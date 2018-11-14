Доклад в Конгрессе: Военное превосходство США подорвано

Вооружённые силы США могут пострадать от неприемлемо высоких потерь и потери основных активов в своём следующем конфликте. Это ставит под вопрос, способны ли США выиграть войну против Китая или России. Соединенные Штаты особенно рискуют быть перегруженными, если вооружённые силы будут вынуждены сражаться на двух или более фронтах одновременно.

Опубликованы подробности представленного в Конгрессе США отчёта (доклада) по вопросам национальной безопасности. Авторы отчёта из Комиссии по стратегии национальной обороны постарались, чтобы он изобиловал тревожными терминами, возможно, с расчётом на то, чтобы конгрессмены в очередной раз пошли на увеличение финансирования.В докладе сообщается, что «военное превосходство США подорвано», что приводит к «серьёзным проблемам в сфере национальной безопасности». Отмечается, что США вряд ли смогут сохранить безопасность, если столкнутся сразу с несколькими конфликтами военного плана.Из доклада:Также в докладе говорится, что неразумно и безответственно не принимать во внимание тот факт, что противник может предпринять «изнурительные кибератаки», в том числе на американских военнослужащих за рубежом.Исследовательскую группу, подготовившую доклад, возглавляли Эрик Эдельман – бывший заместитель министра обороны США, Гэри Ругхэд – отставной адмирал, бывший начальник департамента военно-морских операций ВМС США. Начинал работу в этой комиссии и сенатор Джон Маккейн, ныне покойный. Впоследствии его место в комиссии по изучению проблем с безопасностью занял Джон Кил.