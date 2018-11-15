Посмертная судьба Сталина. Тайное стало явным?

Может быть, Китай с Албанией были правы, обвиняя хрущевское руководство в подмене праха Сталина после его устранения?Первые намёки на содеянное содержались в комментариях «Голоса Америки», «Би-би-си» и радио «Свобода» ещё в марте-апреле 1953-го, причем со ссылками и на Василия Сталина, сына вождя. В 1959 году в венесуэльском журнале «Cromos» на то же намекнул и будущий нобелевский лауреат — репортёр Габриэль Гарсия Маркес, посетивший Мавзолей на Красной площади в 1957 году. Интересно, что в СССР это мнение Маркеса, уже всеми признанного великого писателя, впервые решились опубликовать только в 1988 году, в эпоху перестройки и гласности.Впечатления Гарсия Маркеса, тогда ещё молодого человека, ведь ему не было и 30 лет, от посещения Мавзолея в августе 1957 года очень характерны: «Сталин спит последним сном. …Выражение лица живое, передающее чувство. Слегка вьющиеся волосы, усы, совсем не похожие на сталинские. Но ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Это женские руки» («Латинская Америка». М., Институт Латинской Америки АН СССР, 1988, №3).Вряд ли стоит говорить, что со стороны Г.Г. Маркеса не могло быть и речи об идеализации Сталина и сталинского периода. Сам автор знаменитых «Ста лет одиночества» был убеждённым сторонником демократии и противником диктатуры любого рода. И это при том, что он всю жизнь дружил с кубинским лидером Фиделем Кастро, которого так называемая демократическая общественность иначе как диктатором и не называла. Образ покойного Сталина настолько сильно подействовал на писателя, что он в полной мере использовал его при написании другого культового романа, «Осень патриарха», где создан гениальный собирательный портрет именно латиноамериканского диктатора.Вскоре эмоционально проговорился насчёт убийства Сталина сам Хрущёв, выступая 19 июля 1964 года на приёме в Кремле в честь венгерского лидера Яноша Кадара: «Чёрного кобеля не отмоешь добела. В истории человечества было немало тиранов, но все они погибли так же от топора, как сами свою власть поддерживали топором». Радио «Свобода» в своей передаче на русском языке не замедлило с безжалостным хлёстким комментарием, названным: «В чём признался Хрущёв?», 19 июля 1964 г., 14:30 мск). Впрочем, в советских и восточноевропейских СМИ, кроме албанских, румынских и югославских, этот фрагмент, по понятным причинам, предпочли не публиковать.Уже эти приведённые цитаты (советского партийного босса и великого писателя) в сочетании друг с другом наводят на вопрос: что же стало со сталинским прахом? Посмертная судьба позволяет предположить чудовищное кощунство в отношении тела Сталина вскоре после его кончины, а точнее, убийства. Именно такая версия смерти Сталина выбрана автором отнюдь не случайно, именно из-за той самой оговорки Хрущёва.Ещё через полтора десятка лет, 18 ноября 1978 года, представитель Албании в ООН Али Вэта передал своему румынскому коллеге по ООН Алтону Фарьяну ответ Энвера Ходжи, главы ЦК Албанской партии труда, на предложение советской стороны о восстановлении дипломатических отношений, прерванных ещё при Хрущёве, в 1962 году. Советская сторона предлагала заодно прекратить и взаимную идеологическую полемику. Но в кратком ответе из Тираны значилось: «Расскажите правду о последних днях Сталина, о судьбе его праха, отмените решения XX и XXII съездов КПСС, фальсифицирующие деятельность тов. Сталина. Тогда возможны переговоры».Но в Москве, по понятным причинам, не решились на такие шаги. Албания, напомним, придерживалась своей ортодоксальной позиции в отношении Сталина и сталинского периода в истории СССР и КПСС вплоть до переворота 1990 года. При этом, несмотря на смену режима, в Тиране и поныне сохраняется Музей Ленина и Сталина (открытый ещё 1 мая 1952 года, при жизни «вождя народов». В музее находится поистине уникальный набор документов практически по всей истории Российской империи, СССР и КПСС с конца XIX века до 70-х годов века XX. Там же — ни с чем не сравнимая коллекция архивных материалов о болезни и кончине Сталина, о посмертной судьбе его праха, о его сыне Василии Сталине и т.п.Не менее примечателен также телефонный разговор генерал-лейтенанта ВВС Василия Сталина со своим шофером Александром Февралёвым, записанный МГБ вечером 9 марта 1953 г., т.е. вскоре после похорон И.В. Сталина.Говорит Василий Сталин: "Сколько людей подавили, жутко! Специально это устроили?! Был жуткий случай при прощании в Доме Союзов: подходит старушка-монахиня с клюкой, а невдалеке в почетном карауле Маленков, Берия, Молотов, Микоян, Булганин. И вдруг она кричит им: «Убили, сволочи, радуйтесь! Будьте вы прокляты!» Что с ней потом стало?»Есть немало экспертов, которые утверждают, что это была разработанная ЦРУ США операция «Моцарт», предусматривавшая либо устранение Сталина его «соратниками», либо взрыв дачи в Немчиновке, где Сталин находился почти постоянно с февраля 1953-го (подробнее см., например, Энвер Ходжа, «Хрущевцы и их наследники», Тирана, на русском языке, 1977 г.). Василий Сталин постоянно говорил и даже кричал, что «отца убивают», «уже убили». Последнее, с рыданиями, он повторял и в Колонном зале Дома Союзов 6-8 марта, а также в день похорон и после. По ряду данных, это слышали некоторые иностранные делегации, воздавая последние почести Сталину в те дни. Василий утверждал также, что в Мавзолее находится не тело его отца, а искусственного двойника. Сам же Сталин вскоре после кончины был кремирован, поскольку из-за яда лицо Иосифа Виссарионовича очень сильно изменилось. Известный историк Анатолий Уткин отмечает: «Я думаю, что с устранением Василия в 1962 году могли заметать следы содеянного с самим Сталиным».Сын Сталина ещё в начале марта 1953-го направил первое письмо в ЦК КПК, утверждая, что его отца умертвили. Как известно, Мао Цзэдун, а также Ким Ир Сен, Хо Ши Мин, Энвер Ходжа не приехали на похороны Сталина, наверняка располагая подтверждающей информацией. По имеющимся данным, схожие два письма, но ещё и с утверждениями о быстрой кремации его отца вскоре после кончины, а также с просьбой о политическом убежище или хотя бы о лечении, Василий направил в Пекин в 1960 году. И власти КНР уже ставили перед партийным руководством СССР вопрос о его выезде туда или в Албанию для лечения. Но тщетно.[/center]А 19 марта 1962 года Василий Сталин скоропостижно скончался в Казани. По официальной версии, от последствий хронического алкоголизма. Но едва ли, ибо сотрудники КГБ почти неделю искали в его квартире, по свидетельствам его соседей и жены, Капитолины Васильевой (1918-2006), копии или черновики тех писем остаются в КНР. А в Тиране и Пхеньяне хрущевские эмиссары выясняли, получали ли те же письма Энвер Ходжа и Ким Ир Сен. Но тоже тщетно. Причем вся эта ситуация была отражена в СМИ Китая и Албании в середине 60-х, когда, напомним, Москва была чуть ли не шаге от войны с КНР и Албанией.Есть данные, что Василий Сталин успел передать рукопись своих воспоминаний, включающих упомянутые письма, в китайское посольство. При его жизни они не публиковались, ибо сохранялась надежда, что его удастся вывезти в Китай. Публикация же столь откровенных воспоминаний при жизни В. Сталина лишь ускорила бы его кончину.Воспоминания были опубликованы на китайском языке издательством «Жэньминь чубаньпэ» («Народное издательство») при ЦК КПК уже в декабре 1962 года под названием: «Честное слово: история Василия Сталина». А предисловие к ним написал маршал Е Цзяньинь, заместитель председателя Национального Совета обороны и президент Академии военных наук КНР. В предисловии говорилось о том, что Василий Сталин, «сын великого своего отца, был лично знаком с Председателем Мао (они познакомились ещё в конце 1949 г. во время визита Мао в СССР. – Прим. авт.) и пользовался его безграничным доверием и глубоким уважением». Кончину Василия маршал назвал «возникшей в результате злого умысла». А «противоречия между КНР и СССР есть следствие политики хрущевских ренегатов».Когда в 1962-м началась публичная полемика между КПСС и КПК, в одном из писем китайского ЦК (в 1963 г.) отмечалось: «Советское руководство вынесло тело Сталина из Мавзолея и предало сожжению». Поначалу эта словесная перепалка, включая упомянутое письмо, без купюр публиковалась и в «Правде» и «Жэньминь жибао» (в 1963-64 гг.). Но советские журналисты под диктовку Хрущёва в ответных полемических статьях спокойно проигнорировали столь прямое обвинение в чудовищном подлоге.В этом контексте примечательно и ещё одно свидетельство – Чин Пена (1924-2013), руководителя малайской компартии с середины 1940-х до начала 1990-х. Как известно, эта партия разорвала отношения с КПСС в связи с выносом сталинского саркофага из Мавзолея 31 октября 1961 года. А документальный фильм «Последний коммунист» малайского режиссёра Амира Мухамада о Чин Пене (2006 г.) до сих пор запрещен в Малайзии.Из приветствия Чин Пена VII съезду Албанской партии труда (Тирана, 3 ноября 1976 г.):По ряду данных, Пекин и Тирана в начале 60-х годов дважды предлагали Хрущеву направить им саркофаг со Сталиным, что означало бы полный идеолого-политический разрыв Тираны и Пекина с СССР, фактически начатый вскоре после 1956 г. Кроме того, в СССР в 1960-61 гг. распространялись листовки, что в Пекине вскоре построят албано-китайский мавзолей для Сталина. Официальных тому подтверждений нет, но с учётом упомянутых просьб к Хрущеву, можно предположить реальность такого проекта.Так или иначе, но, по свидетельствам Кан Шэна (главы министерства безопасности КНР) и Энвера Ходжи, разгневанный Хрущев провокационно оскорбил прах Сталина на переговорах с китайской делегацией в преддверии XXII съезда КПСС: «Неужели вам с албанцами нужна эта дохлая кляча?! Забирайте, если нужна». Но эта «передача» удостоверила бы подмену в московском Мавзолее, что, видимо, тоже входило в китайско-албанские планы. Однако этого не произошло: хрущевские соратники, сославшись на горячность Никиты Сергеевича, отказались от такого мероприятия. Дескать, судьба сталинского праха – исключительно внутреннее дело СССР и КПСС.Но китайская делегация на ХХII съезде КПСС (конец октября 1961 г.) во главе с премьером Чжоу с помощью Мао Цзэдуна добилась разрешения не только посетить новое место упокоения Сталина, но и возложить там венок живых цветов с надписью на его лентах (на двух языках): «Великому марксисту товарищу И. Сталину. В знак того, что КПК не разделяла позицию Н. Хрущева, направленную против И. Сталина» («Синьхуа», Пекин, 16.10.2009, 03.11. 1961).В КНР и сегодня придерживаются той же позиции. Как отмечала «Washington Post» 17.10.2017 г., «Си Цзиньпин подтверждает верность Китая революционный философии человека, которого Мао не единожды называл своим «великим учителем и старшим братом»: это Иосиф Сталин. Когда пять лет назад XVIII съезд КПК впервые утвердил его в должности, товарищ Си объявил: «Пренебрегать историей СССР и КПСС, пренебрегать Лениным и Сталиным равноценно пагубному историческому нигилизму. Это путает наши мысли и подрывает партию на всех уровнях».В канун 65-й годовщины (2018 г.) со дня «официальной» кончины Сталина, глава ЦК КПК высказался более жёстко: «Считаю, что для настоящих коммунистов И.В. Сталин по значимости своей деятельности и личности не меньше В.И. Ленина. А по проценту правильных решений ему вообще нет равных в мировой истории». Неслучайно по сей день в КНР сохраняются проспекты и улицы Сталина: в Харбине и Даляни (Дальнем), Люйшуне (Порт-Артуре) и Урумчи, Цзилине и Кульдже. А ещё, к примеру, работает Парк Сталина в Харбине (около 400 га), огромный портрет-памятник установлен и бережно сохраняется в деревеньке Наньцзе, последней коммуне в Китае, где до сих пор сохраняется традиционный уклад первых лет строительства социализма и коммунизма.В завершение этого обзора нельзя не вспомнить ремарку Уинстона Черчилля, произнесённую вскоре после отставки Хрущева (октябрь 1964 г.): «…это единственный политик в истории человечества, который объявил тотальную войну мертвецу. Но мало того: он умудрился её проиграть».А память о советском вожде и сегодня сохраняют не только в Китае, Северной Корее или Албании.Мемориальная доска в Вене (Австрия) на доме, где Сталин в 1913 году работал над статьёй "Марксизм и национальный вопрос"Улица Сталина в коммуне Фрамери (Бельгия)Сталин-Роад, город Колчестер (Англия)