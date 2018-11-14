Заявление Цеповяза о снимках из колонии: Это фотошоп

Отбывающий наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз записал видео, в котором заявил, что фотографии, на которых он в тюремной робе ест икру, крабов и жарит шашлык якобы являются фальсификацией. Бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя не смогла объяснить, как кадры попали в сеть, но подтвердила их подлинность. "Эти фотографии присылались мне и детям в период наших отношений, когда всё нормально было, когда я его поддерживала в тюрьме", — рассказала Стришняя.Сам же Цеповяз заявляет: "Это было сделано для того, чтобы меня как-то здесь скомпрометировать".По его словам, дискредитация выгодна его бывшей жене. Также он утверждает, что в колонии нет мест на фоне которых были сделаны фотографии, а сами снимки - "фотошоп".Однако ранее прокуратурой Амурской области были установлены места, в которых были сделаны некоторые снимки.Фотографии возмутили общественность. Цеповяза поместили в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня. ФСИН сообщили, что снимки были сделаны в 2015 году и являются подлинными. В колонии подтвердили, что в 2015 году были зафиксированы нарушения внутреннего распорядка, некоторые сотрудники были наказаны, а руководство сменилось.Массовое убийство, совершенное в ноябре 2010 года бандой Сергей Цапка, является одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок получил пожизненное, но в июле 2014 года скончался в СИЗО. Вячеслав Цеповяз, являясь правой рукой Цапка, был приговорен к 20 годам тюремного заключения. В 2014 году срок его наказания был снижен на 2 месяца.