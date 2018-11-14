Тело Ленина предлагают заменить копией

В России в очередной раз решили поднять вопрос захоронения тела Владимира Ленина. Данным вопросом озаботился депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, который предложил создать специальную комиссию для решения этого вопроса, сообщает RT со ссылкой на запрос депутата в кабмин.Как предлагает Владимир Петров, в вопросе перезахоронения тела Владимира Ленина необходимо поступить в соответствии с завещанием и устроить прощальную траурную процессию к 100-летию его смерти в 2024 году. При этом Петров допускает возможность сохранения традиции и предлагает для ее сохранения заменить тело вождя пролетариата на точную восковую или резино-полимерную копию. Положительными последствиями захоронения Ленина депутат называет "значительную экономию бюджетных средств", выделяемых в настоящее время на "дорогостоящие процедуры поддержания тела вождя революции в текущем состоянии".Необходимо отметить, что вопрос захоронения тела Владимира Ленина поднимался не один раз, особенно много споров возникало в прошлом году в год 100-летия Октябрьской революции. Весной этого года представителями ЛДПР и "Единой России" в Госдуму был внесен проект о захоронении Ленина, но позднее "единороссы" свои подписи отозвали.Проведенные опросы ВЦИОМ показали, что более 60% жителей России выступают за захоронение тела Ленина, при этом половина их полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает немного подождать.