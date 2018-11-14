В Грузии появится натовский аэродром "подскока"
США и Грузия договорились модернизировать инфраструктуру аэродрома Вазиани с целью создания там крупного военного логистического центра НАТО, сообщает Коммерсантъ.
По словам министра обороны Грузии Левана Изория, создание центра оборонной готовности НАТО-Грузия поднимет сотрудничество с альянсом на новый уровень.
Данный центр станет уже третьим объектом НАТО в Грузии . Первый – центр подготовки горных стрелков в Сачхере, второй – учебно-тренировочный центр в Крцаниси.
Инициатива строительства нового объекта принадлежит грузинской стороне. В октябре Изория предложил американцам продолжить развитие в стране военной инфраструктуры, имея в виду Вазиани. После модернизации аэродром сможет принимать любые транспортные самолеты стран НАТО.
Стоимость работ пока неизвестна. Технические детали находятся на стадии обсуждения, отметил Изория.
Как отметил грузинский эксперт Ираклий Аладашвили, современный аэродром необходим силам НАТО для быстрой переброски войск в случае обострения обстановки. По его мнению, выбор на Вазиани пал неслучайно – построенный там в 1942 году аэродром, с учетом своего стратегического местоположения, играл ключевую роль в выстраивании военной инфраструктуры всего Южного Кавказа.
Кроме того, Минобороны Грузии часто проводит в районе Вазиани маневры с участием сил НАТО, а перебрасывать технику воздушным путем удобнее, чем морем, пояснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что речи о создании полноценной американской базы в Грузии пока не идет. Хотя нынешний план – очень серьезный шаг в этом направлении, добавил он.
По словам министра обороны Грузии Левана Изория, создание центра оборонной готовности НАТО-Грузия поднимет сотрудничество с альянсом на новый уровень.
Данный центр станет уже третьим объектом НАТО в Грузии . Первый – центр подготовки горных стрелков в Сачхере, второй – учебно-тренировочный центр в Крцаниси.
Инициатива строительства нового объекта принадлежит грузинской стороне. В октябре Изория предложил американцам продолжить развитие в стране военной инфраструктуры, имея в виду Вазиани. После модернизации аэродром сможет принимать любые транспортные самолеты стран НАТО.
Стоимость работ пока неизвестна. Технические детали находятся на стадии обсуждения, отметил Изория.
Как отметил грузинский эксперт Ираклий Аладашвили, современный аэродром необходим силам НАТО для быстрой переброски войск в случае обострения обстановки. По его мнению, выбор на Вазиани пал неслучайно – построенный там в 1942 году аэродром, с учетом своего стратегического местоположения, играл ключевую роль в выстраивании военной инфраструктуры всего Южного Кавказа.
Кроме того, Минобороны Грузии часто проводит в районе Вазиани маневры с участием сил НАТО, а перебрасывать технику воздушным путем удобнее, чем морем, пояснил эксперт.
При этом он подчеркнул, что речи о создании полноценной американской базы в Грузии пока не идет. Хотя нынешний план – очень серьезный шаг в этом направлении, добавил он.
- Использованы фотографии:
- Сайт Минобороны Грузии
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