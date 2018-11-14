В СМИ Израиля заявили о возможном уходе Либермана с поста министра обороны

В политических кругах не исключают возможности того, что Либерман объявит об уходе с поста министра обороны.

Подполковник М. первым вышел из автомобиля и открыл огонь, вызвав весь ответный огонь на себя. Майор, вышедший вслед за своим командиром, ликвидировал троих боевиков, и сам при этом получил ранение.