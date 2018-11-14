ЦРУ планировало применять "сыворотку правды" к обвиняемым в терроризме
По данным Associated Press, сотрудники ЦРУ разрабатывали планы использования лекарственных веществ, действующих как “сыворотка правды”, для заключенных террористов. Причём террористами ЦРУ объявляло, как известно, без суда и следствия, бросая в секретные тюрьмы только по подозрению.
Вывод был сделан исходя из 90-страничного доклада, опубликованного "Американским союзом защиты гражданских свобод".
Согласно этому докладу, в период с 2002 по 2007 год медработники ЦРУ изучали различные методы допроса после теракта с башнями-близнецами 11 сентября 2001 года. Заключенных отправляли в секретные центры ЦРУ (в том числе Гуантанамо и тюрьмы в Литве и Польше), где их подвергали различным видам пыток.
Однако, на пути к реализации данной идеи стояло серьёзное препятствие: было необходимо получить соответствующее разрешение от Министерства юстиции США. Раньше министерство уже давало разрешение на применение таких методов, как искусственное утопление и заключение обвиняемых в маленьких замкнутых помещениях.
Так был запущен проект “Медицинский препарат”, в рамках которого был выбран препарат мидазолам. Позже проект был закрыт из-за неясности юридического статуса препарата, а юридический отдел ЦРУ не хотел создавать проблем врачам с Министерством юстиции США.
Вывод был сделан исходя из 90-страничного доклада, опубликованного "Американским союзом защиты гражданских свобод".
Согласно этому докладу, в период с 2002 по 2007 год медработники ЦРУ изучали различные методы допроса после теракта с башнями-близнецами 11 сентября 2001 года. Заключенных отправляли в секретные центры ЦРУ (в том числе Гуантанамо и тюрьмы в Литве и Польше), где их подвергали различным видам пыток.
Однако, на пути к реализации данной идеи стояло серьёзное препятствие: было необходимо получить соответствующее разрешение от Министерства юстиции США. Раньше министерство уже давало разрешение на применение таких методов, как искусственное утопление и заключение обвиняемых в маленьких замкнутых помещениях.
Так был запущен проект “Медицинский препарат”, в рамках которого был выбран препарат мидазолам. Позже проект был закрыт из-за неясности юридического статуса препарата, а юридический отдел ЦРУ не хотел создавать проблем врачам с Министерством юстиции США.
- Использованы фотографии:
- сайт ЦРУ
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