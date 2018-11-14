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МО РФ утвердило задание на средний транспортный самолёт

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Российское военное ведомство утвердило тактико-техническое задание (ТТЗ) на перспективный военный транспортник Ил-276, приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании «Ильюшин» (входит в дивизион транспортной авиации ОАК).




Техническое задание на средний транспортный самолет утверждено министром обороны, сказал представитель компании.

По его словам, самолет Ил-276 будет соответствовать самым высоким требованиям и на несколько десятилетий станет одним из основных средств Военно-транспортной авиации.

В конце марта в пресс-службе «Ильюшина» сообщили, что ТТЗ на новый транспортник утверждено авиастроительной корпорацией (ОАК) и Минпромторгом. Что касается утверждения задания министерством обороны, то оно ожидается не позднее второго квартала 2018 года.

Двухдвигательный средний военно-транспортный самолет Ил-276, ранее известный как российско-индийский проект МТА, создается на смену строевым Ан-12. Он должен обеспечить транспортировку груза массой до 20 тонн со скоростью 800 км/час. Позиционируется между легким транспортником Ил-112 и тяжелым Ил-76.

Предполагается, что первый полет Ил-276 совершит в 2023 году, а его серийные поставки в войска начнутся в 2026 году. В настоящее время эскизное проектирование перспективного самолета.

Более подробно о проекте читайте в материале Военного обозрения.
Использованы фотографии:
https://aviator.guru/blog
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