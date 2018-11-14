ОКР по гиперзвуковой ракете-мишени "Гвоздика" закончатся в 2019 году
В России начата разработка новой гиперзвуковой ракеты-мишени, которая будет использована для испытаний новых вооружений. По словам генерального директора научно-производственного объединения "Молния" (входит в "Калашников") Ольги Соколовой, завершение опытно-конструкторских работ намечено на 2019 год, передает РИА Новости.
Как пояснила Ольга Соколова, к принятию решения о разработке новой гиперзвуковой ракеты-мишени конструкторов НПО "Молния" подтолкнуло развитие ракетной техники потенциальных противников. Предприятие решило не стоять на месте, а предложить Минобороны различные варианты ракет-мишеней, так как российские "Армавир" со "Стрижем" уже устаревают. На фоне новых задумок и была предложена разработка ракеты-мишени "Гвоздика", опытно-конструкторские работы по которой планируется завершить в следующем году. Ракета гиперзвуковая и предназначена для испытания новейших образцов российского оружия.
Также НПО "Молния" открывает ОКР по новой малогабаритной парашютной мишени, предназначенной для тренировок летчиков истребительной и штурмовой авиации, а также зенитчиков. В отличии от стоящей в настоящее время на вооружении достаточно дорогой ракеты-мишени, запускаемой с самолета, новая будет запускаться с земли и стоить значительно дешевле. Мишень имитирует факел сопел истребителя.
ракеты-мишени на полигоне Ашулук архивное фото
Как пояснила Ольга Соколова, к принятию решения о разработке новой гиперзвуковой ракеты-мишени конструкторов НПО "Молния" подтолкнуло развитие ракетной техники потенциальных противников. Предприятие решило не стоять на месте, а предложить Минобороны различные варианты ракет-мишеней, так как российские "Армавир" со "Стрижем" уже устаревают. На фоне новых задумок и была предложена разработка ракеты-мишени "Гвоздика", опытно-конструкторские работы по которой планируется завершить в следующем году. Ракета гиперзвуковая и предназначена для испытания новейших образцов российского оружия.
Также НПО "Молния" открывает ОКР по новой малогабаритной парашютной мишени, предназначенной для тренировок летчиков истребительной и штурмовой авиации, а также зенитчиков. В отличии от стоящей в настоящее время на вооружении достаточно дорогой ракеты-мишени, запускаемой с самолета, новая будет запускаться с земли и стоить значительно дешевле. Мишень имитирует факел сопел истребителя.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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