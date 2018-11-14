В МО РФ рассказали о мерах по защите от кибератак
Российские военные специалисты принимают меры для максимальной защиты коммуникаций в связи с наращиванием в ряде стран потенциала для проведения кибератак, сообщил в интервью газете Красная звезда начальник службы защиты гостайны (ЗГТ) ВС РФ Юрий Кузнецов.
По словам Кузнецова, сегодня одним из основных негативных факторов является наращивание рядом стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях.
Поэтому в настоящее время службой проводится целенаправленная работа для достижения максимального уровня защищенности информационной инфраструктуры с учетом новых угроз безопасности.
Кузнецов уточнил, что принимаемые меры направлены в первую очередь на выявление, предупреждение и ликвидацию последствий кибератак на критически важные военные объекты. Также усиливается техническая защита информации на самих объектах, ведется подготовка специалистов в этой области.
Таким образом, формирование новых угроз в области безопасности информации привело к расширению задач, решаемых службой ЗГТ, отметил он.
Напомним, в августе Дональд Трамп отменил директиву предыдущего президента, регламентировавшую применение кибервооружений в отношении вероятного противника. В свою очередь Минобороны Британии рассматривает возможность с помощью кибератак отключить электроснабжение в России в случае ее «агрессивных действий».
По словам Кузнецова, сегодня одним из основных негативных факторов является наращивание рядом стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях.
Поэтому в настоящее время службой проводится целенаправленная работа для достижения максимального уровня защищенности информационной инфраструктуры с учетом новых угроз безопасности.
Кузнецов уточнил, что принимаемые меры направлены в первую очередь на выявление, предупреждение и ликвидацию последствий кибератак на критически важные военные объекты. Также усиливается техническая защита информации на самих объектах, ведется подготовка специалистов в этой области.
Таким образом, формирование новых угроз в области безопасности информации привело к расширению задач, решаемых службой ЗГТ, отметил он.
Напомним, в августе Дональд Трамп отменил директиву предыдущего президента, регламентировавшую применение кибервооружений в отношении вероятного противника. В свою очередь Минобороны Британии рассматривает возможность с помощью кибератак отключить электроснабжение в России в случае ее «агрессивных действий».
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter