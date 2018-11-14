В США разбился учебно-тренировочный самолёт Northrop T-38 Talon

В Соединенных Штатах потерпел крушение учебный сверхзвуковой самолет Northrop T-38 Talon. Инцидент произошел вечером 13 ноября в районе базы ВВС США Лафлин в штате Техас. Об этом сообщается на странице пресс-служба базы Лафлин в Facebook.Как сообщает пресс-служба базы, учебный самолет T-38 Talon, дислоцированный на военно-воздушной базе Лафлин, при проведении тренировочного полета разбился приблизительно в 19:40 (04:40 мск среды). На место происшествия прибыли специалисты спасательной службы и представители авабазы. По данным, представленным американскими военными, один из пилотов самолета погиб, второй госпитализирован. О тяжести травм второго пилота не сообщается. Причины крушения самолета на данный момент не известны, проводится проверка.Необходимо отметить, что это крушение учебного самолета Northrop T-38 Talon далеко не первое. Не углубляясь в историю эксплуатации самолета, только за период осени 2017 и по настоящее время этот самолет уже третий. 21 ноября 2017 года в штате Техас в районе все той же военной базы Лафлин разбился сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет T-38 Talon, один пилот погиб, другой с тяжелыми травмами доставлен в госпиталь.В мае этого года самолет Northrop T-38 Talon потерпел крушение в Миссисипи, авария произошла во время тренировочного полета, T-38 рухнул в окрестностях базы ВВС США Коламбус и загорелся, оба пилота смогли катапультироваться, но с тяжелыми травмами были госпитализированы.Двухместные сверхзвуковые самолеты T-38 Talon широко используются американскими ВВС для проведения тренировок с 1961 года. Производство закончено в 1972 году, по данным на официальном сайте Военно-воздушных сил США, в распоряжении военных находятся более 500 таких машин. Длина самолета — 14 м, размах крыла — 7 м, высота — 3 м, максимальная скорость — 1381 км/ч.