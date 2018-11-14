Минобороны получило последнюю партию "инженерных танков" ИМР-3М

Инженерные подразделения российской армии получили последнюю партию современных инженерных машин разграждения ИМР-3М, поставленных в рамках госконтракта, подписанного в 2016 году на форуме "Армия-2016", передает "Интерфакс" со ссылкой на военный источник.Согласно сообщению, партия инженерных машин разграждения ИРМ-3М, созданных на базе танка Т-90, была последней, поступившей в войска по контракту от 2016 года. Таким образом, по заявлению источника, контракт полностью завершен.ИМР-3 предназначена для инженерного обеспечения продвижения войсковых колонн и оборудования путей. Оборудование позволяет самостоятельно преодолевать противотанковые минные поля и прокладывать в них проходы. "Инженерный танк" оснащен приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. ИМР-3М способна форсировать по дну водные преграды глубиной до 5 м. Масса 50,8 тонны, максимальная скорость движения 60 км/ч по шоссе, запас хода по шоссе 500 км. Двигатель — четырехтактный многотопливный дизель В-84МС мощностью 840 л.с. В качестве вооружения монтируется 12,7-мм пулемет НСВТ. Также имеется термодымовая аппаратура для постановки дымзавес.Между тем сообщается, что в ходе форума "Армия-2018" Минобороны РФ подписало с "Уралвагонзаводом" новый контракт на поставку "инженерных танков", но на этот раз БМР-3МА "Вепрь". Условия контракта не раскрываются, ранее было известно, что машина проходила опытную войсковую эксплуатацию.БМР-3МА "Вепрь" — бронированная машина разминирования на базе боевого танка Т-90А. Основное предназначение — разведка, преодоление и разминирование минных полей. Машина способна проделывать в противогусеничных минных полях 2 колеи шириной по 800-870 мм со скоростью 40 км/час. Основное отличие шасси БМР-3М от базовой машины — усиленная противоминная защита. На корпусе шасси размещена рубка экипажа, в которой располагается башенка командира, люки, смотровые приборы, а также установка с зенитным пулемётом. Рубка сварена из броневых катаных листов. Позади рубки находится платформа, установленная для транспортировки секции трала. На передней части корпуса и рубки установлена динамическая защита "Контакт".Масса-51 тонна, экипаж 2 человека, Двигатель четырехтактный, многотопливный дизель В-84МС, 840 л.с., Максимальная скорость 60 км/ч.Особенностью БМР-3М является возможность управления ею с переносного пульта, находясь вне корпуса машины или работа в автономном режиме после программирования алгоритма действия по заданному маршруту.