Триста тысяч евро от Юрия. Шпионский скандал в Австрии

Стало известно об очередной неслыханной шпионской дерзости Москвы: в Австрии был задержан отставной полковник австрийской армии, который на протяжении двадцати лет снабжал российские спецслужбы секретной информацией. Полковнику в настоящий момент уже исполнилось 70 лет, и сам факт его доступа (в столь преклонном возрасте) к государственной тайне вызывает некоторые сомнения. Но австрийской контрразведке, конечно, виднее…Как и следовало ожидать, австрийская «госбезопасность» раскрыла российского агента не сама, а с помощью «коллег из дружественной страны». По имеющейся неофициальной информации, раскрыли полковника с подачи спецслужб ФРГ. Сначала планировали как следует за ним последить, насобирать доказательств, но планы нарушила российская разведка, сообщившая своему агенту, что он раскрыт. И его пришлось арестовывать «как есть», без дополнительной доказательной базы, ориентируясь только на информацию немецких коллег о регулярных встречах старенького полковника с неким Юрием и о том, что за 20 лет работы на российскую разведку агент получил целых 300 тысяч евро вознаграждения.По данным австрийской стороны, арестованный ныне полковник снабжал Россию информацией о положении дел в австрийских ВВС, артиллерии, а заодно информировал о ситуации с миграционным кризисом. Последнее особенно интересно, ведь иногда складывается ощущение, что это российская разведка должна снабжать европейцев информацией о миграционном кризисе в ЕС, настолько сами еврочиновники игнорируют эту тему!В настоящий момент очень сложно подвергнуть какому-то предметному анализу информацию о том, чем же действительно мог быть нам полезен отставной австрийский полковник. К сожалению, подробных данных о нем в СМИ нет, и невозможно понять, в каких именно подразделениях он служил, доступ к каким секретам имел, на каком основании сохранил доступ к гостайне в преклонном возрасте. Но уже очевидно, что его арест стал отличным поводом для очередного скандала, направленного против взаимоотношений России и ЕС.После опубликования этой информации Карин Кнайсль, министр иностранных дел Австрии, отменила запланированный визит в Россию, который должен был состояться 2-3 декабря. Канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от России «транспарентной информации» (что бы это ни значило в данной ситуации) и обещал обсудить это дело с партнерами по Евросоюзу.Пришлось ответить и российскому МИДу: в частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал такое поведение австрийской стороны «мегафонной дипломатией» и посоветовал в случае подобных подозрений обращаться напрямую в наш МИД, а не в СМИ. А послу Австрии в Москве выразили протест в связи с обвинениями в намеренном разглашении государственной тайны австрийским гражданином.То есть процесс пошел, и те, кто инициировал данный скандал, могут потирать руки.Разумеется, Австрия является далеко не самым крупным и важным членом ЕС. Но надо отметить, что до сих пор австрийская сторона проявляла максимальную корректность в вопросе антироссийских санкций. Помимо этого, Австрия является «старым» членом ЕС, не относящимся к постсоветскому «восточноевропейскому набору» в организацию, и на этом основании имеющим некоторый дополнительный авторитет в общеевропейских делах. Вбить клин между Веной и Москвой – довольно ловкий ход заокеанских манипуляторов, и он, надо признать, был достаточно квалифицированно исполнен.Но пока нельзя сказать, является ли ухудшение российско-австрийских отношений окончательным. В настоящий момент заметны некоторые усилия австрийской стороны, направленные на то, чтобы немного пригасить разгорающийся конфликт. В частности, австрийский суд, в котором рассматривается данное дело, отклонил просьбу прокуратуры Зальцбурга отправить престарелого полковника под арест, заявив, что тот не представляет угрозы для общества, а его пребывание на воле не несет угрозы побега.Помимо этого, до сих пор не представлено каких-то серьезных доказательств вины австрийского военного пенсионера. И есть некоторые основания думать, что обвинение может развалиться.Но что действительно настораживает, так это беспрецедентное по наглости заявление австрийской стороны, что арестованный полковник за 20 лет заработал всего 300 тысяч евро. Это что, чуть больше тысячи в месяц получается? Да с такой антирекламой на нас больше никто работать не согласится!Как хотите, а российский МИД должен выступить с отдельным протестом по этому поводу и заявить, что наши агенты зарабатывают хорошо! А австрийцы пусть извинятся за такой поклеп, иначе отзовем посла и газ им продавать не будем!А если серьезно, то все это как-то несерьезно, простите за тавтологию. И даже жаль, что по такому ничтожному поводу мы действительно можем рассориться с государством, которое за весь послевоенный период не сделало нам ни одной сознательной гадости.