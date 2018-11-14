В Британии стартовали крупнейшие учения с использованием роботов

В Великобритании стартовали крупнейшие учения Autonomous Warrior 2018 с использованием роботов различных модификаций, за время которых военные планируют протестировать около 70 видов различных автономных аппаратов, сообщает New Atlas.По данным британского Минобороны, учения пройдут на полигоне Солсберийской равнины в течении четырех недель. Бюджет учений 1 млрд. долларов. За это время британская армия планирует проверить в различных условиях работу различных роботизированных устройств и продемонстрировать эффективность совместной работы роботов и солдат. Итогом должно стать решение о лучшей интеграции роботов в армейские структуры.Всего на военных маневрах планируется проверить около 70 различных моделей - от боевых до разведывательных, но основной упор будет делаться на обеспечение военных боеприпасами с помощью роботизированных платформ, т.е. основное внимание военных будет приковано к грузовым платформам.В учениях примут участие британские мотопехотные бригады, американские военнослужащие, Королевская морская пехота Великобритании и другие рода и виды войск. Все они будут привлекаться к тестированию роботов в той или иной мере.