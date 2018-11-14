Советская программа «Энергия-Буран» до сих пор не закрыта?
Проект «Энергия-Буран», в ходе реализации которого был осуществлен беспилотный полет орбитального корабля «Буран», официально не закрыт, передает РИА Новости сообщение гендиректора головного разработчика космического аппарата – НПО «Молния» (входит в концерн «Калашников») Ольги Соколовой.
Это правда, сказала Соколова. Конечно, в большей степени это формальность, однако в то время «ни у кого не поднялась рука поставить подпись под закрытием проекта», пояснила она.
По словам гендиректора, на предприятии хранится документ, в котором указано, что проект приостановлен. Под ним стоят подписи главных конструкторов и членов ЦК КПСС. Но документа, в котором бы утверждалось, что программа закрыта, нет.
Взять на себя такую ответственность никто не решился, добавила она.
По мнению Соколовой, проект «Энергия-Буран» оказался «не в том месте не в то время». Началась так называемая «перестройка», и у руководства страны появились другие задачи. Одна из них – накормить народ.
Хотя, если бы в то время нашелся «человек-локомотив», наподобие главного вдохновителя «Бурана» Глеба Лозино-Лозинского, который бы на себе смог вытянуть этот проект либо трансформировать его в народное хозяйство, тогда, вероятно, не пришлось бы искать денег на то, чтобы накормить людей, сказала Соколова.
Напомним, 15 ноября исполнится 30 лет полету «Бурана», впервые в мире совершившему два витка вокруг Земли в автоматическом режиме без экипажа на борту. К созданию этого комплекса были привлечены более 1200 предприятий, около 100 министерств и ведомств, крупнейшие научные и производственные центры СССР.
После 205 минут полета «Буран» совершил посадку на аэродроме «Юбилейный» (Байконур). Этот полет, совершенный в автоматическом режиме с использованием бортового программного обеспечения, вошел в книгу рекордов Гиннеса.
Это правда, сказала Соколова. Конечно, в большей степени это формальность, однако в то время «ни у кого не поднялась рука поставить подпись под закрытием проекта», пояснила она.
По словам гендиректора, на предприятии хранится документ, в котором указано, что проект приостановлен. Под ним стоят подписи главных конструкторов и членов ЦК КПСС. Но документа, в котором бы утверждалось, что программа закрыта, нет.
Взять на себя такую ответственность никто не решился, добавила она.
По мнению Соколовой, проект «Энергия-Буран» оказался «не в том месте не в то время». Началась так называемая «перестройка», и у руководства страны появились другие задачи. Одна из них – накормить народ.
Хотя, если бы в то время нашелся «человек-локомотив», наподобие главного вдохновителя «Бурана» Глеба Лозино-Лозинского, который бы на себе смог вытянуть этот проект либо трансформировать его в народное хозяйство, тогда, вероятно, не пришлось бы искать денег на то, чтобы накормить людей, сказала Соколова.
Напомним, 15 ноября исполнится 30 лет полету «Бурана», впервые в мире совершившему два витка вокруг Земли в автоматическом режиме без экипажа на борту. К созданию этого комплекса были привлечены более 1200 предприятий, около 100 министерств и ведомств, крупнейшие научные и производственные центры СССР.
После 205 минут полета «Буран» совершил посадку на аэродроме «Юбилейный» (Байконур). Этот полет, совершенный в автоматическом режиме с использованием бортового программного обеспечения, вошел в книгу рекордов Гиннеса.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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