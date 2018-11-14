РФ не дала согласия на рассмотрение в суде США дела о «вмешательстве в выборы»

Имею честь подтвердить, что Россия не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США,

Россия вернула в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка ранее переданные ей материалы дела по иску демократической партии США о «вмешательстве в выборы», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.Все документы по делу, которые были переданы американским судом через посольство США в РФ дипломатическими нотами от 7 сентября, возвращены дипломатической нотой от 27 сентября текущего года «по причинам, изложенным в упомянутой ноте», говорится в письме Антонова, размещенного в базе судебных документов.По его словам, данное судебное разбирательство нарушает международные законы в части иммунитета Российской Федерации, основанного на принципах суверенности страны.заявил посол.К письму приложен текст ноты МИД РФ, в которой содержится призыв к компетентным структурам США принять незамедлительные меры для прекращения деятельности, нарушающей иммунитет России.Ранее в тот же суд направил письмо Минюст РФ, который также отказался признавать юрисдикцию американского суда по делу о «вмешательстве в выборы».Напомним, в апреле Демократическая партия США подала в суд иск на российскую военную разведку, предпринимателей Агаларовых (отец и сын), Джулиана Ассанжа (основателя WikiLeaks) и выборный штаб Дональда Трампа. В иске выдвигается предположение о сговоре указанных лиц с целью продвижения на выборах в 2016 году кандидатуры Трампа и нанесения ущерба демократам.