты не поддерживают идею создания общеевропейской армии и выступают против всех действий, направленных на ослабление Североатлантического альянса, заявила официальный представитель американского Госдепа Хезер Науэрт.В своем выступлении Науэрт заявила, что Вашингтон против создания отдельной армии Евросоюза, а все действия, направленные на защиту Европы от всевозможных угроз, должны делаться только с помощью НАТО. При этом она подчеркнула, что Североатлантический альянс является "надежной организацией", поддерживаемой не только США, но и другими странами уже "много лет", и многим странам "не хотелось бы ослабления альянса".Вслед за Госдепом по данному поводу высказался и министр обороны США Джеймс Мэттис, который заявил, что НАТО является главной силой, обеспечивающей обороноспособность Евросоюза и создания другой армии для его защиты не требуется. Шеф Пентагона назвал Североатлантический альянс "краеугольным камнем" защиты Европы и заверил европейцев в выполнении Соединенными Штатами "большей части своих обязательств".Напомним, что о создании общеевропейской армии на прошлой неделе высказался президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что Евросоюзу требуются отдельные вооруженные силы для защиты от "российской, китайской и американской угроз".