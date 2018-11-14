В СМИ Израиля заявили о возможном уходе Либермана с поста министра обороны
В израильских СМИ появились сообщения о том, что глава министерства обороны страны Авигдор Либерман назвал вздором публикации, в которых было заявлено о его поддержке инициативы о прекращении огня. Речь идёт об ответе на заявления лидеров ХАМАС о прекращении боевых действий, которые привели к жертвам с обеих сторон. Либерман назвал "фейк-ньюс" публикации с якобы его заявлениями о готовности тоже прекратить огонь.
Между тем, пресс-служба партии «Наш дом Израиль» распространяет сообщение о том, что в 12:00 по местному времени Авигдор Либерман сделает «важное заявление для прессы». При этом в пресс-службе пока отказываются сообщить о каких-либо подробностях. Однако в СМИ Израиля уже появились предположения, в том числе и от крупных политических деятелей страны, о возможной отставке Либермана с поста министра обороны.
В частности, такое соображение высказано в публикации израильской службы информации News.co.il.
Из материала:
Между тем, появляются новые подробности о гибели израильского офицера группы спецназа на территории сектора Газа. В СМИ "Хеврат а-Хадашот" заявлено, что подполковник М. (его полная фамилия пока не называется) погиб, вызывая огонь на себя, чтобы спасти своих боевых товарищей.
Причём описывается это так:
Сообщается, что через некоторое время к месту боестолкновения прибыли бойцы подразделения 669 вместе с силами прикрытия. Вертолёт пришлось сажать при массированном обстреле со стороны ХАМАС. Все израильские военнослужащие были эвакуированы.
Между тем, пресс-служба партии «Наш дом Израиль» распространяет сообщение о том, что в 12:00 по местному времени Авигдор Либерман сделает «важное заявление для прессы». При этом в пресс-службе пока отказываются сообщить о каких-либо подробностях. Однако в СМИ Израиля уже появились предположения, в том числе и от крупных политических деятелей страны, о возможной отставке Либермана с поста министра обороны.
В частности, такое соображение высказано в публикации израильской службы информации News.co.il.
Из материала:
В политических кругах не исключают возможности того, что Либерман объявит об уходе с поста министра обороны.
Между тем, появляются новые подробности о гибели израильского офицера группы спецназа на территории сектора Газа. В СМИ "Хеврат а-Хадашот" заявлено, что подполковник М. (его полная фамилия пока не называется) погиб, вызывая огонь на себя, чтобы спасти своих боевых товарищей.
Причём описывается это так:
Подполковник М. первым вышел из автомобиля и открыл огонь, вызвав весь ответный огонь на себя. Майор, вышедший вслед за своим командиром, ликвидировал троих боевиков, и сам при этом получил ранение.
Сообщается, что через некоторое время к месту боестолкновения прибыли бойцы подразделения 669 вместе с силами прикрытия. Вертолёт пришлось сажать при массированном обстреле со стороны ХАМАС. Все израильские военнослужащие были эвакуированы.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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