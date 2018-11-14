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В эфире украинского телеканала: Украина скатывается в натуральный фашизм

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На украинском телевидении зашёл горячий спор по поводу ситуации, которая разворачивается в стране. В частности, был поднят вопрос о том, что Украина скатывается к фашизму. Такую точку зрения в эфире телеканала NewsOne высказал бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов. В качестве его оппонента в программе «Большой вторник» выступил представитель радикальной партии «Свобода» (запрещена в РФ) Михаил Головко.

Куликов:
Любая форма давления на язык, на религию... и так далее... страну не объединяет. На сегодняшний день мы скатываемся в натуральный фашизм.



Головко отреагировал на заявление Куликова фразой:
Ничего себе...


Бывший депутат Верховной рады продолжил:
Мы скатываемся в фашизм. Международные организации это признают.


На это «свободовец» заявил, что признают только «путинские приспешники».

Ведущая эфира напомнила, что речь идёт о таких организациях как «Freedom House» и «Amnesty International».

В студии разгорелась словесная перепалка, в ходе которой ведущая программы назвала фашизмом убийства цыган, а Головко пытался парировать тем, что на Украине убивают и украинцев.

После того, как Куликов попросил его не перебивать и дать договорить, представитель экстремистской партии «Свобода» назвал оппонента «хамом» и «прихвостнем Путина» и заявил, что тому необходимо взять себя в руки. На это Куликов ответил так:
Если я возьму себя в руки, ты тут ляжешь … Фашистик мне рассказывает о том, как себя вести


Использованы фотографии:
News One
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